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Украина рассчитывает, что США в 2023 году останутся ключевым донором страны - РИА Новости, 28.11.2022
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Украина рассчитывает, что США в 2023 году останутся ключевым донором страны
Украина рассчитывает, что США в 2023 году останутся ключевым донором страны - РИА Новости, 28.11.2022
Украина рассчитывает, что США в 2023 году останутся ключевым донором страны
Замминистра финансов Украины Ольга Зыкова заявила, что и в следующем году потребуется значительное внешнее финансирование госбюджета, одним из ключевых доноров... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T12:47
2022-11-28T12:59
в мире
сша
украина
киев
денис шмыгаль
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Замминистра финансов Украины Ольга Зыкова заявила, что и в следующем году потребуется значительное внешнее финансирование госбюджета, одним из ключевых доноров останутся США."Украина и дальше потребует значительного внешнего финансирования... Одним из ключевых доноров останутся США. Мы проводим переговоры с министерством финансов США, и Белый дом уже подал на одобрение конгрессу США предложение, которое представляет собой пакет в размере 37,7 миллиарда долларов на всестороннюю поддержку", - сказала Зыкова в эфире всеукраинского телемарафона.По ее словам, Киев рассчитывает получить от США в следующем году прямую бюджетную поддержку на 1,1 миллиарда долларов ежемесячно.Кабмин Украины одобрил бюджет на 2023 год с дефицитом на уровне 20% ВВП в сентябре. Премьер Денис Шмыгаль отмечал, что проект госбюджета предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,9 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.В начале ноября проект бюджета приняла Верховная рада. Как сообщил депутат Ярослав Железняк, дефицит бюджета составит 38 миллиардов долларов. Владимир Зеленский подписал документ на прошлой неделе.Проект бюджета был разработан исходя из того, что боевые действия продлятся весь 2023 год, заявлял глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Юрий Аристов.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834597455.html
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в мире, сша, украина, киев, денис шмыгаль, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, США, Украина, Киев, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
12:47 28.11.2022 (обновлено: 12:59 28.11.2022)
 
Украина рассчитывает, что США в 2023 году останутся ключевым донором страны

Замглавы Минфина Украины заявила, что Киев рассчитывает на поддержку США в 2023 году

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Замминистра финансов Украины Ольга Зыкова заявила, что и в следующем году потребуется значительное внешнее финансирование госбюджета, одним из ключевых доноров останутся США.
"Украина и дальше потребует значительного внешнего финансирования... Одним из ключевых доноров останутся США. Мы проводим переговоры с министерством финансов США, и Белый дом уже подал на одобрение конгрессу США предложение, которое представляет собой пакет в размере 37,7 миллиарда долларов на всестороннюю поддержку", - сказала Зыкова в эфире всеукраинского телемарафона.
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27 ноября, 17:12Специальная военная операция на Украине
Американцев предупредили о расплате за поставки оружия Украине
По ее словам, Киев рассчитывает получить от США в следующем году прямую бюджетную поддержку на 1,1 миллиарда долларов ежемесячно.
Кабмин Украины одобрил бюджет на 2023 год с дефицитом на уровне 20% ВВП в сентябре. Премьер Денис Шмыгаль отмечал, что проект госбюджета предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,9 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.
В начале ноября проект бюджета приняла Верховная рада. Как сообщил депутат Ярослав Железняк, дефицит бюджета составит 38 миллиардов долларов. Владимир Зеленский подписал документ на прошлой неделе.
Проект бюджета был разработан исходя из того, что боевые действия продлятся весь 2023 год, заявлял глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Юрий Аристов.
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В миреСШАУкраинаКиевДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
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