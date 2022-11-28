https://ria.ru/20221128/vgtrk-1834767318.html
ВГТРК открывает корпункты на новых территориях России, заявили в дирекции
ВГТРК открывает корпункты на новых территориях России, заявили в дирекции - РИА Новости, 28.11.2022
ВГТРК открывает корпункты на новых территориях России, заявили в дирекции
Руководитель дирекции международных отношений ВГТРК Пётр Федоров заявил РИА Новости, что корреспондентские пункты ВГТРК находятся в процессе открытия на новых... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T14:42
2022-11-28T14:42
2022-11-28T14:45
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дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Руководитель дирекции международных отношений ВГТРК Пётр Федоров заявил РИА Новости, что корреспондентские пункты ВГТРК находятся в процессе открытия на новых территориях Российской Федерации.В понедельник Федоров выступил на XVIII Международной конференции по вопросам участия СМИ в противодействии терроризму."Они (корреспондентские пункты на новых территориях РФ) в процессе (открытия)", - ответил Федоров на вопрос, открыты ли корпункты на новых территориях РФ.Говоря об отношении населения на новых территориях к российским СМИ, Федоров заявил, что отношение не может быть единым, где-то оно скептическое, где-то приветствующее."Эта работа, требующая времени и внимания, пока, конечно же, эту роль выполняют наши военные корреспонденты, съемочные группы, которые там бывают, и телевидение Донецкой и Луганской республик", - отметил руководитель дирекции.Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявлял РИА Новости, что ВГТРК уже прорабатывает создание региональных подразделений и выделение для этих целей необходимого кадрового и технологического ресурса.
https://ria.ru/20221020/ukraina-1825507897.html
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петр федоров, дмитрий чернышенко, вгтрк, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область
Петр Федоров, Дмитрий Чернышенко, ВГТРК, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область
14:42 28.11.2022 (обновлено: 14:45 28.11.2022)
ВГТРК открывает корпункты на новых территориях России, заявили в дирекции
Глава дирекции Федоров: корпункты ВГТРК находятся в процессе открытия на новых территориях
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Руководитель дирекции международных отношений ВГТРК Пётр Федоров заявил РИА Новости, что корреспондентские пункты ВГТРК находятся в процессе открытия на новых территориях Российской Федерации.
В понедельник Федоров выступил на XVIII Международной конференции по вопросам участия СМИ в противодействии терроризму.
"Они (корреспондентские пункты на новых территориях РФ) в процессе (открытия)", - ответил Федоров на вопрос, открыты ли корпункты на новых территориях РФ.
Говоря об отношении населения на новых территориях к российским СМИ, Федоров заявил, что отношение не может быть единым, где-то оно скептическое, где-то приветствующее.
"Эта работа, требующая времени и внимания, пока, конечно же, эту роль выполняют наши военные корреспонденты, съемочные группы, которые там бывают, и телевидение Донецкой и Луганской республик", - отметил руководитель дирекции.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
заявлял РИА Новости, что ВГТРК
уже прорабатывает создание региональных подразделений и выделение для этих целей необходимого кадрового и технологического ресурса.