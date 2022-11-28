https://ria.ru/20221128/ukraina-1834774113.html

В Киевской области около 40 процентов жителей остаются без света

В Киевской области около 40 процентов жителей остаются без света - РИА Новости, 28.11.2022

В Киевской области около 40 процентов жителей остаются без света

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что около 40% населения Киевской области находятся без электроснабжения. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T15:01

2022-11-28T15:01

2022-11-28T15:01

специальная военная операция на украине

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украина

киевская область

укрэнерго

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что около 40% населения Киевской области находятся без электроснабжения."Что касается электроэнергии, у нас около 40% населения Киевской области находятся без электроэнергии", - заявил он во время телемарафона "Единые новости". Кулеба отметил, что на отсутствие электроэнергии в регионе повлияла как ситуация в энергосистеме, сложившаяся после 23 ноября, так и сложные погодные условия. Ранее в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что аварийные отключения света в понедельник применяются по всей Украине из-за отключения блоков на нескольких электростанциях, дефицит мощности составляет 27%.Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены. Ведомство подчеркнуло, что ударов по Киеву не было, а разрушения в городе стали следствием падения ракет ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221128/kiev-1834680907.html

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, киевская область, укрэнерго, ситуация в днр и лнр