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Британцы забили тревогу из-за нового решения по Украине - РИА Новости, 28.11.2022
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Британцы забили тревогу из-за нового решения по Украине
Британцы забили тревогу из-за нового решения по Украине - РИА Новости, 28.11.2022
Британцы забили тревогу из-за нового решения по Украине
Поставки высокоточных ракет Brimstone-2 Украине вызвали возмущение среди читателей Express, которые призвали прекратить помощь Киеву, чтобы не допустить... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T16:20
2022-11-28T16:20
владимир путин
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
великобритания
россия
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Поставки высокоточных ракет Brimstone-2 Украине вызвали возмущение среди читателей Express, которые призвали прекратить помощь Киеву, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения ситуации.Ранее Минобороны Британии подтвердило отправку на Украину высокоточных ракет Brimstone-2. На авиабазе Бриз Нортон погрузили ракеты, стоимость каждой из которых оценивается в 175 тысяч фунтов стерлингов, для дальнейшей передачи ВСУ. Около полугода назад Украине были переданы самонаводящиеся ракеты предыдущего поколения Brimstone-1."Какое же это глупое решение, отправлять Украине оружие дальнего радиуса действия, стоимостью в миллионы фунтов стерлингов. Этими действиями, мы только растягивает кризис, повышая риски вовлечения Великобритании в военные действия", — отметил читатель."Похоже, эти поставки никогда не прекратятся", — возмутился пользователь."Нужно скорее передать все вооружения, что есть в арсенале у Великобритании. Для нас, конечно же, гораздо важнее думать об Украине, чем о своей собственной безопасности", — сыронизировал другой."А у нас что-то еще осталось, чтобы отправлять?" - пошутил комментатор."Сколько еще украинцев должно погибнуть, прежде чем мы остановим военную помощь? Зеленский просто эгоистичный дурак, которого нужно заставить сесть за стол переговоров пока не поздно", — написал еще один читатель."Прекратите вооружать ВСУ, этот конфликт нас не касается", — потребовал шестой.После того, как Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации, Запад ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки киевскому режиму вооружений и военной техники на сумму, исчисляемую миллиардами долларов.Москва не раз заявляла, что такая военная помощь только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы в вооружением для Украины станут законной целью для ВКС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подчеркивал, что накачивание ВСУ оружием будет иметь негативный эффект.
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владимир путин, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, великобритания, россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
Владимир Путин, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Великобритания, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России
16:20 28.11.2022
 
Британцы забили тревогу из-за нового решения по Украине

Отправка Украине высокоточных ракет Brimstone-2 возмутила читателей Express

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Поставки высокоточных ракет Brimstone-2 Украине вызвали возмущение среди читателей Express, которые призвали прекратить помощь Киеву, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения ситуации.
Ранее Минобороны Британии подтвердило отправку на Украину высокоточных ракет Brimstone-2. На авиабазе Бриз Нортон погрузили ракеты, стоимость каждой из которых оценивается в 175 тысяч фунтов стерлингов, для дальнейшей передачи ВСУ. Около полугода назад Украине были переданы самонаводящиеся ракеты предыдущего поколения Brimstone-1.
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"Какое же это глупое решение, отправлять Украине оружие дальнего радиуса действия, стоимостью в миллионы фунтов стерлингов. Этими действиями, мы только растягивает кризис, повышая риски вовлечения Великобритании в военные действия", — отметил читатель.
"Похоже, эти поставки никогда не прекратятся", — возмутился пользователь.
"Нужно скорее передать все вооружения, что есть в арсенале у Великобритании. Для нас, конечно же, гораздо важнее думать об Украине, чем о своей собственной безопасности", — сыронизировал другой.
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"А у нас что-то еще осталось, чтобы отправлять?" - пошутил комментатор.
"Сколько еще украинцев должно погибнуть, прежде чем мы остановим военную помощь? Зеленский просто эгоистичный дурак, которого нужно заставить сесть за стол переговоров пока не поздно", — написал еще один читатель.
"Прекратите вооружать ВСУ, этот конфликт нас не касается", — потребовал шестой.
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После того, как Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации, Запад ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки киевскому режиму вооружений и военной техники на сумму, исчисляемую миллиардами долларов.
Москва не раз заявляла, что такая военная помощь только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы в вооружением для Украины станут законной целью для ВКС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подчеркивал, что накачивание ВСУ оружием будет иметь негативный эффект.
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27 ноября, 17:12Специальная военная операция на Украине
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Владимир ПутинСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаВеликобританияРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы России
 
 
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