https://ria.ru/20221128/vs-1834795353.html

Россия и Казахстан продолжат взаимодействие между Вооруженными силами

Россия и Казахстан продолжат взаимодействие между Вооруженными силами - РИА Новости, 28.11.2022

Россия и Казахстан продолжат взаимодействие между Вооруженными силами

Россия и Казахстан продолжат взаимодействие между вооруженными силами в двустороннем и многостороннем форматах. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T15:56

2022-11-28T15:56

2022-11-28T16:02

россия

владимир путин

касым-жомарт токаев

казахстан

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан продолжат взаимодействие между вооруженными силами в двустороннем и многостороннем форматах.Текст Декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между РФ и Казахстаном опубликован на сайте Кремля."Российская Федерация и Республика Казахстан продолжат взаимодействие между вооруженными силами Российской Федерации и Республики Казахстан в двустороннем и многостороннем форматах", - говорится в декларации, подписанной президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

https://ria.ru/20221128/diplomatiya-1834224238.html

россия

казахстан

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россия, владимир путин, касым-жомарт токаев, казахстан