https://ria.ru/20221128/vs-1834795353.html
Россия и Казахстан продолжат взаимодействие между Вооруженными силами
Россия и Казахстан продолжат взаимодействие между Вооруженными силами - РИА Новости, 28.11.2022
Россия и Казахстан продолжат взаимодействие между Вооруженными силами
Россия и Казахстан продолжат взаимодействие между вооруженными силами в двустороннем и многостороннем форматах. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T15:56
2022-11-28T15:56
2022-11-28T16:02
россия
владимир путин
касым-жомарт токаев
казахстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1a/1775220306_0:0:2820:1587_1920x0_80_0_0_626d92faba36bd2cb236a343fc45fc41.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан продолжат взаимодействие между вооруженными силами в двустороннем и многостороннем форматах.Текст Декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между РФ и Казахстаном опубликован на сайте Кремля."Российская Федерация и Республика Казахстан продолжат взаимодействие между вооруженными силами Российской Федерации и Республики Казахстан в двустороннем и многостороннем форматах", - говорится в декларации, подписанной президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
https://ria.ru/20221128/diplomatiya-1834224238.html
россия
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1a/1775220306_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cb55b8310aa65f08396cf8f26837b0cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, касым-жомарт токаев, казахстан
Россия, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан
15:56 28.11.2022 (обновлено: 16:02 28.11.2022)
Россия и Казахстан продолжат взаимодействие между Вооруженными силами
Россия и Казахстан продолжат контакты между ВС в двустороннем и многостороннем форматах