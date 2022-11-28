https://ria.ru/20221128/vgtrk-1834767318.html

ВГТРК открывает корпункты на новых территориях России, заявили в дирекции

ВГТРК открывает корпункты на новых территориях России, заявили в дирекции - РИА Новости, 28.11.2022

ВГТРК открывает корпункты на новых территориях России, заявили в дирекции

Руководитель дирекции международных отношений ВГТРК Пётр Федоров заявил РИА Новости, что корреспондентские пункты ВГТРК находятся в процессе открытия на новых... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T14:42

2022-11-28T14:42

2022-11-28T14:45

петр федоров

дмитрий чернышенко

вгтрк

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Руководитель дирекции международных отношений ВГТРК Пётр Федоров заявил РИА Новости, что корреспондентские пункты ВГТРК находятся в процессе открытия на новых территориях Российской Федерации.В понедельник Федоров выступил на XVIII Международной конференции по вопросам участия СМИ в противодействии терроризму."Они (корреспондентские пункты на новых территориях РФ) в процессе (открытия)", - ответил Федоров на вопрос, открыты ли корпункты на новых территориях РФ.Говоря об отношении населения на новых территориях к российским СМИ, Федоров заявил, что отношение не может быть единым, где-то оно скептическое, где-то приветствующее."Эта работа, требующая времени и внимания, пока, конечно же, эту роль выполняют наши военные корреспонденты, съемочные группы, которые там бывают, и телевидение Донецкой и Луганской республик", - отметил руководитель дирекции.Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявлял РИА Новости, что ВГТРК уже прорабатывает создание региональных подразделений и выделение для этих целей необходимого кадрового и технологического ресурса.

https://ria.ru/20221020/ukraina-1825507897.html

https://ria.ru/20221122/evrovidenie-1833477813.html

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