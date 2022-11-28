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В Польше назвали условие для войны стран Запада с Россией - РИА Новости, 28.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221128/voyna-1834884702.html
В Польше назвали условие для войны стран Запада с Россией
В Польше назвали условие для войны стран Запада с Россией - РИА Новости, 28.11.2022
В Польше назвали условие для войны стран Запада с Россией
Передача Украине систем Patriot будет равнозначна началу войны НАТО с Россией, заявил бывший заместитель генерального секретаря альянса по операционным вопросам РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T21:22
2022-11-28T22:44
в мире
адам коберацки
анджей дуда
кристина ламбрехт
украина
россия
польша
нато
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Передача Украине систем Patriot будет равнозначна началу войны НАТО с Россией, заявил бывший заместитель генерального секретаря альянса по операционным вопросам Адам Коберацкий в интервью польскому таблоиду Super Express."Нельзя допустить переброску элементов системы ПРО НАТО на Украину, поскольку это привело бы альянс де-факто к войне с Россией", — отметил он.Коберацкий назвал нынешние разговоры вокруг поставок вооружений киевскому режиму "политическим цирком", который не имеет никакого отношения к вопросу безопасности. Так, он раскритиковал предложение президента Польши Анджея Дуды передать системы Patriot Варшаве, в случае если предоставить их ВСУ окажется невозможным. На минувшей неделе глава Министерства обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила о договоренности с польским коллегой о патрулировании воздушного пространства истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot. После этого премьер-министр Матеуш Моравецкий, председатель правящей партии "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский и министр национальной обороны республики Мариуш Блащак выступили с идеей разместить немецкие Patriot на Украине, а не в Польше.В Германии тем не менее выразили желание оставить ЗРК в системе противовоздушной обороны НАТО, о чем сообщил представитель Минобороны страны Арно Коллац.После начала российской спецоперации США и союзники начала накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет киевскому режиму десятки миллиардов долларов. Москва не раз подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221128/germaniya-1834864553.html
https://ria.ru/20221128/ukraina-1834857260.html
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в мире, адам коберацки, анджей дуда, кристина ламбрехт, украина, россия, польша, нато, вооруженные силы украины, право и справедливость, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
В мире, Адам Коберацки, Анджей Дуда, Кристина Ламбрехт, Украина, Россия, Польша, НАТО, Вооруженные силы Украины, Право и справедливость, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), Специальная военная операция на Украине
21:22 28.11.2022 (обновлено: 22:44 28.11.2022)
 
В Польше назвали условие для войны стран Запада с Россией

Экс-замгенсека НАТО Коберацкий предрек войну с Россией в случае поставок ПРО Украине

© Фото : Staff Sgt. Keith AndersonВоеннослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве
Военнослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© Фото : Staff Sgt. Keith Anderson
Военнослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Передача Украине систем Patriot будет равнозначна началу войны НАТО с Россией, заявил бывший заместитель генерального секретаря альянса по операционным вопросам Адам Коберацкий в интервью польскому таблоиду Super Express.
"Нельзя допустить переброску элементов системы ПРО НАТО на Украину, поскольку это привело бы альянс де-факто к войне с Россией", — отметил он.
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Коберацкий назвал нынешние разговоры вокруг поставок вооружений киевскому режиму "политическим цирком", который не имеет никакого отношения к вопросу безопасности. Так, он раскритиковал предложение президента Польши Анджея Дуды передать системы Patriot Варшаве, в случае если предоставить их ВСУ окажется невозможным.
На минувшей неделе глава Министерства обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила о договоренности с польским коллегой о патрулировании воздушного пространства истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot.
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После этого премьер-министр Матеуш Моравецкий, председатель правящей партии "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский и министр национальной обороны республики Мариуш Блащак выступили с идеей разместить немецкие Patriot на Украине, а не в Польше.
В Германии тем не менее выразили желание оставить ЗРК в системе противовоздушной обороны НАТО, о чем сообщил представитель Минобороны страны Арно Коллац.
После начала российской спецоперации США и союзники начала накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет киевскому режиму десятки миллиардов долларов. Москва не раз подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российской армии.
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27 ноября, 02:00Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАдам КоберацкиАнджей ДудаКристина ЛамбрехтУкраинаРоссияПольшаНАТОВооруженные силы УкраиныПраво и справедливостьПэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
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