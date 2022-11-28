В США раскрыли мошенническую схему Зеленского
Американский журналист Вуд: Зеленский выводит деньги Вашингтона в офшоры
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и его команда участвуют в крупной финансовой махинации, присваивая себе деньги, выделяемые на "помощь" Украине. Такое мнение высказал обозреватель Тодд Вуд в эфире телеканала Fox News.
"На Украине существует команда по отмыванию денег. Мы оценили, что только 30 процентов от заявленной гуманитарной помощи и оружия достигают цели. <…> Значительная их часть утекает за границу, мы говорим о приобретении недвижимости. По информации из проверенных источников мы знаем, что многие украинские чиновники купили дома в других странах", — сказал он.
По мнению эксперта, Киеву не нужно мирное урегулирование кризиса, их устраивает такой способ заработка в кооперации с американскими оборонными предприятиями.
Вуд выразил надежду, что денежный поток на Украину прекратится, как только контроль над палатой представителей перейдет к республиканцам.
Глава МИД Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что накачивание ВСУ оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.