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В Италии сына красноярского губернатора выпустили под домашний арест - РИА Новости, 28.11.2022
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В Италии сына красноярского губернатора выпустили под домашний арест
В Италии сына красноярского губернатора выпустили под домашний арест - РИА Новости, 28.11.2022
В Италии сына красноярского губернатора выпустили под домашний арест
Задержанный в Италии Артем Усс, сын красноярского губернатора Александра Усса, был выпущен из тюрьмы под домашний арест, как об этом ходатайствовали его... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T08:59
2022-11-28T08:59
в мире
александр усс
артем усс
милан
сша
италия
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РИМ, 28 ноя - РИА Новости. Задержанный в Италии Артем Усс, сын красноярского губернатора Александра Усса, был выпущен из тюрьмы под домашний арест, как об этом ходатайствовали его адвокаты, сообщило из Милана информагентство Ansa.Решение об этом принял Апелляционный суд Милана, хотя ранее на заседании суда первой инстанции в пятницу прокуратура дала отрицательное заключение в связи с данным ходатайством адвокатов.Согласно этой информации, на Усса был надет электронный браслет, который он должен будет носить до завершения судебного рассмотрения вопроса о его экстрадиции в США, где ему и еще пяти гражданам РФ предъявлены обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Ранее адвокат Усса Виничио Нардо сообщил РИА Новости, что Усс располагает недвижимостью в Милане, где и может находится во время процесса.Сына губернатора задержали в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию. Более месяца он провел в тюрьме северного города Бусто-Арсицио.Ранее американская сторона передала в миланский суд материалы по делу Усса для проведения процесса о его экстрадиции. В пятницу прокуратура Милана передала в суд положительное заключение по данному вопросу. Окончательное решение по делу об экстрадиции Усса, по данным Ansa, должен будет принять Апелляционный суд Милана.Сам Усс не признает себя виновным. В суде он выступил с заявлением, что никогда не бывал в Нью-Йорке, а в США в последний раз был 25 лет назад в возрасте 14 лет. По его словам, это противоречит данным, приведенным в обвинительных документах Минюста США.Российская сторона также добивается выдачи Усса-младшего: на родине на него заведено дело об отмывании денег в особо крупном размере организованной группой. Мещанский суд Москвы выдал санкцию на его заочный арест.
https://ria.ru/20221117/uss-1832214106.html
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в мире, александр усс, артем усс, милан, сша, италия
В мире, Александр Усс, Артем Усс, Милан, США, Италия
08:59 28.11.2022
 
В Италии сына красноярского губернатора выпустили под домашний арест

Задержанного в Италии сына красноярского губернатора Усса выпустили под домашний арест

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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РИМ, 28 ноя - РИА Новости. Задержанный в Италии Артем Усс, сын красноярского губернатора Александра Усса, был выпущен из тюрьмы под домашний арест, как об этом ходатайствовали его адвокаты, сообщило из Милана информагентство Ansa.
Решение об этом принял Апелляционный суд Милана, хотя ранее на заседании суда первой инстанции в пятницу прокуратура дала отрицательное заключение в связи с данным ходатайством адвокатов.
Губернатор Красноярского края Александр Усс - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 14:51
Красноярский губернатор уверен, что его сын вернется на родину
Согласно этой информации, на Усса был надет электронный браслет, который он должен будет носить до завершения судебного рассмотрения вопроса о его экстрадиции в США, где ему и еще пяти гражданам РФ предъявлены обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Ранее адвокат Усса Виничио Нардо сообщил РИА Новости, что Усс располагает недвижимостью в Милане, где и может находится во время процесса.
Сына губернатора задержали в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию. Более месяца он провел в тюрьме северного города Бусто-Арсицио.
Ранее американская сторона передала в миланский суд материалы по делу Усса для проведения процесса о его экстрадиции. В пятницу прокуратура Милана передала в суд положительное заключение по данному вопросу. Окончательное решение по делу об экстрадиции Усса, по данным Ansa, должен будет принять Апелляционный суд Милана.
Губернатор Красноярского края Александр Усс - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 04:57
Красноярский губернатор назвал политическими обвинения США в адрес его сына
Сам Усс не признает себя виновным. В суде он выступил с заявлением, что никогда не бывал в Нью-Йорке, а в США в последний раз был 25 лет назад в возрасте 14 лет. По его словам, это противоречит данным, приведенным в обвинительных документах Минюста США.
Российская сторона также добивается выдачи Усса-младшего: на родине на него заведено дело об отмывании денег в особо крупном размере организованной группой. Мещанский суд Москвы выдал санкцию на его заочный арест.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 12:51
В Кремле прокомментировали задержание сына губернатора Усса
 
В миреАлександр УссАртем УссМиланСШАИталия
 
 
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