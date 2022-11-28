https://ria.ru/20221128/ukraina-1834738461.html

Все деньги от национализации на Украине хотят направить на военные нужды

Все деньги от национализации на Украине хотят направить на военные нужды - РИА Новости, 28.11.2022

Все деньги от национализации на Украине хотят направить на военные нужды

Законопроект, обязывающий направлять все средства от национализированного имущества на Украине на военные нужды, внесен на рассмотрение в Верховную Раду... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T13:19

2022-11-28T13:19

2022-11-28T13:19

специальная военная операция на украине

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верховная рада украины

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Законопроект, обязывающий направлять все средства от национализированного имущества на Украине на военные нужды, внесен на рассмотрение в Верховную Раду Украины, следует из данных на сайте парламента.Законопроект "О государственном бюджете Украины на 2022 год" относительно использования средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии" зарегистрирован в Верховной раде в понедельник. Инициатором выступил депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк."Внес с коллегами законопроект, чтобы все деньги от национализированного имущества шли только на военные нужды. Не на социально-экономические и разные вещи, которые, возможно, и нужны, но их можно профинансировать за международные деньги", - написал Железняк в своем Telegram-канале.Ранее украинские власти решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих местным олигархам, в том числе "Укрнафту", "Укртатнафту" и "Мотор Сич", акции перейдут в собственность государства. Позднее секретарь совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что национализированные активы предприятий получили статус военного имущества и были переданы Минобороны Украины.

https://ria.ru/20221112/ukraina-1830585574.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, верховная рада украины