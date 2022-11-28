Рейтинг@Mail.ru
Пушилин заявил о серьезных потерях ВСУ на Угледарском направлении - РИА Новости, 28.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221128/vsu-1834814250.html
Пушилин заявил о серьезных потерях ВСУ на Угледарском направлении
Пушилин заявил о серьезных потерях ВСУ на Угледарском направлении - РИА Новости, 28.11.2022
Пушилин заявил о серьезных потерях ВСУ на Угледарском направлении
Украинские войска понесли серьезные потери при попытке атаковать на Угледарском направлении, заявил врио главы Донецкой Народной республики (ДНР) Денис Пушилин. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T16:37
2022-11-28T16:38
специальная военная операция на украине
безопасность
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790815257_81:0:2218:1202_1920x0_80_0_0_4b7bb82d3092b033e9905914b9252e13.jpg
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Украинские войска понесли серьезные потери при попытке атаковать на Угледарском направлении, заявил врио главы Донецкой Народной республики (ДНР) Денис Пушилин."Угледарское направление: были попытки контратаковать в направлении Павловки, Шевченко, но наши подразделения с успехом, в том числе и бойцами "Каскада", попытки противника были пресечены. Противник понес очень серьезные потери", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790815257_145:0:2157:1509_1920x0_80_0_0_3f4eca0c4581a75a7dd2b0060a2825b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:37 28.11.2022 (обновлено: 16:38 28.11.2022)
 
Пушилин заявил о серьезных потерях ВСУ на Угледарском направлении

Пушилин заявил, что ВСУ при попытке атаковать под Угледаром понесли серьезные потери

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкВрио главы ДНР Денис Пушилин
Врио главы ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Врио главы ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Украинские войска понесли серьезные потери при попытке атаковать на Угледарском направлении, заявил врио главы Донецкой Народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
"Угледарское направление: были попытки контратаковать в направлении Павловки, Шевченко, но наши подразделения с успехом, в том числе и бойцами "Каскада", попытки противника были пресечены. Противник понес очень серьезные потери", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала