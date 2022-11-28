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Суд в Милане решил отпустить Артема Усса под домашний арест - РИА Новости, 28.11.2022
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Суд в Милане решил отпустить Артема Усса под домашний арест
Суд в Милане решил отпустить Артема Усса под домашний арест - РИА Новости, 28.11.2022
Суд в Милане решил отпустить Артема Усса под домашний арест
Апелляционный суд Милана принял решение отпустить из тюрьмы под домашний арест задержанного в Италии Артема Усса, сына красноярского губернатора Александра... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T11:53
2022-11-28T12:12
артем усс
милан
россия
италия
александр усс
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РИМ, 28 ноя - РИА Новости, Сергей Старцев. Апелляционный суд Милана принял решение отпустить из тюрьмы под домашний арест задержанного в Италии Артема Усса, сына красноярского губернатора Александра Усса, однако он пока остается в заключении, сообщил РИА Новости в понедельник генеральный консул РФ в Милане Дмитрий Штодин.Ранее итальянское информагентство Ansa сообщило о том, что Усс-младший был выпущен из тюрьмы под домашний арест, причем ему был надет электронный браслет, который он должен будет носить до завершения судебного рассмотрения вопроса о его экстрадиции в США."Это не так, пока Артема Усса еще не отпустили. Апелляционный суд только принял решение о согласии перевести его на содержание в съемной городской квартире в Милане. Когда непосредственно Усса выпустят из заключения, пока не ясно", - рассказал генконсул.Штодин пояснил, что миланский суд принял решение перевести россиянина под домашний арест только при условии ношения им электронного браслета, однако количество этих устройств в Италии ограничено. "Когда такой браслет найдут и наденут на него, Усс будет переведен под домашний арест. Мы будем за следить за ситуацией", - заверил собеседник агентства.В США Уссу и еще пяти гражданам РФ предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Сына губернатора задержали в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию. Уже более месяца он содержится в тюрьме северного города Бусто-Арсицио.Ранее американская сторона направила в миланский суд материалы по делу Усса для проведения процесса о его экстрадиции. В пятницу прокуратура Милана передала в суд положительное заключение по данному вопросу. Окончательное решение по делу об экстрадиции Усса должен принять суд.Сам Усс не признает себя виновным. В суде он выступил с заявлением, что никогда не бывал в Нью-Йорке, а в США в последний раз был 25 лет назад в возрасте 14 лет. По его словам, это противоречит данным, приведенным в обвинительных документах минюста США.Российская сторона также добивается выдачи Усса-младшего: на родине на него заведено дело об отмывании денег в особо крупном размере организованной группой. Мещанский суд Москвы выдал санкцию на его заочный арест.
https://ria.ru/20221116/uss-1832057110.html
https://ria.ru/20221117/uss-1832214106.html
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артем усс, милан, россия, италия, александр усс, в мире
Артем Усс, Милан, Россия, Италия, Александр Усс, В мире
11:53 28.11.2022 (обновлено: 12:12 28.11.2022)
 
Суд в Милане решил отпустить Артема Усса под домашний арест

Суд в Милане решил отпустить сына красноярского губернатора Усса Артема под домашний арест

© Фото : страница Артема Усса в соцсетяхАртем Усс
Артем Усс - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© Фото : страница Артема Усса в соцсетях
Артем Усс. Архивное фото
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РИМ, 28 ноя - РИА Новости, Сергей Старцев. Апелляционный суд Милана принял решение отпустить из тюрьмы под домашний арест задержанного в Италии Артема Усса, сына красноярского губернатора Александра Усса, однако он пока остается в заключении, сообщил РИА Новости в понедельник генеральный консул РФ в Милане Дмитрий Штодин.
Ранее итальянское информагентство Ansa сообщило о том, что Усс-младший был выпущен из тюрьмы под домашний арест, причем ему был надет электронный браслет, который он должен будет носить до завершения судебного рассмотрения вопроса о его экстрадиции в США.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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США передали Италии материалы дела сына красноярского губернатора Усса
"Это не так, пока Артема Усса еще не отпустили. Апелляционный суд только принял решение о согласии перевести его на содержание в съемной городской квартире в Милане. Когда непосредственно Усса выпустят из заключения, пока не ясно", - рассказал генконсул.
Штодин пояснил, что миланский суд принял решение перевести россиянина под домашний арест только при условии ношения им электронного браслета, однако количество этих устройств в Италии ограничено. "Когда такой браслет найдут и наденут на него, Усс будет переведен под домашний арест. Мы будем за следить за ситуацией", - заверил собеседник агентства.
В США Уссу и еще пяти гражданам РФ предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Сына губернатора задержали в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию. Уже более месяца он содержится в тюрьме северного города Бусто-Арсицио.
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17 ноября, 14:51
Красноярский губернатор уверен, что его сын вернется на родину
Ранее американская сторона направила в миланский суд материалы по делу Усса для проведения процесса о его экстрадиции. В пятницу прокуратура Милана передала в суд положительное заключение по данному вопросу. Окончательное решение по делу об экстрадиции Усса должен принять суд.
Сам Усс не признает себя виновным. В суде он выступил с заявлением, что никогда не бывал в Нью-Йорке, а в США в последний раз был 25 лет назад в возрасте 14 лет. По его словам, это противоречит данным, приведенным в обвинительных документах минюста США.
Российская сторона также добивается выдачи Усса-младшего: на родине на него заведено дело об отмывании денег в особо крупном размере организованной группой. Мещанский суд Москвы выдал санкцию на его заочный арест.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
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Артем УссМиланРоссияИталияАлександр УссВ мире
 
 
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