https://ria.ru/20221128/ukraina-1834897024.html

На Украине восстановили больше половины объектов теплоснабжения

На Украине восстановили больше половины объектов теплоснабжения - РИА Новости, 28.11.2022

На Украине восстановили больше половины объектов теплоснабжения

На Украине удалось восстановить 316 объектов теплоснабжения, которые были ранее повреждены в результате боевых действий, что составляет 53,3% от общего... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T22:59

2022-11-28T22:59

2022-11-28T22:59

специальная военная операция на украине

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нафтогаз украины

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. На Украине удалось восстановить 316 объектов теплоснабжения, которые были ранее повреждены в результате боевых действий, что составляет 53,3% от общего количества, сообщил председатель правления компании "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.Он отметил, что на Украине начат отопительный сезон, так запущено 99,7% котельных, обеспечено отоплением 99,6% жилых домов, 97,9% садиков, 98,9% школ и 99,9% учреждений здравоохранения.Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены. Ведомство подчеркнуло, что ударов по Киеву не было, а разрушения в городе стали следствием падения ракет ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221121/punkty-1833184983.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, денис шмыгаль, украина, россия, киев, нафтогаз украины