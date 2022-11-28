https://ria.ru/20221128/ulyanovsk-1834772347.html
Мэр Ульяновска Вавилин подал в отставку
Мэр Ульяновска Вавилин подал в отставку - РИА Новости, 28.11.2022
Мэр Ульяновска Вавилин подал в отставку
Глава Ульяновска Дмитрий Вавилин сообщил в понедельник, что уходит со своего поста в связи с переходом на работу в оборонно-промышленном комплексе. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T14:56
2022-11-28T14:56
2022-11-28T15:02
политика
ульяновск
санкции в отношении россии
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САМАРА, 28 ноя – РИА Новости. Глава Ульяновска Дмитрий Вавилин сообщил в понедельник, что уходит со своего поста в связи с переходом на работу в оборонно-промышленном комплексе."Принял непростое решение о переходе на новое место работы. Сегодня подаю заявление в Ульяновскую городскую думу об отставке с поста главы города", - написал Вавилин в своем Telegram-канале.Он уточнил, что принял предложение о работе в оборонно-промышленном комплексе. "Сегодня наша страна живет в условиях беспрецедентного санкционного давления. Перед российской промышленностью стоят большие задачи. Это программы по импортозамещению, увеличению гособоронзаказа. Решать их нужно максимально быстро, качественно и эффективно", - объяснил Вавилин.Глава города добавил, что данная сфера ему близка, так как он окончил машиностроительный факультет. "Сегодня в условиях дефицита инженерных кадров намерен помогать государству именно в развитии промышленного комплекса. Уверен, что на новом месте работы смогу принести пользу государству в это непростое время", - написал он.Вавилин был избран депутатами гордумы главой Ульяновска в августе 2021 года. На этом посту он сменил Сергея Панчина, который сосредоточился на работе в Ассоциации муниципальных образований региона, в которой являлся председателем.
https://ria.ru/20221121/sapozhnikov-1833085611.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, ульяновск, санкции в отношении россии
Политика, Ульяновск, Санкции в отношении России
14:56 28.11.2022 (обновлено: 15:02 28.11.2022)
Мэр Ульяновска Вавилин подал в отставку
Мэр Ульяновска Вавилин подал в отставку ради перехода на работу в ОПК
САМАРА, 28 ноя – РИА Новости.
Глава Ульяновска Дмитрий Вавилин
сообщил в понедельник, что уходит со своего поста в связи с переходом на работу в оборонно-промышленном комплексе.
"Принял непростое решение о переходе на новое место работы. Сегодня подаю заявление в Ульяновскую городскую думу об отставке с поста главы города", - написал Вавилин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что принял предложение о работе в оборонно-промышленном комплексе. "Сегодня наша страна живет в условиях беспрецедентного санкционного давления. Перед российской промышленностью стоят большие задачи. Это программы по импортозамещению, увеличению гособоронзаказа. Решать их нужно максимально быстро, качественно и эффективно", - объяснил Вавилин.
Глава города добавил, что данная сфера ему близка, так как он окончил машиностроительный факультет. "Сегодня в условиях дефицита инженерных кадров намерен помогать государству именно в развитии промышленного комплекса. Уверен, что на новом месте работы смогу принести пользу государству в это непростое время", - написал он.
Вавилин был избран депутатами гордумы главой Ульяновска в августе 2021 года. На этом посту он сменил Сергея Панчина
, который сосредоточился на работе в Ассоциации муниципальных образований региона, в которой являлся председателем.