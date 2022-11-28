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Исключить вред воды. В России создали сверхэффективное защитное покрытие
Исключить вред воды. В России создали сверхэффективное защитное покрытие - РИА Новости, 28.11.2022
Исключить вред воды. В России создали сверхэффективное защитное покрытие
Повысить защиту от коррозии и обледенения, а также обеспечить эффект самоочищения поверхностей материалов смогут покрытия, разработанные в ВолгГТУ, считают... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T03:00
2022-11-28T03:00
2022-11-28T06:37
россия
наука
университетская наука
наука в университете
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навигатор абитуриента
наука
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Повысить защиту от коррозии и обледенения, а также обеспечить эффект самоочищения поверхностей материалов смогут покрытия, разработанные в ВолгГТУ, считают ученые университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Polymers.Многие конструкционные материалы и сплавы, находящиеся в условиях высокой влажности, подвержены коррозии, биообрастанию или обледенению в условиях "ледяного дождя". Также на поверхности оборудования, например, телекоммуникационных антенн или трансформаторах энергии, со временем оседает пыль. Регулярная очистка такого оборудования приведет к дополнительным затратам, но без этого эффективность работы устройств снижается, подчеркнули ученые вуза.В то же время существующие покрытия в основной массе не дают полной защиты от коррозии либо обледенения или эффективны для ограниченного количества материалов, уточнили в вузе.Разработка исследователей ВолгГТУ может обеспечить водоотталкивающие свойства и возможность самоочищения поверхности материалов благодаря свойствам сополимеров (полимеров, состоящих из двух и более мономерных звеньев).Есть такое понятие как угол смачивания, его значения специалисты используют для определения того, как капля воды будет вести себя при взаимодействии с твердым материалом, продолжил ученый.Чем меньше этот угол, тем больше капля воды растекается по поверхности и смачивает большую площадь. Следовательно, коррозионные процессы на такой поверхности идут быстрее. Если угол смачивания более 90 градусов, то капли воды меньше растекаются и смачивают меньшую площадь, следовательно, коррозия замедляется.Максимально водоотталкивающие (супергидрофобные) поверхности имеют угол смачивания от 150 градусов, а некоторые полимерные покрытия ученых вуза характеризуются контактными углами до 170, уточнил исследователь."Добиться супергидрофобных свойств практически невозможно без соответствующей микроструктуры материала. Если нанести сополимеры на гладкую поверхность — значения будут около 110 градусов, но, если до этого создать на нем нужную шероховатость, угол смачивания достигнет 150 градусов и выше. Мы работаем над составами, которые при нанесении обеспечат достижение таких свойств ", — дополнил Климов.Также разработанные покрытия обеспечивают низкий угол скатывания, то есть капли воды быстро соскальзывают с поверхности материала при наклоне к линии горизонта всего в 2-3 градуса. Эта особенность позволяет говорить о самоочищении поверхностей с нанесенным покрытием, дополнил исследователь.Для создания защитного полимерного покрытия ученые использовали сополимеры на основе фторалкилметакрилатов и глицидилметакрилата.Направление, в рамках которого проводится исследование, входит в стратегический проект ВолгГТУ в рамках программы "Приоритет-2030". В программе развития вуза заложены четыре стратегических проекта, в том числе "Центр цифровых научно-образовательных проектов и разработок" и "Технологии для промышленного инновационного кластера".
https://ria.ru/20221122/volggtu-1833174857.html
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россия, наука, университетская наука, наука в университете, волгоградский государственный технический университет (волггту), навигатор абитуриента
Россия, Наука, Университетская наука, Наука в университете, Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ), Навигатор абитуриента, Наука
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости.
Повысить защиту от коррозии и обледенения, а также обеспечить эффект самоочищения поверхностей материалов смогут покрытия, разработанные в ВолгГТУ
, считают ученые университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Polymers
.
Многие конструкционные материалы и сплавы, находящиеся в условиях высокой влажности, подвержены коррозии, биообрастанию или обледенению в условиях "ледяного дождя". Также на поверхности оборудования, например, телекоммуникационных антенн или трансформаторах энергии, со временем оседает пыль. Регулярная очистка такого оборудования приведет к дополнительным затратам, но без этого эффективность работы устройств снижается, подчеркнули ученые вуза.
В то же время существующие покрытия в основной массе не дают полной защиты от коррозии либо обледенения или эффективны для ограниченного количества материалов, уточнили в вузе.
Разработка исследователей ВолгГТУ может обеспечить водоотталкивающие свойства и возможность самоочищения поверхности материалов благодаря свойствам сополимеров (полимеров, состоящих из двух и более мономерных звеньев).
"Покрытия на основе наших сополимеров способны обеспечивать супергидрофобные свойства и самоочищение поверхности. То есть капля воды в идеале вообще не растекается по поверхности, а сохраняет сферическую форму до тех пор, пока не испарится или не скатится с объекта", — рассказал доцент кафедры "Технология высокомолекулярных и волокнистых материалов" Виктор Климов.
Есть такое понятие как угол смачивания, его значения специалисты используют для определения того, как капля воды будет вести себя при взаимодействии с твердым материалом, продолжил ученый.
Чем меньше этот угол, тем больше капля воды растекается по поверхности и смачивает большую площадь. Следовательно, коррозионные процессы на такой поверхности идут быстрее. Если угол смачивания более 90 градусов, то капли воды меньше растекаются и смачивают меньшую площадь, следовательно, коррозия замедляется.
Максимально водоотталкивающие (супергидрофобные) поверхности имеют угол смачивания от 150 градусов, а некоторые полимерные покрытия ученых вуза характеризуются контактными углами до 170, уточнил исследователь.
"Добиться супергидрофобных свойств практически невозможно без соответствующей микроструктуры материала. Если нанести сополимеры на гладкую поверхность — значения будут около 110 градусов, но, если до этого создать на нем нужную шероховатость, угол смачивания достигнет 150 градусов и выше. Мы работаем над составами, которые при нанесении обеспечат достижение таких свойств ", — дополнил Климов.
Также разработанные покрытия обеспечивают низкий угол скатывания, то есть капли воды быстро соскальзывают с поверхности материала при наклоне к линии горизонта всего в 2-3 градуса. Эта особенность позволяет говорить о самоочищении поверхностей с нанесенным покрытием, дополнил исследователь.
Для создания защитного полимерного покрытия ученые использовали сополимеры на основе фторалкилметакрилатов и глицидилметакрилата.
Направление, в рамках которого проводится исследование, входит в стратегический проект ВолгГТУ в рамках программы "Приоритет-2030". В программе развития вуза заложены четыре стратегических проекта, в том числе "Центр цифровых научно-образовательных проектов и разработок" и "Технологии для промышленного инновационного кластера".