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Пушилин заявил о серьезных потерях ВСУ на Угледарском направлении
Пушилин заявил о серьезных потерях ВСУ на Угледарском направлении - РИА Новости, 28.11.2022
Пушилин заявил о серьезных потерях ВСУ на Угледарском направлении
Украинские войска понесли серьезные потери при попытке атаковать на Угледарском направлении, заявил врио главы Донецкой Народной республики (ДНР) Денис Пушилин. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T16:37
2022-11-28T16:37
2022-11-28T16:38
специальная военная операция на украине
безопасность
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Украинские войска понесли серьезные потери при попытке атаковать на Угледарском направлении, заявил врио главы Донецкой Народной республики (ДНР) Денис Пушилин."Угледарское направление: были попытки контратаковать в направлении Павловки, Шевченко, но наши подразделения с успехом, в том числе и бойцами "Каскада", попытки противника были пресечены. Противник понес очень серьезные потери", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:37 28.11.2022 (обновлено: 16:38 28.11.2022)
Пушилин заявил о серьезных потерях ВСУ на Угледарском направлении
Пушилин заявил, что ВСУ при попытке атаковать под Угледаром понесли серьезные потери