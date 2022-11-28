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В Канаде журналиста выгнали из зала после вопроса вице-премьеру об Украине - РИА Новости, 28.11.2022
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В Канаде журналиста выгнали из зала после вопроса вице-премьеру об Украине
В Канаде журналиста выгнали из зала после вопроса вице-премьеру об Украине - РИА Новости, 28.11.2022
В Канаде журналиста выгнали из зала после вопроса вице-премьеру об Украине
Канадского журналиста и активиста Ива Энглера выпроводили с конференции Rebuild Ukraine после вопроса вице-премьеру и министру финансов Канады Христе Фриланд о... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T16:49
2022-11-28T18:48
в мире
христя фриланд
украина
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россия
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Канадского журналиста и активиста Ива Энглера выпроводили с конференции Rebuild Ukraine после вопроса вице-премьеру и министру финансов Канады Христе Фриланд о переговорах России и Украины. Энглер опубликовал видео инцидента в Twitter."Вы поддерживаете переговоры, чтобы положить конец этому ужасу? Почему канадское правительство не призывает к переговорам? Даже глава Вооруженных сил США призывает к переговорам. Вы просто хотите продолжить эту прокси-войну?" — выкрикнул он из зала.Охрана вывела Энглера под руки, а Фриланд так и не ответила ни на один из его вопросов.На инцидент обратили внимание и местные СМИ. Le Journal de Montréal написал статью, в которой раскритиковал выходку Энглера, обвинив активиста в "распространении российской пропаганды" и работе на канадскую политическую оппозицию.Ранее Энглер уже попадал в подобные ситуации. В конце марта этого года он прервал выступление главы канадского МИД Мелани Жоли о ситуации на Украине и призвал отказать Киеву в помощи, чтобы не накалять обстановку.Канада с начала военной операции России на Украине оказывает активную помощь Киеву. Среди прочего Оттава поставляет оружие, боеприпасы и военную технику, а также вводит антироссийские санкции.
https://ria.ru/20221128/ukraina-1834807103.html
https://ria.ru/20221118/obligatsii-1832593019.html
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в мире, христя фриланд, украина, канада, россия
В мире, Христя Фриланд, Украина, Канада, Россия
16:49 28.11.2022 (обновлено: 18:48 28.11.2022)
 
В Канаде журналиста выгнали из зала после вопроса вице-премьеру об Украине

В Канаде журналиста Энглера вывели из зала после вопроса Фриланд о переговорах по Украине

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Канадского журналиста и активиста Ива Энглера выпроводили с конференции Rebuild Ukraine после вопроса вице-премьеру и министру финансов Канады Христе Фриланд о переговорах России и Украины. Энглер опубликовал видео инцидента в Twitter.
"Вы поддерживаете переговоры, чтобы положить конец этому ужасу? Почему канадское правительство не призывает к переговорам? Даже глава Вооруженных сил США призывает к переговорам. Вы просто хотите продолжить эту прокси-войну?" — выкрикнул он из зала.
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Охрана вывела Энглера под руки, а Фриланд так и не ответила ни на один из его вопросов.
На инцидент обратили внимание и местные СМИ. Le Journal de Montréal написал статью, в которой раскритиковал выходку Энглера, обвинив активиста в "распространении российской пропаганды" и работе на канадскую политическую оппозицию.
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Ранее Энглер уже попадал в подобные ситуации. В конце марта этого года он прервал выступление главы канадского МИД Мелани Жоли о ситуации на Украине и призвал отказать Киеву в помощи, чтобы не накалять обстановку.
Канада с начала военной операции России на Украине оказывает активную помощь Киеву. Среди прочего Оттава поставляет оружие, боеприпасы и военную технику, а также вводит антироссийские санкции.
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