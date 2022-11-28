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ВТО ожидает замедления темпов роста глобальной торговли - РИА Новости, 28.11.2022
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ВТО ожидает замедления темпов роста глобальной торговли
ВТО ожидает замедления темпов роста глобальной торговли - РИА Новости, 28.11.2022
ВТО ожидает замедления темпов роста глобальной торговли
Темпы роста глобальной торговли товарами замедлятся в конце текущего года и в 2023 году из-за препятствий, с которыми продолжает сталкиваться мировая экономика, РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T17:38
2022-11-28T17:43
экономика
украина
сша
япония
всемирная торговая организация (вто)
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ЖЕНЕВА, 28 ноя - РИА Новости. Темпы роста глобальной торговли товарами замедлятся в конце текущего года и в 2023 году из-за препятствий, с которыми продолжает сталкиваться мировая экономика, говорится в опубликованном в понедельник "Барометре товарной торговли Всемирной торговой организации".По оценкам экспертов ВТО, в настоящее время индекс мировой торговли товарами находится на отметке в 96,2 пункта при базовом значении в 100."Согласно последнему "Барометру торговли товарами ВТО", опубликованному 28 ноября, рост торговли, вероятно, замедлится в последние месяцы 2022 года и в 2023 году, поскольку глобальная экономика продолжает сталкиваться с серьезными препятствиями. Текущий показатель 96,2 ниже как базового значения индекса, так и предыдущего (августовского – ред.) показателя 100,0, что отражает охлаждение спроса на реализуемые товары", - сообщили в ВТО.Отмечается, что снижение показателей согласуется с октябрьским прогнозом ВТО, согласно которому объем мировой торговли в 2022 году вырастет 3,5%, а в 2023 – лишь на 1%. ВТО объясняет свой прогноз последствиями конфликта на Украине, высокими ценами на энергоносители и ужесточением денежно-кредитной политики в крупнейших экономиках.Как сообщили в организации, на показатели барометра повлияли сниженные значения субиндексов, в частности, экспортные заказы (91,7), авиаперевозки (93,3) и продукция электроники (91,0). В совокупности их снижение свидетельствует об ухудшении деловых настроений и ослаблении глобального спроса на импорт, добавили в ВТО.Исключением стал индекс автомобильной продукции (103,8), который поднялся выше базового значения из-за роста продаж авто в США и увеличения экспорта из Японии, поскольку условия поставок улучшились, а курс иены продолжал снижаться.
https://ria.ru/20221118/tseny-1832549054.html
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экономика, украина, сша, япония, всемирная торговая организация (вто)
Экономика, Украина, США, Япония, Всемирная торговая организация (ВТО)
17:38 28.11.2022 (обновлено: 17:43 28.11.2022)
 
ВТО ожидает замедления темпов роста глобальной торговли

ВТО ожидает замедления роста глобальной торговли из-за препятствий в мировой экономике

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкГрузовые контейнеры
Грузовые контейнеры - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ЖЕНЕВА, 28 ноя - РИА Новости. Темпы роста глобальной торговли товарами замедлятся в конце текущего года и в 2023 году из-за препятствий, с которыми продолжает сталкиваться мировая экономика, говорится в опубликованном в понедельник "Барометре товарной торговли Всемирной торговой организации".
По оценкам экспертов ВТО, в настоящее время индекс мировой торговли товарами находится на отметке в 96,2 пункта при базовом значении в 100.
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"Согласно последнему "Барометру торговли товарами ВТО", опубликованному 28 ноября, рост торговли, вероятно, замедлится в последние месяцы 2022 года и в 2023 году, поскольку глобальная экономика продолжает сталкиваться с серьезными препятствиями. Текущий показатель 96,2 ниже как базового значения индекса, так и предыдущего (августовского – ред.) показателя 100,0, что отражает охлаждение спроса на реализуемые товары", - сообщили в ВТО.
Отмечается, что снижение показателей согласуется с октябрьским прогнозом ВТО, согласно которому объем мировой торговли в 2022 году вырастет 3,5%, а в 2023 – лишь на 1%. ВТО объясняет свой прогноз последствиями конфликта на Украине, высокими ценами на энергоносители и ужесточением денежно-кредитной политики в крупнейших экономиках.
Как сообщили в организации, на показатели барометра повлияли сниженные значения субиндексов, в частности, экспортные заказы (91,7), авиаперевозки (93,3) и продукция электроники (91,0). В совокупности их снижение свидетельствует об ухудшении деловых настроений и ослаблении глобального спроса на импорт, добавили в ВТО.
Исключением стал индекс автомобильной продукции (103,8), который поднялся выше базового значения из-за роста продаж авто в США и увеличения экспорта из Японии, поскольку условия поставок улучшились, а курс иены продолжал снижаться.
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ЭкономикаУкраинаСШАЯпонияВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
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