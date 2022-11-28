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Все деньги от национализации на Украине хотят направить на военные нужды - РИА Новости, 28.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221128/ukraina-1834738461.html
Все деньги от национализации на Украине хотят направить на военные нужды
Все деньги от национализации на Украине хотят направить на военные нужды - РИА Новости, 28.11.2022
Все деньги от национализации на Украине хотят направить на военные нужды
Законопроект, обязывающий направлять все средства от национализированного имущества на Украине на военные нужды, внесен на рассмотрение в Верховную Раду... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T13:19
2022-11-28T13:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
верховная рада украины
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Законопроект, обязывающий направлять все средства от национализированного имущества на Украине на военные нужды, внесен на рассмотрение в Верховную Раду Украины, следует из данных на сайте парламента.Законопроект "О государственном бюджете Украины на 2022 год" относительно использования средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии" зарегистрирован в Верховной раде в понедельник. Инициатором выступил депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк."Внес с коллегами законопроект, чтобы все деньги от национализированного имущества шли только на военные нужды. Не на социально-экономические и разные вещи, которые, возможно, и нужны, но их можно профинансировать за международные деньги", - написал Железняк в своем Telegram-канале.Ранее украинские власти решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих местным олигархам, в том числе "Укрнафту", "Укртатнафту" и "Мотор Сич", акции перейдут в собственность государства. Позднее секретарь совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что национализированные активы предприятий получили статус военного имущества и были переданы Минобороны Украины.
https://ria.ru/20221112/ukraina-1830585574.html
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в мире, украина, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Верховная Рада Украины
13:19 28.11.2022
 
Все деньги от национализации на Украине хотят направить на военные нужды

На Украине хотят все средства от национализированного имущества направить на военные нужды

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Законопроект, обязывающий направлять все средства от национализированного имущества на Украине на военные нужды, внесен на рассмотрение в Верховную Раду Украины, следует из данных на сайте парламента.
Законопроект "О государственном бюджете Украины на 2022 год" относительно использования средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии" зарегистрирован в Верховной раде в понедельник. Инициатором выступил депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.
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"Внес с коллегами законопроект, чтобы все деньги от национализированного имущества шли только на военные нужды. Не на социально-экономические и разные вещи, которые, возможно, и нужны, но их можно профинансировать за международные деньги", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Ранее украинские власти решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих местным олигархам, в том числе "Укрнафту", "Укртатнафту" и "Мотор Сич", акции перейдут в собственность государства. Позднее секретарь совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что национализированные активы предприятий получили статус военного имущества и были переданы Минобороны Украины.
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