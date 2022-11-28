12:31 28.11.2022 (обновлено: 13:14 28.11.2022)
По всей Украине снова начались аварийные отключения света
В "Укрэнерго" сообщили об аварийных отключениях света по всей Украине
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaОбесточенный жилой район в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Обесточенный жилой район в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии продолжаются практически по всей Украине из-за дефицита мощности, сообщается в Telegram-канале национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"Причиной увеличения дефицита мощности стали аварийные отключения блоков на нескольких электростанциях. В то же время потребление продолжает расти из-за ухудшения погодных условий. Сейчас дефицит мощности составляет 27 процентов", — говорится в публикации.
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Так, по информации местных властей, в Волынской области свет есть только у 30 процентов жителей, Черновицкая область получает менее 40 процентов от потребности в энергии. Мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что отключения света в городе могут продлиться до весны.
Кличко призвал киевлян запастись едой, водой, теплой одеждой, зарядить телефоны и пауэрбанки. При этом он допустил возможность худшего сценария, при котором некоторых жителей могут на время вывезти в пригород. Но о полной эвакуации речи не идет, заверил он.
Российская армия начала наносить ракетные удары по украинской инфраструктуре 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Целями становятся объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Воздушную тревогу в регионах Украины объявляют каждый день, зачастую по всей стране.
Очередной массированный удар состоялся 23 ноября. В Киеве заявили, что все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС оказались обесточенными, а подавляющее большинство населения осталось без света. По оценкам украинского правительства на середину ноября, из строя выведена почти половина энергетической системы страны.