В Киевской области около 40 процентов жителей остаются без света
Глава Киевской области Кулеба: около 40 процентов жителей региона остаются без света
© AP Photo / Emilio MorenattiЛюди идут по улице во время отключения электроэнергии в Бородянке в Киевской области
© AP Photo / Emilio Morenatti
Люди идут по улице во время отключения электроэнергии в Бородянке в Киевской области
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что около 40% населения Киевской области находятся без электроснабжения.
"Что касается электроэнергии, у нас около 40% населения Киевской области находятся без электроэнергии", - заявил он во время телемарафона "Единые новости". Кулеба отметил, что на отсутствие электроэнергии в регионе повлияла как ситуация в энергосистеме, сложившаяся после 23 ноября, так и сложные погодные условия. Ранее в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что аварийные отключения света в понедельник применяются по всей Украине из-за отключения блоков на нескольких электростанциях, дефицит мощности составляет 27%.
Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.
По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены. Ведомство подчеркнуло, что ударов по Киеву не было, а разрушения в городе стали следствием падения ракет ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
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