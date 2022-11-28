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В США разозлили союзников провокационным заявлением по Украине - РИА Новости, 28.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221128/ukraina-1834857260.html
В США разозлили союзников провокационным заявлением по Украине
В США разозлили союзников провокационным заявлением по Украине - РИА Новости, 28.11.2022
В США разозлили союзников провокационным заявлением по Украине
Читатели немецкой газеты Frankfurter Rundschau раскритиковали анонимное заявление американского высокопоставленного военного о союзе США и Польши. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T18:48
2022-11-28T21:38
в мире
польша
сша
германия
украина
специальная военная операция на украине
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
европа
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Frankfurter Rundschau раскритиковали анонимное заявление американского высокопоставленного военного о союзе США и Польши.Ранее неназванный представитель армии США в Европе заявил в беседе с изданием Politico, что Вашингтон считает своим самым главным партнером в Европе в условиях конфликта на Украине Польшу, а не Германию."США должны немедленно освободить авиабазу Рамштайн и переехать в Польшу", — написал Hardy Tügel."Если янки что-то не нравится, они могут уйти", — добавил Patrick von Falkenstein."На мой взгляд, что бы в США там ни говорили, они нам не союзники, а враги", — отметил Hans Huckebein."Вот пусть поляки и платят миллиарды, которые американские военные вытягивают из Европы", — подытожил комментатор Jiorgo.Летом польские власти заявляли о намерении увеличить общую численность армии до 400 тысяч человек. В последнее время Варшава активно закупает боевые и транспортные самолеты, танки, реактивную и ствольную артиллерию, ударные беспилотные летательные аппараты, противотанковое и противоракетное вооружение.Как отмечал замминистра обороны Польши Марцин Оцепа, министерство реформирует Вооруженные силы в рамках подготовки к вероятному столкновению с Россией.По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Польша занимает в отношении России "оголтелую позицию на грани сумасшествия".
https://ria.ru/20221128/ssha-1834822047.html
https://ria.ru/20221124/ukraina-1833917104.html
https://ria.ru/20221128/front-1834601038.html
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в мире, польша, сша, германия, украина, дмитрий песков (спецпредставитель президента), европа
В мире, Польша, США, Германия, Украина, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Европа
18:48 28.11.2022 (обновлено: 21:38 28.11.2022)
 
В США разозлили союзников провокационным заявлением по Украине

Читателей Frankfurter Rundschau возмутили слова военного США о роли Германии на Украине

CC BY 2.0 / Staff Sgt. Michael Sword / Артиллеристы армии США во время учений
Артиллеристы армии США во время учений - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
CC BY 2.0 / Staff Sgt. Michael Sword /
Артиллеристы армии США во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Frankfurter Rundschau раскритиковали анонимное заявление американского высокопоставленного военного о союзе США и Польши.
Ранее неназванный представитель армии США в Европе заявил в беседе с изданием Politico, что Вашингтон считает своим самым главным партнером в Европе в условиях конфликта на Украине Польшу, а не Германию.
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"США должны немедленно освободить авиабазу Рамштайн и переехать в Польшу", — написал Hardy Tügel.
"Если янки что-то не нравится, они могут уйти", — добавил Patrick von Falkenstein.

"И пусть штаб-квартиру из Висбадена переместят в Польшу. Я не буду скучать по ним", — подчеркнул пользователь под ником Merseburger.

"На мой взгляд, что бы в США там ни говорили, они нам не союзники, а враги", — отметил Hans Huckebein.
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"Вот пусть поляки и платят миллиарды, которые американские военные вытягивают из Европы", — подытожил комментатор Jiorgo.
Летом польские власти заявляли о намерении увеличить общую численность армии до 400 тысяч человек. В последнее время Варшава активно закупает боевые и транспортные самолеты, танки, реактивную и ствольную артиллерию, ударные беспилотные летательные аппараты, противотанковое и противоракетное вооружение.
Как отмечал замминистра обороны Польши Марцин Оцепа, министерство реформирует Вооруженные силы в рамках подготовки к вероятному столкновению с Россией.
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Польша занимает в отношении России "оголтелую позицию на грани сумасшествия".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаСШАГерманияУкраинаДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Европа
 
 
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