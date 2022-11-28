https://ria.ru/20221128/ukraina-1834857260.html

В США разозлили союзников провокационным заявлением по Украине

В США разозлили союзников провокационным заявлением по Украине - РИА Новости, 28.11.2022

В США разозлили союзников провокационным заявлением по Украине

Читатели немецкой газеты Frankfurter Rundschau раскритиковали анонимное заявление американского высокопоставленного военного о союзе США и Польши. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T18:48

2022-11-28T18:48

2022-11-28T21:38

в мире

польша

сша

германия

украина

специальная военная операция на украине

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

европа

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Frankfurter Rundschau раскритиковали анонимное заявление американского высокопоставленного военного о союзе США и Польши.Ранее неназванный представитель армии США в Европе заявил в беседе с изданием Politico, что Вашингтон считает своим самым главным партнером в Европе в условиях конфликта на Украине Польшу, а не Германию."США должны немедленно освободить авиабазу Рамштайн и переехать в Польшу", — написал Hardy Tügel."Если янки что-то не нравится, они могут уйти", — добавил Patrick von Falkenstein."На мой взгляд, что бы в США там ни говорили, они нам не союзники, а враги", — отметил Hans Huckebein."Вот пусть поляки и платят миллиарды, которые американские военные вытягивают из Европы", — подытожил комментатор Jiorgo.Летом польские власти заявляли о намерении увеличить общую численность армии до 400 тысяч человек. В последнее время Варшава активно закупает боевые и транспортные самолеты, танки, реактивную и ствольную артиллерию, ударные беспилотные летательные аппараты, противотанковое и противоракетное вооружение.Как отмечал замминистра обороны Польши Марцин Оцепа, министерство реформирует Вооруженные силы в рамках подготовки к вероятному столкновению с Россией.По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Польша занимает в отношении России "оголтелую позицию на грани сумасшествия".

https://ria.ru/20221128/ssha-1834822047.html

https://ria.ru/20221124/ukraina-1833917104.html

https://ria.ru/20221128/front-1834601038.html

польша

сша

германия

украина

европа

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, польша, сша, германия, украина, дмитрий песков (спецпредставитель президента), европа