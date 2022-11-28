В Италии сына красноярского губернатора выпустили под домашний арест
Задержанного в Италии сына красноярского губернатора Усса выпустили под домашний арест
Молоток судьи. Архивное фото
РИМ, 28 ноя - РИА Новости. Задержанный в Италии Артем Усс, сын красноярского губернатора Александра Усса, был выпущен из тюрьмы под домашний арест, как об этом ходатайствовали его адвокаты, сообщило из Милана информагентство Ansa.
Решение об этом принял Апелляционный суд Милана, хотя ранее на заседании суда первой инстанции в пятницу прокуратура дала отрицательное заключение в связи с данным ходатайством адвокатов.
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Согласно этой информации, на Усса был надет электронный браслет, который он должен будет носить до завершения судебного рассмотрения вопроса о его экстрадиции в США, где ему и еще пяти гражданам РФ предъявлены обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Ранее адвокат Усса Виничио Нардо сообщил РИА Новости, что Усс располагает недвижимостью в Милане, где и может находится во время процесса.
Сына губернатора задержали в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию. Более месяца он провел в тюрьме северного города Бусто-Арсицио.
Ранее американская сторона передала в миланский суд материалы по делу Усса для проведения процесса о его экстрадиции. В пятницу прокуратура Милана передала в суд положительное заключение по данному вопросу. Окончательное решение по делу об экстрадиции Усса, по данным Ansa, должен будет принять Апелляционный суд Милана.
Российская сторона также добивается выдачи Усса-младшего: на родине на него заведено дело об отмывании денег в особо крупном размере организованной группой. Мещанский суд Москвы выдал санкцию на его заочный арест.
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