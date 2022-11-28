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В Киевской области около 40 процентов жителей остаются без света - РИА Новости, 28.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221128/ukraina-1834774113.html
В Киевской области около 40 процентов жителей остаются без света
В Киевской области около 40 процентов жителей остаются без света - РИА Новости, 28.11.2022
В Киевской области около 40 процентов жителей остаются без света
Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что около 40% населения Киевской области находятся без электроснабжения. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T15:01
2022-11-28T15:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киевская область
укрэнерго
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что около 40% населения Киевской области находятся без электроснабжения."Что касается электроэнергии, у нас около 40% населения Киевской области находятся без электроэнергии", - заявил он во время телемарафона "Единые новости". Кулеба отметил, что на отсутствие электроэнергии в регионе повлияла как ситуация в энергосистеме, сложившаяся после 23 ноября, так и сложные погодные условия. Ранее в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что аварийные отключения света в понедельник применяются по всей Украине из-за отключения блоков на нескольких электростанциях, дефицит мощности составляет 27%.Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены. Ведомство подчеркнуло, что ударов по Киеву не было, а разрушения в городе стали следствием падения ракет ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221128/kiev-1834680907.html
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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в мире, украина, киевская область, укрэнерго, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киевская область, Укрэнерго, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:01 28.11.2022
 
В Киевской области около 40 процентов жителей остаются без света

Глава Киевской области Кулеба: около 40 процентов жителей региона остаются без света

© AP Photo / Emilio MorenattiЛюди идут по улице во время отключения электроэнергии в Бородянке в Киевской области
Люди идут по улице во время отключения электроэнергии в Бородянке в Киевской области - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Люди идут по улице во время отключения электроэнергии в Бородянке в Киевской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что около 40% населения Киевской области находятся без электроснабжения.
"Что касается электроэнергии, у нас около 40% населения Киевской области находятся без электроэнергии", - заявил он во время телемарафона "Единые новости". Кулеба отметил, что на отсутствие электроэнергии в регионе повлияла как ситуация в энергосистеме, сложившаяся после 23 ноября, так и сложные погодные условия. Ранее в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что аварийные отключения света в понедельник применяются по всей Украине из-за отключения блоков на нескольких электростанциях, дефицит мощности составляет 27%.
Киев - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Вчера, 10:29Специальная военная операция на Украине
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Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.
По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены. Ведомство подчеркнуло, что ударов по Киеву не было, а разрушения в городе стали следствием падения ракет ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевская областьУкрэнергоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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