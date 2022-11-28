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Нацбанк Украины "напечатал" еще 15 миллиардов гривен, сообщил депутат Рады - РИА Новости, 28.11.2022
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Нацбанк Украины "напечатал" еще 15 миллиардов гривен, сообщил депутат Рады
Нацбанк Украины "напечатал" еще 15 миллиардов гривен, сообщил депутат Рады - РИА Новости, 28.11.2022
Нацбанк Украины "напечатал" еще 15 миллиардов гривен, сообщил депутат Рады
Нацбанк Украины "напечатал" 15 миллиардов гривен (410 миллионов долларов США) путем выкупа гособлигаций, суммарно с 24 февраля регулятор "напечатал" около 370... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T17:11
2022-11-28T17:11
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Нацбанк Украины "напечатал" 15 миллиардов гривен (410 миллионов долларов США) путем выкупа гособлигаций, суммарно с 24 февраля регулятор "напечатал" около 370 миллиардов гривен (около 10,1 миллиарда долларов США), сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк."НБУ купил облигаций ("напечатал") еще 15 миллиардов гривен (410 миллионов долларов США –ред.) В целом с начала войны финансирование от Нацбанка - 370 миллиардов (10,1 миллиарда долларов США – ред.)", - написал Железняк в Telegram-канале.По его словам, в декабре "напечатают" еще 30 миллиардов гривен (около 820 миллионов долларов США), и тогда за весь год будет как раз сумма 400 миллиардов гривен (10,9 миллиарда долларов США), "как и было предусмотрено в бюджете этого года".Ранее Нацбанк Украины пообещал посольству США с 2023 года полностью свернуть эмиссию гривны для покрытия дефицита госбюджета, об этом стало известно по итогам встречи главы Нацбанка Андрея Пышного и его заместителя Сергея Николайчука с послом США на Украине Бриджит Бринк и советником по экономическим вопросам посольства США Хезер Гезерт
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в мире, украина, нацбанк украины, верховная рада украины, экономика
В мире, Украина, Нацбанк Украины, Верховная Рада Украины, Экономика
17:11 28.11.2022
 
Нацбанк Украины "напечатал" еще 15 миллиардов гривен, сообщил депутат Рады

Депутат Рады Железняк: Нацбанк Украины "напечатал" еще 15 миллиардов гривен

© Fotolia / vimartУкраинские гривны
Украинские гривны - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© Fotolia / vimart
Украинские гривны. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Нацбанк Украины "напечатал" 15 миллиардов гривен (410 миллионов долларов США) путем выкупа гособлигаций, суммарно с 24 февраля регулятор "напечатал" около 370 миллиардов гривен (около 10,1 миллиарда долларов США), сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
"НБУ купил облигаций ("напечатал") еще 15 миллиардов гривен (410 миллионов долларов США –ред.) В целом с начала войны финансирование от Нацбанка - 370 миллиардов (10,1 миллиарда долларов США – ред.)", - написал Железняк в Telegram-канале.
По его словам, в декабре "напечатают" еще 30 миллиардов гривен (около 820 миллионов долларов США), и тогда за весь год будет как раз сумма 400 миллиардов гривен (10,9 миллиарда долларов США), "как и было предусмотрено в бюджете этого года".
Ранее Нацбанк Украины пообещал посольству США с 2023 года полностью свернуть эмиссию гривны для покрытия дефицита госбюджета, об этом стало известно по итогам встречи главы Нацбанка Андрея Пышного и его заместителя Сергея Николайчука с послом США на Украине Бриджит Бринк и советником по экономическим вопросам посольства США Хезер Гезерт
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