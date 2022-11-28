Рейтинг@Mail.ru
ВГТРК открывает корпункты на новых территориях России, заявили в дирекции - РИА Новости, 28.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221128/vgtrk-1834767318.html
ВГТРК открывает корпункты на новых территориях России, заявили в дирекции
ВГТРК открывает корпункты на новых территориях России, заявили в дирекции - РИА Новости, 28.11.2022
ВГТРК открывает корпункты на новых территориях России, заявили в дирекции
Руководитель дирекции международных отношений ВГТРК Пётр Федоров заявил РИА Новости, что корреспондентские пункты ВГТРК находятся в процессе открытия на новых... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T14:42
2022-11-28T14:45
петр федоров
дмитрий чернышенко
вгтрк
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739190166_0:364:2994:2048_1920x0_80_0_0_d0c541b6d8d0f7f4b10549bfb937d199.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Руководитель дирекции международных отношений ВГТРК Пётр Федоров заявил РИА Новости, что корреспондентские пункты ВГТРК находятся в процессе открытия на новых территориях Российской Федерации.В понедельник Федоров выступил на XVIII Международной конференции по вопросам участия СМИ в противодействии терроризму."Они (корреспондентские пункты на новых территориях РФ) в процессе (открытия)", - ответил Федоров на вопрос, открыты ли корпункты на новых территориях РФ.Говоря об отношении населения на новых территориях к российским СМИ, Федоров заявил, что отношение не может быть единым, где-то оно скептическое, где-то приветствующее."Эта работа, требующая времени и внимания, пока, конечно же, эту роль выполняют наши военные корреспонденты, съемочные группы, которые там бывают, и телевидение Донецкой и Луганской республик", - отметил руководитель дирекции.Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявлял РИА Новости, что ВГТРК уже прорабатывает создание региональных подразделений и выделение для этих целей необходимого кадрового и технологического ресурса.
https://ria.ru/20221020/ukraina-1825507897.html
https://ria.ru/20221122/evrovidenie-1833477813.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739190166_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dbe7a0f190a0f91df23e242ab44f7b7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
петр федоров, дмитрий чернышенко, вгтрк, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область
Петр Федоров, Дмитрий Чернышенко, ВГТРК, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область
14:42 28.11.2022 (обновлено: 14:45 28.11.2022)
 
ВГТРК открывает корпункты на новых территориях России, заявили в дирекции

Глава дирекции Федоров: корпункты ВГТРК находятся в процессе открытия на новых территориях

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкСтудия телеканала "Россия 24"
Студия телеканала Россия 24 - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Студия телеканала "Россия 24". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Руководитель дирекции международных отношений ВГТРК Пётр Федоров заявил РИА Новости, что корреспондентские пункты ВГТРК находятся в процессе открытия на новых территориях Российской Федерации.
В понедельник Федоров выступил на XVIII Международной конференции по вопросам участия СМИ в противодействии терроризму.
Последствия обстрела Херсона со стороны ВСУ
20 октября, 20:18
Французский телеканал убрал корреспондентку из эфира после правды о ВСУ
"Они (корреспондентские пункты на новых территориях РФ) в процессе (открытия)", - ответил Федоров на вопрос, открыты ли корпункты на новых территориях РФ.
Говоря об отношении населения на новых территориях к российским СМИ, Федоров заявил, что отношение не может быть единым, где-то оно скептическое, где-то приветствующее.
"Эта работа, требующая времени и внимания, пока, конечно же, эту роль выполняют наши военные корреспонденты, съемочные группы, которые там бывают, и телевидение Донецкой и Луганской республик", - отметил руководитель дирекции.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявлял РИА Новости, что ВГТРК уже прорабатывает создание региональных подразделений и выделение для этих целей необходимого кадрового и технологического ресурса.
Финал конкурса песни Евровидение-2022 в Турине - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
22 ноября, 19:23Шоубиз
ВГТРК объяснила, почему организаторы Евровидения вынуждены изменить правила
 
Петр ФедоровДмитрий ЧернышенкоВГТРКРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала