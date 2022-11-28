Все деньги от национализации на Украине хотят направить на военные нужды
На Украине хотят все средства от национализированного имущества направить на военные нужды
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Законопроект, обязывающий направлять все средства от национализированного имущества на Украине на военные нужды, внесен на рассмотрение в Верховную Раду Украины, следует из данных на сайте парламента.
Законопроект "О государственном бюджете Украины на 2022 год" относительно использования средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии" зарегистрирован в Верховной раде в понедельник. Инициатором выступил депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.
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"Внес с коллегами законопроект, чтобы все деньги от национализированного имущества шли только на военные нужды. Не на социально-экономические и разные вещи, которые, возможно, и нужны, но их можно профинансировать за международные деньги", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Ранее украинские власти решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих местным олигархам, в том числе "Укрнафту", "Укртатнафту" и "Мотор Сич", акции перейдут в собственность государства. Позднее секретарь совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что национализированные активы предприятий получили статус военного имущества и были переданы Минобороны Украины.
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