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ВСУ перебрасывают резервы на Донецкое направление, заявил Пушилин - РИА Новости, 28.11.2022
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ВСУ перебрасывают резервы на Донецкое направление, заявил Пушилин
ВСУ перебрасывают резервы на Донецкое направление, заявил Пушилин - РИА Новости, 28.11.2022
ВСУ перебрасывают резервы на Донецкое направление, заявил Пушилин
Украинские войска перебрасывают резервы с Херсонского на Донецкое направление, но в основном это резервисты старше 55 лет, заявил врио главы Донецкой Народной... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T16:47
2022-11-28T16:48
денис пушилин
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Украинские войска перебрасывают резервы с Херсонского на Донецкое направление, но в основном это резервисты старше 55 лет, заявил врио главы Донецкой Народной республики (ДНР) Денис Пушилин."Противник перебрасывает дополнительные силы, перебрасывает резервы в том числе с Херсонского направления. Но то, что рассказывают сами бойцы, подразделения, которые там находятся, они говорят, что это преимущественно 55+ (лет) резервисты вооруженных формирований Украины, которые и не очень-то хотели бы оказаться на переднем крае", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Кроме того, считает Пушилин, украинские войска несут серьезные потери из-за неподготовленности резервистов.
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денис пушилин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
16:47 28.11.2022 (обновлено: 16:48 28.11.2022)
 
ВСУ перебрасывают резервы на Донецкое направление, заявил Пушилин

Пушилин заявил, что ВСУ перебрасывают резервы с Херсонского на Донецкое направление

© AP Photo / Roman ChopВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© AP Photo / Roman Chop
Военнослужащий ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Украинские войска перебрасывают резервы с Херсонского на Донецкое направление, но в основном это резервисты старше 55 лет, заявил врио главы Донецкой Народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
"Противник перебрасывает дополнительные силы, перебрасывает резервы в том числе с Херсонского направления. Но то, что рассказывают сами бойцы, подразделения, которые там находятся, они говорят, что это преимущественно 55+ (лет) резервисты вооруженных формирований Украины, которые и не очень-то хотели бы оказаться на переднем крае", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Кроме того, считает Пушилин, украинские войска несут серьезные потери из-за неподготовленности резервистов.
Врио главы ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Вчера, 16:37Специальная военная операция на Украине
Пушилин заявил о серьезных потерях ВСУ на Угледарском направлении
 
Денис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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