https://ria.ru/20221128/vich-1834678555.html

Мурашко заявил о снижении числа больных ВИЧ во всех регионах России

Мурашко заявил о снижении числа больных ВИЧ во всех регионах России - РИА Новости, 28.11.2022

Мурашко заявил о снижении числа больных ВИЧ во всех регионах России

Уверенный тренд на ежегодное снижение числа новых больных ВИЧ-инфекцией отмечается во всех регионах России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T10:13

2022-11-28T10:13

2022-11-28T10:29

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общество

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михаил мурашко

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Уверенный тренд на ежегодное снижение числа новых больных ВИЧ-инфекцией отмечается во всех регионах России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Мы фиксируем уверенный тренд на ежегодное снижение числа новых больных, важно ему следуют все субъекты",- сказал Мурашко на Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа.Он отметил, что Россия сохраняет лидирующие позиции в мире по охвату населения тестированием на ВИЧ-инфекцию. В 2021 году этот показатель составил более 28%, уточнил министр.По данным за 2021 год, количество новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией составило почти 59 тысяч человек, что меньше на 2%, чем годом ранее, пояснил Мурашко.По его словам, согласно официальным данным за 2021 год, в России сегодня проживает чуть более 850 тысяч больных с ВИЧ-инфекцией.

https://ria.ru/20221103/vich-1829030753.html

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Екатерина Зайцева

россия, общество, здоровье - общество, михаил мурашко