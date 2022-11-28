https://ria.ru/20221128/uss-1834667153.html

В Италии сына красноярского губернатора выпустили под домашний арест

В Италии сына красноярского губернатора выпустили под домашний арест - РИА Новости, 28.11.2022

В Италии сына красноярского губернатора выпустили под домашний арест

Задержанный в Италии Артем Усс, сын красноярского губернатора Александра Усса, был выпущен из тюрьмы под домашний арест, как об этом ходатайствовали его... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T08:59

2022-11-28T08:59

2022-11-28T08:59

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артем усс

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РИМ, 28 ноя - РИА Новости. Задержанный в Италии Артем Усс, сын красноярского губернатора Александра Усса, был выпущен из тюрьмы под домашний арест, как об этом ходатайствовали его адвокаты, сообщило из Милана информагентство Ansa.Решение об этом принял Апелляционный суд Милана, хотя ранее на заседании суда первой инстанции в пятницу прокуратура дала отрицательное заключение в связи с данным ходатайством адвокатов.Согласно этой информации, на Усса был надет электронный браслет, который он должен будет носить до завершения судебного рассмотрения вопроса о его экстрадиции в США, где ему и еще пяти гражданам РФ предъявлены обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Ранее адвокат Усса Виничио Нардо сообщил РИА Новости, что Усс располагает недвижимостью в Милане, где и может находится во время процесса.Сына губернатора задержали в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию. Более месяца он провел в тюрьме северного города Бусто-Арсицио.Ранее американская сторона передала в миланский суд материалы по делу Усса для проведения процесса о его экстрадиции. В пятницу прокуратура Милана передала в суд положительное заключение по данному вопросу. Окончательное решение по делу об экстрадиции Усса, по данным Ansa, должен будет принять Апелляционный суд Милана.Сам Усс не признает себя виновным. В суде он выступил с заявлением, что никогда не бывал в Нью-Йорке, а в США в последний раз был 25 лет назад в возрасте 14 лет. По его словам, это противоречит данным, приведенным в обвинительных документах Минюста США.Российская сторона также добивается выдачи Усса-младшего: на родине на него заведено дело об отмывании денег в особо крупном размере организованной группой. Мещанский суд Москвы выдал санкцию на его заочный арест.

https://ria.ru/20221117/uss-1832214106.html

https://ria.ru/20221020/uss-1825260068.html

https://ria.ru/20221021/zaderzhanie-1825631209.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, александр усс, артем усс, милан, сша, италия