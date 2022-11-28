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СМИ назвали единственное условие для окончания конфликта на Украине - РИА Новости, 28.11.2022
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СМИ назвали единственное условие для окончания конфликта на Украине
СМИ назвали единственное условие для окончания конфликта на Украине - РИА Новости, 28.11.2022
СМИ назвали единственное условие для окончания конфликта на Украине
Ситуация на Украине должна быть урегулирована дипломатическим путем, заявил обозреватель издания Toronto Star Томас Уолком. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T14:14
2022-11-28T15:47
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Ситуация на Украине должна быть урегулирована дипломатическим путем, заявил обозреватель издания Toronto Star Томас Уолком.Журналист подчеркнул, что Киев должен согласиться на переговоры с Москвой, даже если будет не вполне удовлетворен предварительными условиями.Тем не менее, как подчеркнул обозреватель, для окончания конфликта есть веские причины."Во-первых, это спасет жизни тысячи людей и остановит бессмысленные разрушения. Во-вторых, будет положен конец игре нервов вокруг крупнейшей на Украине атомной электростанции, которая чревата ядерной катастрофой", — добавил Уолком.Автор статьи также призвал Североатлантический альянс оказать большее содействие в урегулировании ситуации. По мнению журналиста, страны НАТО "слишком заняты поддержкой одной из сторон".После сообщений СМИ о том, что Запад призывает Киев к диалогу с Москвой, Владимир Зеленский заговорил о возможности переговоров с Россией, но при условии восстановления территориальной целостности страны. При этом власти в Киеве законодательно закрепили невозможность проведения переговоров с Владимиром Путиным, украинский лидер не раз заявлял, что не станет их вести.В Москве, в свою очередь, подчеркнули, что Россия остается открытой к диалогу и никаких предварительных условий для этого не выдвигает.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, москва, россия, нато
В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, Москва, Россия, НАТО
14:14 28.11.2022 (обновлено: 15:47 28.11.2022)
 
СМИ назвали единственное условие для окончания конфликта на Украине

Обозреватель Toronto Star Уолком: переговоры Москвы и Киева остановят противостояние

© AP Photo / Roman ChopВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© AP Photo / Roman Chop
Военнослужащий ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Ситуация на Украине должна быть урегулирована дипломатическим путем, заявил обозреватель издания Toronto Star Томас Уолком.
Журналист подчеркнул, что Киев должен согласиться на переговоры с Москвой, даже если будет не вполне удовлетворен предварительными условиями.

"Россия, со своей стороны, в большей степени готова к диалогу, в то время как Украина готова рисковать и напрочь отвергает эту идею. Мирные переговоры? Зачем заморачиваться", — пишет издание.

Тем не менее, как подчеркнул обозреватель, для окончания конфликта есть веские причины.
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"Во-первых, это спасет жизни тысячи людей и остановит бессмысленные разрушения. Во-вторых, будет положен конец игре нервов вокруг крупнейшей на Украине атомной электростанции, которая чревата ядерной катастрофой", — добавил Уолком.
Автор статьи также призвал Североатлантический альянс оказать большее содействие в урегулировании ситуации. По мнению журналиста, страны НАТО "слишком заняты поддержкой одной из сторон".
"Было бы лучше, если бы они направили всю энергию на то, чтобы усадить стороны за стол переговоров", — подытожил обозреватель.
После сообщений СМИ о том, что Запад призывает Киев к диалогу с Москвой, Владимир Зеленский заговорил о возможности переговоров с Россией, но при условии восстановления территориальной целостности страны.
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При этом власти в Киеве законодательно закрепили невозможность проведения переговоров с Владимиром Путиным, украинский лидер не раз заявлял, что не станет их вести.
В Москве, в свою очередь, подчеркнули, что Россия остается открытой к диалогу и никаких предварительных условий для этого не выдвигает.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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