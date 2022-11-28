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В ГД внесли проект о защите граждан от изъятия собственности
В ГД внесли проект о защите граждан от изъятия собственности - РИА Новости, 28.11.2022
В ГД внесли проект о защите граждан от изъятия собственности
Несколько фракций внесли в Госдуму РФ законопроект, предусматривающий, что имущество лица может быть обращено в доход государства только в том случае, если... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T11:41
2022-11-28T11:41
2022-11-28T11:41
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Несколько фракций внесли в Госдуму РФ законопроект, предусматривающий, что имущество лица может быть обращено в доход государства только в том случае, если незаконность получения доходов, на которое оно было приобретено, установлена вступившим в законную силу обвинительным приговором по уголовному делу коррупционной направленности, копия документа имеется в распоряжении РИА НовостиПроект поддержали представители четырех фракций – депутаты "Новых людей", "Единой России", ЛДПР и КПРФ.Изменения предлагаются в статью 235 Гражданского кодекса РФ. Действующая редакция статьи позволяют обращать в доход РФ имущество у собственника или иного лица, чья вина в совершении коррупционного деяния не установлена и не доказана в судебном порядке, отмечают авторы в пояснительных материалах. Депутаты предлагают уточнить, что имущество гражданина может быть обращено в доходы государства, виновность которого в совершении коррупционного деяния доказана в судебном порядке."Принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, производится обращение по решению суда в доход Российской Федерации имущества, приобретенного на доходы, незаконность получения которых установлена вступившим в законную силу обвинительным приговором по уголовному делу коррупционной направленности", - указывается в тексте законопроекта.
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общество, россия, госдума рф, единая россия, лдпр, жилье
Общество, Россия, Госдума РФ, Единая Россия, ЛДПР, Жилье
В ГД внесли проект о защите граждан от изъятия собственности
Четыре фракции внесли в Госдуму проект о защите от незаконного изъятия собственности
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Несколько фракций внесли в Госдуму РФ законопроект, предусматривающий, что имущество лица может быть обращено в доход государства только в том случае, если незаконность получения доходов, на которое оно было приобретено, установлена вступившим в законную силу обвинительным приговором по уголовному делу коррупционной направленности, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости
Проект поддержали представители четырех фракций – депутаты "Новых людей", "Единой России
", ЛДПР и КПРФ
.
Изменения предлагаются в статью 235 Гражданского кодекса РФ. Действующая редакция статьи позволяют обращать в доход РФ имущество у собственника или иного лица, чья вина в совершении коррупционного деяния не установлена и не доказана в судебном порядке, отмечают авторы в пояснительных материалах. Депутаты предлагают уточнить, что имущество гражданина может быть обращено в доходы государства, виновность которого в совершении коррупционного деяния доказана в судебном порядке.
"Принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, производится обращение по решению суда в доход Российской Федерации имущества, приобретенного на доходы, незаконность получения которых установлена вступившим в законную силу обвинительным приговором по уголовному делу коррупционной направленности", - указывается в тексте законопроекта.