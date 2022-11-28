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Россия и Казахстан продолжат взаимодействие между Вооруженными силами - РИА Новости, 28.11.2022
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Россия и Казахстан продолжат взаимодействие между Вооруженными силами
Россия и Казахстан продолжат взаимодействие между Вооруженными силами - РИА Новости, 28.11.2022
Россия и Казахстан продолжат взаимодействие между Вооруженными силами
Россия и Казахстан продолжат взаимодействие между вооруженными силами в двустороннем и многостороннем форматах. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T15:56
2022-11-28T16:02
россия
владимир путин
касым-жомарт токаев
казахстан
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан продолжат взаимодействие между вооруженными силами в двустороннем и многостороннем форматах.Текст Декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между РФ и Казахстаном опубликован на сайте Кремля."Российская Федерация и Республика Казахстан продолжат взаимодействие между вооруженными силами Российской Федерации и Республики Казахстан в двустороннем и многостороннем форматах", - говорится в декларации, подписанной президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
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россия, владимир путин, касым-жомарт токаев, казахстан
Россия, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан
15:56 28.11.2022 (обновлено: 16:02 28.11.2022)
 
Россия и Казахстан продолжат взаимодействие между Вооруженными силами

Россия и Казахстан продолжат контакты между ВС в двустороннем и многостороннем форматах

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан продолжат взаимодействие между вооруженными силами в двустороннем и многостороннем форматах.
Текст Декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между РФ и Казахстаном опубликован на сайте Кремля.
"Российская Федерация и Республика Казахстан продолжат взаимодействие между вооруженными силами Российской Федерации и Республики Казахстан в двустороннем и многостороннем форматах", - говорится в декларации, подписанной президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Государственные флаги РФ и Казахстана - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Вчера, 01:07
Межгосударственные отношения России и Казахстана
 
РоссияВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевКазахстан
 
 
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