https://ria.ru/20221128/vich-1834725150.html
Более 90% людей с ВИЧ в России знают о диагнозе, считает эксперт Минздрава
Более 90% людей с ВИЧ в России знают о диагнозе, считает эксперт Минздрава - РИА Новости, 28.11.2022
Более 90% людей с ВИЧ в России знают о диагнозе, считает эксперт Минздрава
Более 90% людей с ВИЧ-инфекцией в России знают свой ВИЧ-статус, поэтому даже если посчитать тех, кто еще не знает свой диагноз, больных в стране все равно... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T12:39
2022-11-28T12:39
2022-11-28T12:39
общество
здоровье - общество
алексей мазус
вадим покровский
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Более 90% людей с ВИЧ-инфекцией в России знают свой ВИЧ-статус, поэтому даже если посчитать тех, кто еще не знает свой диагноз, больных в стране все равно меньше 1 миллиона, заявил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава РФ Алексей Мазус.Ранее руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский сообщал, что по официальным данным, в России около 1,1 миллиона людей с ВИЧ-инфекцией, при этом, по расчетам, зараженных людей больше, но они еще не прошли обследование и не знают о своем статусе. В начале ноября Мазус сообщал журналистам, что общее число людей, живущих с ВИЧ в России, в 2021 году составило 851 754, у 58 788 человек из них диагноз "ВИЧ-инфекция" в 2021 году был установлен впервые в жизни."У нас есть все основания считать, что более 90% больных ВИЧ-инфекцией в нашей стране знают свой ВИЧ-статус, таким образом, пересчитывая эти цифры, речь идёт о том, что и с теми больными, по которым можно сделать прогноз, подумать, что они не знают свой ВИЧ-статус, у нас больных все равно меньше миллиона",- сказал Мазус на Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа.Он отметил, что важно знать количество пациентов, чтобы для каждого больного был обеспечен медицинский сервис и лекарственное обеспечение.
https://ria.ru/20221128/zdravookhranenie-1834715335.html
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общество, здоровье - общество, алексей мазус, вадим покровский, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Алексей Мазус, Вадим Покровский, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Более 90% людей с ВИЧ в России знают о диагнозе, считает эксперт Минздрава
Эксперт Минздрава Мазус: более 90% людей с ВИЧ в России знают о своем диагнозе