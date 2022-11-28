https://ria.ru/20221128/ukraina-1834818834.html

В Канаде журналиста выгнали из зала после вопроса вице-премьеру об Украине

В Канаде журналиста выгнали из зала после вопроса вице-премьеру об Украине - РИА Новости, 28.11.2022

В Канаде журналиста выгнали из зала после вопроса вице-премьеру об Украине

Канадского журналиста и активиста Ива Энглера выпроводили с конференции Rebuild Ukraine после вопроса вице-премьеру и министру финансов Канады Христе Фриланд о... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T16:49

2022-11-28T16:49

2022-11-28T18:48

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Канадского журналиста и активиста Ива Энглера выпроводили с конференции Rebuild Ukraine после вопроса вице-премьеру и министру финансов Канады Христе Фриланд о переговорах России и Украины. Энглер опубликовал видео инцидента в Twitter."Вы поддерживаете переговоры, чтобы положить конец этому ужасу? Почему канадское правительство не призывает к переговорам? Даже глава Вооруженных сил США призывает к переговорам. Вы просто хотите продолжить эту прокси-войну?" — выкрикнул он из зала.Охрана вывела Энглера под руки, а Фриланд так и не ответила ни на один из его вопросов.На инцидент обратили внимание и местные СМИ. Le Journal de Montréal написал статью, в которой раскритиковал выходку Энглера, обвинив активиста в "распространении российской пропаганды" и работе на канадскую политическую оппозицию.Ранее Энглер уже попадал в подобные ситуации. В конце марта этого года он прервал выступление главы канадского МИД Мелани Жоли о ситуации на Украине и призвал отказать Киеву в помощи, чтобы не накалять обстановку.Канада с начала военной операции России на Украине оказывает активную помощь Киеву. Среди прочего Оттава поставляет оружие, боеприпасы и военную технику, а также вводит антироссийские санкции.

https://ria.ru/20221128/ukraina-1834807103.html

https://ria.ru/20221118/obligatsii-1832593019.html

https://ria.ru/20221115/bezhentsy-1831498085.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, христя фриланд, украина, канада, россия