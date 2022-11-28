https://ria.ru/20221128/vsu-1834814250.html

Пушилин заявил о серьезных потерях ВСУ на Угледарском направлении

Пушилин заявил о серьезных потерях ВСУ на Угледарском направлении - РИА Новости, 28.11.2022

Пушилин заявил о серьезных потерях ВСУ на Угледарском направлении

Украинские войска понесли серьезные потери при попытке атаковать на Угледарском направлении, заявил врио главы Донецкой Народной республики (ДНР) Денис Пушилин. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T16:37

2022-11-28T16:37

2022-11-28T16:38

специальная военная операция на украине

безопасность

денис пушилин

донецкая народная республика

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790815257_81:0:2218:1202_1920x0_80_0_0_4b7bb82d3092b033e9905914b9252e13.jpg

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Украинские войска понесли серьезные потери при попытке атаковать на Угледарском направлении, заявил врио главы Донецкой Народной республики (ДНР) Денис Пушилин."Угледарское направление: были попытки контратаковать в направлении Павловки, Шевченко, но наши подразделения с успехом, в том числе и бойцами "Каскада", попытки противника были пресечены. Противник понес очень серьезные потери", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр