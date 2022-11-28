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В Сальвадоре вулкан Чапаррастик вступил в активную фазу извержения - РИА Новости, 28.11.2022
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Туризм
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В Сальвадоре вулкан Чапаррастик вступил в активную фазу извержения
В Сальвадоре вулкан Чапаррастик вступил в активную фазу извержения - РИА Новости, 28.11.2022
В Сальвадоре вулкан Чапаррастик вступил в активную фазу извержения
Вулкан Чапаррастик на востоке Сальвадора увеличил активность и извергается в среднем 14 раз в сутки, радиус безопасности вокруг горы увеличен до 6 километров,... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T21:47
2022-11-28T21:47
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МЕХИКО, 28 ноя - РИА Новости. Вулкан Чапаррастик на востоке Сальвадора увеличил активность и извергается в среднем 14 раз в сутки, радиус безопасности вокруг горы увеличен до 6 километров, сообщила национальная служба гражданской защиты."Активность вулкана Чапаррастик выросла, он находится в фазе извержения первого уровня интенсивности... В среднем ежедневно он 14 раз выбрасывает газы, пар и пепел", - сообщил на пресс-конференции заместитель директора службы гражданской защиты Сальвадора Фермин Перес.Чиновник предупредил, что с воскресенья радиус безопасности вокруг вулкана увеличен до 6 километров, и сообщил, что жителям окружающих муниципалитетов нужно носить маски.Спасатели задействовали 26 временных убежищ и уведомляют население в зонах риска о том, как действовать в случае чрезвычайной ситуации.
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Туризм, В мире, Сальвадор, Туризм, Новости - Туризм
21:47 28.11.2022
 
В Сальвадоре вулкан Чапаррастик вступил в активную фазу извержения

Вулкан Чапаррастик в Сальвадоре увеличил активность и извергается в среднем 14 раз в сутки

CC0 / Pexels / Облако пепла от вулкана
Облако пепла от вулкана - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
CC0 / Pexels /
Облако пепла от вулкана. Архивное фото
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МЕХИКО, 28 ноя - РИА Новости. Вулкан Чапаррастик на востоке Сальвадора увеличил активность и извергается в среднем 14 раз в сутки, радиус безопасности вокруг горы увеличен до 6 километров, сообщила национальная служба гражданской защиты.
"Активность вулкана Чапаррастик выросла, он находится в фазе извержения первого уровня интенсивности... В среднем ежедневно он 14 раз выбрасывает газы, пар и пепел", - сообщил на пресс-конференции заместитель директора службы гражданской защиты Сальвадора Фермин Перес.
Чиновник предупредил, что с воскресенья радиус безопасности вокруг вулкана увеличен до 6 километров, и сообщил, что жителям окружающих муниципалитетов нужно носить маски.
Спасатели задействовали 26 временных убежищ и уведомляют население в зонах риска о том, как действовать в случае чрезвычайной ситуации.
Мауна Лоа - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
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