https://ria.ru/20221128/ukraina-1834807103.html

Британцы забили тревогу из-за нового решения по Украине

Британцы забили тревогу из-за нового решения по Украине - РИА Новости, 28.11.2022

Британцы забили тревогу из-за нового решения по Украине

Поставки высокоточных ракет Brimstone-2 Украине вызвали возмущение среди читателей Express, которые призвали прекратить помощь Киеву, чтобы не допустить... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T16:20

2022-11-28T16:20

2022-11-28T16:20

владимир путин

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

великобритания

россия

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834342467_0:110:3249:1938_1920x0_80_0_0_9b911ba353444596dafca88b62f1f381.jpg

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Поставки высокоточных ракет Brimstone-2 Украине вызвали возмущение среди читателей Express, которые призвали прекратить помощь Киеву, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения ситуации.Ранее Минобороны Британии подтвердило отправку на Украину высокоточных ракет Brimstone-2. На авиабазе Бриз Нортон погрузили ракеты, стоимость каждой из которых оценивается в 175 тысяч фунтов стерлингов, для дальнейшей передачи ВСУ. Около полугода назад Украине были переданы самонаводящиеся ракеты предыдущего поколения Brimstone-1."Какое же это глупое решение, отправлять Украине оружие дальнего радиуса действия, стоимостью в миллионы фунтов стерлингов. Этими действиями, мы только растягивает кризис, повышая риски вовлечения Великобритании в военные действия", — отметил читатель."Похоже, эти поставки никогда не прекратятся", — возмутился пользователь."Нужно скорее передать все вооружения, что есть в арсенале у Великобритании. Для нас, конечно же, гораздо важнее думать об Украине, чем о своей собственной безопасности", — сыронизировал другой."А у нас что-то еще осталось, чтобы отправлять?" - пошутил комментатор."Сколько еще украинцев должно погибнуть, прежде чем мы остановим военную помощь? Зеленский просто эгоистичный дурак, которого нужно заставить сесть за стол переговоров пока не поздно", — написал еще один читатель."Прекратите вооружать ВСУ, этот конфликт нас не касается", — потребовал шестой.После того, как Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации, Запад ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки киевскому режиму вооружений и военной техники на сумму, исчисляемую миллиардами долларов.Москва не раз заявляла, что такая военная помощь только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы в вооружением для Украины станут законной целью для ВКС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подчеркивал, что накачивание ВСУ оружием будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221128/es-1834778815.html

https://ria.ru/20221128/britaniya-1834652127.html

https://ria.ru/20221128/ukraina-1834780719.html

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834597455.html

украина

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, великобритания, россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии