https://ria.ru/20221128/volggtu-1834631205.html

Исключить вред воды. В России создали сверхэффективное защитное покрытие

Исключить вред воды. В России создали сверхэффективное защитное покрытие - РИА Новости, 28.11.2022

Исключить вред воды. В России создали сверхэффективное защитное покрытие

Повысить защиту от коррозии и обледенения, а также обеспечить эффект самоочищения поверхностей материалов смогут покрытия, разработанные в ВолгГТУ, считают... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T03:00

2022-11-28T03:00

2022-11-28T06:37

россия

наука

университетская наука

наука в университете

волгоградский государственный технический университет (волггту)

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наука

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Повысить защиту от коррозии и обледенения, а также обеспечить эффект самоочищения поверхностей материалов смогут покрытия, разработанные в ВолгГТУ, считают ученые университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Polymers.Многие конструкционные материалы и сплавы, находящиеся в условиях высокой влажности, подвержены коррозии, биообрастанию или обледенению в условиях "ледяного дождя". Также на поверхности оборудования, например, телекоммуникационных антенн или трансформаторах энергии, со временем оседает пыль. Регулярная очистка такого оборудования приведет к дополнительным затратам, но без этого эффективность работы устройств снижается, подчеркнули ученые вуза.В то же время существующие покрытия в основной массе не дают полной защиты от коррозии либо обледенения или эффективны для ограниченного количества материалов, уточнили в вузе.Разработка исследователей ВолгГТУ может обеспечить водоотталкивающие свойства и возможность самоочищения поверхности материалов благодаря свойствам сополимеров (полимеров, состоящих из двух и более мономерных звеньев).Есть такое понятие как угол смачивания, его значения специалисты используют для определения того, как капля воды будет вести себя при взаимодействии с твердым материалом, продолжил ученый.Чем меньше этот угол, тем больше капля воды растекается по поверхности и смачивает большую площадь. Следовательно, коррозионные процессы на такой поверхности идут быстрее. Если угол смачивания более 90 градусов, то капли воды меньше растекаются и смачивают меньшую площадь, следовательно, коррозия замедляется.Максимально водоотталкивающие (супергидрофобные) поверхности имеют угол смачивания от 150 градусов, а некоторые полимерные покрытия ученых вуза характеризуются контактными углами до 170, уточнил исследователь."Добиться супергидрофобных свойств практически невозможно без соответствующей микроструктуры материала. Если нанести сополимеры на гладкую поверхность — значения будут около 110 градусов, но, если до этого создать на нем нужную шероховатость, угол смачивания достигнет 150 градусов и выше. Мы работаем над составами, которые при нанесении обеспечат достижение таких свойств ", — дополнил Климов.Также разработанные покрытия обеспечивают низкий угол скатывания, то есть капли воды быстро соскальзывают с поверхности материала при наклоне к линии горизонта всего в 2-3 градуса. Эта особенность позволяет говорить о самоочищении поверхностей с нанесенным покрытием, дополнил исследователь.Для создания защитного полимерного покрытия ученые использовали сополимеры на основе фторалкилметакрилатов и глицидилметакрилата.Направление, в рамках которого проводится исследование, входит в стратегический проект ВолгГТУ в рамках программы "Приоритет-2030". В программе развития вуза заложены четыре стратегических проекта, в том числе "Центр цифровых научно-образовательных проектов и разработок" и "Технологии для промышленного инновационного кластера".

https://ria.ru/20221122/volggtu-1833174857.html

https://ria.ru/20211019/misis-1755052254.html

https://ria.ru/20220920/volggtu-1817829142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, наука, университетская наука, наука в университете, волгоградский государственный технический университет (волггту), навигатор абитуриента