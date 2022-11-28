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По всей Украине снова начались аварийные отключения света - РИА Новости, 28.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221128/ukraina-1834722349.html
По всей Украине снова начались аварийные отключения света
По всей Украине снова начались аварийные отключения света - РИА Новости, 28.11.2022
По всей Украине снова начались аварийные отключения света
Аварийные отключения электроэнергии продолжаются практически по всей Украине из-за дефицита мощности, сообщается в Telegram-канале национальной энергетической... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T12:31
2022-11-28T13:14
специальная военная операция на украине
в мире
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укрэнерго
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии продолжаются практически по всей Украине из-за дефицита мощности, сообщается в Telegram-канале национальной энергетической компании "Укрэнерго"."Причиной увеличения дефицита мощности стали аварийные отключения блоков на нескольких электростанциях. В то же время потребление продолжает расти из-за ухудшения погодных условий. Сейчас дефицит мощности составляет 27 процентов", — говорится в публикации.Так, по информации местных властей, в Волынской области свет есть только у 30 процентов жителей, Черновицкая область получает менее 40 процентов от потребности в энергии. Мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что отключения света в городе могут продлиться до весны.Кличко призвал киевлян запастись едой, водой, теплой одеждой, зарядить телефоны и пауэрбанки. При этом он допустил возможность худшего сценария, при котором некоторых жителей могут на время вывезти в пригород. Но о полной эвакуации речи не идет, заверил он.Российская армия начала наносить ракетные удары по украинской инфраструктуре 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Целями становятся объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Воздушную тревогу в регионах Украины объявляют каждый день, зачастую по всей стране.Очередной массированный удар состоялся 23 ноября. В Киеве заявили, что все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС оказались обесточенными, а подавляющее большинство населения осталось без света. По оценкам украинского правительства на середину ноября, из строя выведена почти половина энергетической системы страны.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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в мире, украина, харьков, киев, укрэнерго, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьков, Киев, Укрэнерго, Вооруженные силы РФ
12:31 28.11.2022 (обновлено: 13:14 28.11.2022)
 
По всей Украине снова начались аварийные отключения света

В "Укрэнерго" сообщили об аварийных отключениях света по всей Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaОбесточенный жилой район в Киеве
Обесточенный жилой район в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Обесточенный жилой район в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии продолжаются практически по всей Украине из-за дефицита мощности, сообщается в Telegram-канале национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"Причиной увеличения дефицита мощности стали аварийные отключения блоков на нескольких электростанциях. В то же время потребление продолжает расти из-за ухудшения погодных условий. Сейчас дефицит мощности составляет 27 процентов", — говорится в публикации.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 08:00
Тьма пришла на Украину надолго
Так, по информации местных властей, в Волынской области свет есть только у 30 процентов жителей, Черновицкая область получает менее 40 процентов от потребности в энергии. Мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что отключения света в городе могут продлиться до весны.
Кличко призвал киевлян запастись едой, водой, теплой одеждой, зарядить телефоны и пауэрбанки. При этом он допустил возможность худшего сценария, при котором некоторых жителей могут на время вывезти в пригород. Но о полной эвакуации речи не идет, заверил он.
Российская армия начала наносить ракетные удары по украинской инфраструктуре 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Целями становятся объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Воздушную тревогу в регионах Украины объявляют каждый день, зачастую по всей стране.
Очередной массированный удар состоялся 23 ноября. В Киеве заявили, что все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС оказались обесточенными, а подавляющее большинство населения осталось без света. По оценкам украинского правительства на середину ноября, из строя выведена почти половина энергетической системы страны.
Женщина защищается от ударов мужчины. - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
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На Украине из-за отсутствия света участились случаи домашнего насилия
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХарьковКиевУкрэнергоВооруженные силы РФ
 
 
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