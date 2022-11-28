https://ria.ru/20221128/ukraina-1834727427.html

Украина рассчитывает, что США в 2023 году останутся ключевым донором страны

Украина рассчитывает, что США в 2023 году останутся ключевым донором страны - РИА Новости, 28.11.2022

Украина рассчитывает, что США в 2023 году останутся ключевым донором страны

Замминистра финансов Украины Ольга Зыкова заявила, что и в следующем году потребуется значительное внешнее финансирование госбюджета, одним из ключевых доноров... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T12:47

2022-11-28T12:47

2022-11-28T12:59

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Замминистра финансов Украины Ольга Зыкова заявила, что и в следующем году потребуется значительное внешнее финансирование госбюджета, одним из ключевых доноров останутся США."Украина и дальше потребует значительного внешнего финансирования... Одним из ключевых доноров останутся США. Мы проводим переговоры с министерством финансов США, и Белый дом уже подал на одобрение конгрессу США предложение, которое представляет собой пакет в размере 37,7 миллиарда долларов на всестороннюю поддержку", - сказала Зыкова в эфире всеукраинского телемарафона.По ее словам, Киев рассчитывает получить от США в следующем году прямую бюджетную поддержку на 1,1 миллиарда долларов ежемесячно.Кабмин Украины одобрил бюджет на 2023 год с дефицитом на уровне 20% ВВП в сентябре. Премьер Денис Шмыгаль отмечал, что проект госбюджета предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,9 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.В начале ноября проект бюджета приняла Верховная рада. Как сообщил депутат Ярослав Железняк, дефицит бюджета составит 38 миллиардов долларов. Владимир Зеленский подписал документ на прошлой неделе.Проект бюджета был разработан исходя из того, что боевые действия продлятся весь 2023 год, заявлял глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Юрий Аристов.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834597455.html

https://ria.ru/20221125/patriot-1834250103.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, сша, украина, киев, денис шмыгаль, владимир зеленский, верховная рада украины