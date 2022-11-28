https://ria.ru/20221128/ukraina-1834897024.html
На Украине восстановили больше половины объектов теплоснабжения
На Украине восстановили больше половины объектов теплоснабжения - РИА Новости, 28.11.2022
На Украине восстановили больше половины объектов теплоснабжения
На Украине удалось восстановить 316 объектов теплоснабжения, которые были ранее повреждены в результате боевых действий, что составляет 53,3% от общего... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T22:59
2022-11-28T22:59
2022-11-28T22:59
специальная военная операция на украине
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нафтогаз украины
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. На Украине удалось восстановить 316 объектов теплоснабжения, которые были ранее повреждены в результате боевых действий, что составляет 53,3% от общего количества, сообщил председатель правления компании "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.Он отметил, что на Украине начат отопительный сезон, так запущено 99,7% котельных, обеспечено отоплением 99,6% жилых домов, 97,9% садиков, 98,9% школ и 99,9% учреждений здравоохранения.Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены. Ведомство подчеркнуло, что ударов по Киеву не было, а разрушения в городе стали следствием падения ракет ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, жкх, денис шмыгаль, украина, россия, киев, нафтогаз украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Денис Шмыгаль, Украина, Россия, Киев, Нафтогаз Украины
На Украине восстановили больше половины объектов теплоснабжения
"Нафтогаз Украины": в стране восстановили 316 поврежденных объектов теплоснабжения
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. На Украине удалось восстановить 316 объектов теплоснабжения, которые были ранее повреждены в результате боевых действий, что составляет 53,3% от общего количества, сообщил председатель правления компании "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.
"Благодаря скоординированным действиям всех служб на сегодняшний день уже восстановлено 316 объектов теплоснабжения, это 53,3% от общего количества пораженных объектов. Особые усилия сейчас направляются на налаживание работы теплогенерирующих предприятий... где сохраняется тяжелая ситуация с доступом к коммуникациям", - приводит слова Чернышова сайт компании.
Он отметил, что на Украине начат отопительный сезон, так запущено 99,7% котельных, обеспечено отоплением 99,6% жилых домов, 97,9% садиков, 98,9% школ и 99,9% учреждений здравоохранения.
Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.
По данным Минобороны РФ
, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены. Ведомство подчеркнуло, что ударов по Киеву
не было, а разрушения в городе стали следствием падения ракет ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль
заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.