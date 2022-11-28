https://ria.ru/20221128/vsu-1834818095.html
ВСУ перебрасывают резервы на Донецкое направление, заявил Пушилин
ВСУ перебрасывают резервы на Донецкое направление, заявил Пушилин - РИА Новости, 28.11.2022
ВСУ перебрасывают резервы на Донецкое направление, заявил Пушилин
Украинские войска перебрасывают резервы с Херсонского на Донецкое направление, но в основном это резервисты старше 55 лет, заявил врио главы Донецкой Народной... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T16:47
2022-11-28T16:47
2022-11-28T16:48
денис пушилин
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Украинские войска перебрасывают резервы с Херсонского на Донецкое направление, но в основном это резервисты старше 55 лет, заявил врио главы Донецкой Народной республики (ДНР) Денис Пушилин."Противник перебрасывает дополнительные силы, перебрасывает резервы в том числе с Херсонского направления. Но то, что рассказывают сами бойцы, подразделения, которые там находятся, они говорят, что это преимущественно 55+ (лет) резервисты вооруженных формирований Украины, которые и не очень-то хотели бы оказаться на переднем крае", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Кроме того, считает Пушилин, украинские войска несут серьезные потери из-за неподготовленности резервистов.
https://ria.ru/20221128/vsu-1834814250.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис пушилин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
16:47 28.11.2022 (обновлено: 16:48 28.11.2022)
ВСУ перебрасывают резервы на Донецкое направление, заявил Пушилин
Пушилин заявил, что ВСУ перебрасывают резервы с Херсонского на Донецкое направление