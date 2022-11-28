Британцы забили тревогу из-за нового решения по Украине
Отправка Украине высокоточных ракет Brimstone-2 возмутила читателей Express
© AP Photo / Roman ChopУкраинские военные
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Поставки высокоточных ракет Brimstone-2 Украине вызвали возмущение среди читателей Express, которые призвали прекратить помощь Киеву, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения ситуации.
Ранее Минобороны Британии подтвердило отправку на Украину высокоточных ракет Brimstone-2. На авиабазе Бриз Нортон погрузили ракеты, стоимость каждой из которых оценивается в 175 тысяч фунтов стерлингов, для дальнейшей передачи ВСУ. Около полугода назад Украине были переданы самонаводящиеся ракеты предыдущего поколения Brimstone-1.
"Какое же это глупое решение, отправлять Украине оружие дальнего радиуса действия, стоимостью в миллионы фунтов стерлингов. Этими действиями, мы только растягивает кризис, повышая риски вовлечения Великобритании в военные действия", — отметил читатель.
"Похоже, эти поставки никогда не прекратятся", — возмутился пользователь.
"Нужно скорее передать все вооружения, что есть в арсенале у Великобритании. Для нас, конечно же, гораздо важнее думать об Украине, чем о своей собственной безопасности", — сыронизировал другой.
"А у нас что-то еще осталось, чтобы отправлять?" - пошутил комментатор.
"Сколько еще украинцев должно погибнуть, прежде чем мы остановим военную помощь? Зеленский просто эгоистичный дурак, которого нужно заставить сесть за стол переговоров пока не поздно", — написал еще один читатель.
"Прекратите вооружать ВСУ, этот конфликт нас не касается", — потребовал шестой.
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После того, как Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации, Запад ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки киевскому режиму вооружений и военной техники на сумму, исчисляемую миллиардами долларов.
Москва не раз заявляла, что такая военная помощь только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы в вооружением для Украины станут законной целью для ВКС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подчеркивал, что накачивание ВСУ оружием будет иметь негативный эффект.