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Экс-депутата Новгородской облдумы осудили за посредничество при взятке
Экс-депутата Новгородской облдумы осудили за посредничество при взятке - РИА Новости, 28.11.2022
Экс-депутата Новгородской облдумы осудили за посредничество при взятке
Суд приговорил к пяти с половиной годам колонии общего режима бывшего депутата Новгородской областной думы Дмитрия Игнатова по делу о посредничестве во... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T17:44
2022-11-28T17:44
2022-11-28T17:47
происшествия
россия
новгородская областная дума
мрск северо-запада
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. Суд приговорил к пяти с половиной годам колонии общего режима бывшего депутата Новгородской областной думы Дмитрия Игнатова по делу о посредничестве во взяточничестве, сообщает региональное СУСК."Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере)… Приговором суда ему назначено наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафом в размере 1,8 миллиона рублей", - говорится в релизе.Как доказало следствие, Игнатов в прошлом году стал посредником в получении взятки заместителем директора по инвестиционной деятельности Новгородского филиала "МРСК Северо-Запада" от представителя одной из подрядных организаций на сумму более 500 тысяч рублей. О судьбе самого взяткополучателя в релизе ничего не говорится.
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происшествия, россия, новгородская областная дума, мрск северо-запада
Происшествия, Россия, Новгородская областная Дума, МРСК Северо-Запада
17:44 28.11.2022 (обновлено: 17:47 28.11.2022)
Экс-депутата Новгородской облдумы осудили за посредничество при взятке
Экс-депутат Новгородской облдумы Игнатов получил 5,5 года как посредник при взятке