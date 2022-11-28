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В Крыму сочли неизбежностью удары ВС России по инфраструктуре Украины - РИА Новости, 28.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221128/ukraina-1834735875.html
В Крыму сочли неизбежностью удары ВС России по инфраструктуре Украины
В Крыму сочли неизбежностью удары ВС России по инфраструктуре Украины - РИА Новости, 28.11.2022
В Крыму сочли неизбежностью удары ВС России по инфраструктуре Украины
Переход к более жестким методам борьбы, связанный с нанесением ударов по критической инфраструктуре Украины, был неизбежен, заявил в понедельник глава крымского РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T13:09
2022-11-28T13:09
специальная военная операция на украине
владимир константинов
украина
россия
вооруженные силы украины
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Переход к более жестким методам борьбы, связанный с нанесением ударов по критической инфраструктуре Украины, был неизбежен, заявил в понедельник глава крымского парламента Владимир Константинов."В этих условиях переход к более жестким методам борьбы был неизбежен. Это не наш выбор, но это вынужденная мера, в ходе применения которой все равно наши военные пытаются максимально обезопасить мирное население украинских городов", - написал Константинов в своем Telegram-канале.По его мнению, удары по украинской критической инфраструктуре должны быть продолжены."Они приближают нашу победу, они сберегают жизни наших воинов, а в перспективе — и тех мирных жителей российских регионов, которые гибнут от террористических обстрелов ВСУ. И пока они не прекратятся, пока ВСУ не сложит оружие, мы должны разрушать их тылы. Восстанавливать будем потом. Как говорится, сами поломали, сами и починим", - подчеркнул Константинов.По его словам, ранее российская армия пыталась вести боевые действия в "щадящем режиме"."В ответ мы получили бешеное, остервенелое сопротивление, нескончаемый поток военных грузов в зону СВО, системные зверские расправы над нашими пленными, террор наших соотечественников, удары по мирным объектам в приграничных регионах РФ", - подчеркнул Константинов.При этом, по его мнению, как бы ни эффективны были удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, решится все на поле боя."А это потребует правильной подготовки и полноценного оснащения наших войск, получивших существенное пополнение в результате проведения частичной мобилизации", - подчеркнул глава парламента.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.Как заявлял РИА Новости на днях бывший замглавы МЧС России Михаил Фалеев, удары по критически важным объектам Украины в перспективе могут привести к каскадному обрушению всей энергетической системы страны и полному параличу управления войсками.
https://ria.ru/20221128/ukraina-1834722349.html
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украина
россия
республика крым
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владимир константинов, украина, россия, вооруженные силы украины, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Владимир Константинов, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Республика Крым
13:09 28.11.2022
 
В Крыму сочли неизбежностью удары ВС России по инфраструктуре Украины

Глава парламента Крыма Константинов: удары по по инфраструктуре Украины были неизбежны

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЛетчик возле самолета Су-25 "Грач", задействованного в специальной военной операции на Харьковском направлении
Летчик возле самолета Су-25 Грач, задействованного в специальной военной операции на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
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Летчик возле самолета Су-25 "Грач", задействованного в специальной военной операции на Харьковском направлении. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Переход к более жестким методам борьбы, связанный с нанесением ударов по критической инфраструктуре Украины, был неизбежен, заявил в понедельник глава крымского парламента Владимир Константинов.
"В этих условиях переход к более жестким методам борьбы был неизбежен. Это не наш выбор, но это вынужденная мера, в ходе применения которой все равно наши военные пытаются максимально обезопасить мирное население украинских городов", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
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По его мнению, удары по украинской критической инфраструктуре должны быть продолжены.
"Они приближают нашу победу, они сберегают жизни наших воинов, а в перспективе — и тех мирных жителей российских регионов, которые гибнут от террористических обстрелов ВСУ. И пока они не прекратятся, пока ВСУ не сложит оружие, мы должны разрушать их тылы. Восстанавливать будем потом. Как говорится, сами поломали, сами и починим", - подчеркнул Константинов.
По его словам, ранее российская армия пыталась вести боевые действия в "щадящем режиме".
"В ответ мы получили бешеное, остервенелое сопротивление, нескончаемый поток военных грузов в зону СВО, системные зверские расправы над нашими пленными, террор наших соотечественников, удары по мирным объектам в приграничных регионах РФ", - подчеркнул Константинов.
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При этом, по его мнению, как бы ни эффективны были удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, решится все на поле боя.
"А это потребует правильной подготовки и полноценного оснащения наших войск, получивших существенное пополнение в результате проведения частичной мобилизации", - подчеркнул глава парламента.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.
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Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
Как заявлял РИА Новости на днях бывший замглавы МЧС России Михаил Фалеев, удары по критически важным объектам Украины в перспективе могут привести к каскадному обрушению всей энергетической системы страны и полному параличу управления войсками.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир КонстантиновУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныРеспублика Крым
 
 
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