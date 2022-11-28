https://ria.ru/20221128/vulkan-1834888334.html

В Сальвадоре вулкан Чапаррастик вступил в активную фазу извержения

В Сальвадоре вулкан Чапаррастик вступил в активную фазу извержения - РИА Новости, 28.11.2022

В Сальвадоре вулкан Чапаррастик вступил в активную фазу извержения

Вулкан Чапаррастик на востоке Сальвадора увеличил активность и извергается в среднем 14 раз в сутки, радиус безопасности вокруг горы увеличен до 6 километров,... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T21:47

2022-11-28T21:47

2022-11-28T21:47

туризм

в мире

сальвадор

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153294/20/1532942097_0:88:6000:3463_1920x0_80_0_0_9374c50afbaa7791f753d810c3e799ff.jpg

МЕХИКО, 28 ноя - РИА Новости. Вулкан Чапаррастик на востоке Сальвадора увеличил активность и извергается в среднем 14 раз в сутки, радиус безопасности вокруг горы увеличен до 6 километров, сообщила национальная служба гражданской защиты."Активность вулкана Чапаррастик выросла, он находится в фазе извержения первого уровня интенсивности... В среднем ежедневно он 14 раз выбрасывает газы, пар и пепел", - сообщил на пресс-конференции заместитель директора службы гражданской защиты Сальвадора Фермин Перес.Чиновник предупредил, что с воскресенья радиус безопасности вокруг вулкана увеличен до 6 километров, и сообщил, что жителям окружающих муниципалитетов нужно носить маски.Спасатели задействовали 26 временных убежищ и уведомляют население в зонах риска о том, как действовать в случае чрезвычайной ситуации.

https://ria.ru/20221128/vulkan-1834768774.html

сальвадор

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сальвадор, туризм, новости - туризм