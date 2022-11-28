21:22 28.11.2022 (обновлено: 22:44 28.11.2022)
В Польше назвали условие для войны стран Запада с Россией
Экс-замгенсека НАТО Коберацкий предрек войну с Россией в случае поставок ПРО Украине
© Фото : Staff Sgt. Keith AndersonВоеннослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве
© Фото : Staff Sgt. Keith Anderson
Военнослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Передача Украине систем Patriot будет равнозначна началу войны НАТО с Россией, заявил бывший заместитель генерального секретаря альянса по операционным вопросам Адам Коберацкий в интервью польскому таблоиду Super Express.
"Нельзя допустить переброску элементов системы ПРО НАТО на Украину, поскольку это привело бы альянс де-факто к войне с Россией", — отметил он.
Коберацкий назвал нынешние разговоры вокруг поставок вооружений киевскому режиму "политическим цирком", который не имеет никакого отношения к вопросу безопасности. Так, он раскритиковал предложение президента Польши Анджея Дуды передать системы Patriot Варшаве, в случае если предоставить их ВСУ окажется невозможным.
На минувшей неделе глава Министерства обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила о договоренности с польским коллегой о патрулировании воздушного пространства истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot.
После этого премьер-министр Матеуш Моравецкий, председатель правящей партии "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский и министр национальной обороны республики Мариуш Блащак выступили с идеей разместить немецкие Patriot на Украине, а не в Польше.
В Германии тем не менее выразили желание оставить ЗРК в системе противовоздушной обороны НАТО, о чем сообщил представитель Минобороны страны Арно Коллац.
После начала российской спецоперации США и союзники начала накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет киевскому режиму десятки миллиардов долларов. Москва не раз подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российской армии.