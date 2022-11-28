https://ria.ru/20221128/vich-1834678555.html
Мурашко заявил о снижении числа больных ВИЧ во всех регионах России
Мурашко заявил о снижении числа больных ВИЧ во всех регионах России - РИА Новости, 28.11.2022
Мурашко заявил о снижении числа больных ВИЧ во всех регионах России
Уверенный тренд на ежегодное снижение числа новых больных ВИЧ-инфекцией отмечается во всех регионах России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T10:13
2022-11-28T10:13
2022-11-28T10:29
россия
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Уверенный тренд на ежегодное снижение числа новых больных ВИЧ-инфекцией отмечается во всех регионах России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Мы фиксируем уверенный тренд на ежегодное снижение числа новых больных, важно ему следуют все субъекты",- сказал Мурашко на Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа.Он отметил, что Россия сохраняет лидирующие позиции в мире по охвату населения тестированием на ВИЧ-инфекцию. В 2021 году этот показатель составил более 28%, уточнил министр.По данным за 2021 год, количество новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией составило почти 59 тысяч человек, что меньше на 2%, чем годом ранее, пояснил Мурашко.По его словам, согласно официальным данным за 2021 год, в России сегодня проживает чуть более 850 тысяч больных с ВИЧ-инфекцией.
https://ria.ru/20221103/vich-1829030753.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, здоровье - общество, михаил мурашко
Россия, Общество, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко
10:13 28.11.2022 (обновлено: 10:29 28.11.2022)
Мурашко заявил о снижении числа больных ВИЧ во всех регионах России
Мурашко заявил о ежегодном снижении числа больных ВИЧ во всех регионах России
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Уверенный тренд на ежегодное снижение числа новых больных ВИЧ-инфекцией отмечается во всех регионах России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Мы фиксируем уверенный тренд на ежегодное снижение числа новых больных, важно ему следуют все субъекты",- сказал Мурашко на Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа.
Он отметил, что Россия сохраняет лидирующие позиции в мире по охвату населения тестированием на ВИЧ-инфекцию. В 2021 году этот показатель составил более 28%, уточнил министр.
По данным за 2021 год, количество новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией составило почти 59 тысяч человек, что меньше на 2%, чем годом ранее, пояснил Мурашко.
По его словам, согласно официальным данным за 2021 год, в России сегодня проживает чуть более 850 тысяч больных с ВИЧ-инфекцией.