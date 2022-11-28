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Нацбанк Украины "напечатал" еще 15 миллиардов гривен, сообщил депутат Рады
Нацбанк Украины "напечатал" еще 15 миллиардов гривен, сообщил депутат Рады - РИА Новости, 28.11.2022
Нацбанк Украины "напечатал" еще 15 миллиардов гривен, сообщил депутат Рады
Нацбанк Украины "напечатал" 15 миллиардов гривен (410 миллионов долларов США) путем выкупа гособлигаций, суммарно с 24 февраля регулятор "напечатал" около 370... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T17:11
2022-11-28T17:11
2022-11-28T17:11
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Нацбанк Украины "напечатал" 15 миллиардов гривен (410 миллионов долларов США) путем выкупа гособлигаций, суммарно с 24 февраля регулятор "напечатал" около 370 миллиардов гривен (около 10,1 миллиарда долларов США), сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк."НБУ купил облигаций ("напечатал") еще 15 миллиардов гривен (410 миллионов долларов США –ред.) В целом с начала войны финансирование от Нацбанка - 370 миллиардов (10,1 миллиарда долларов США – ред.)", - написал Железняк в Telegram-канале.По его словам, в декабре "напечатают" еще 30 миллиардов гривен (около 820 миллионов долларов США), и тогда за весь год будет как раз сумма 400 миллиардов гривен (10,9 миллиарда долларов США), "как и было предусмотрено в бюджете этого года".Ранее Нацбанк Украины пообещал посольству США с 2023 года полностью свернуть эмиссию гривны для покрытия дефицита госбюджета, об этом стало известно по итогам встречи главы Нацбанка Андрея Пышного и его заместителя Сергея Николайчука с послом США на Украине Бриджит Бринк и советником по экономическим вопросам посольства США Хезер Гезерт
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В мире, Украина, Нацбанк Украины, Верховная Рада Украины, Экономика
Нацбанк Украины "напечатал" еще 15 миллиардов гривен, сообщил депутат Рады
Депутат Рады Железняк: Нацбанк Украины "напечатал" еще 15 миллиардов гривен