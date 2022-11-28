https://ria.ru/20221128/ukraina-1834722349.html

По всей Украине снова начались аварийные отключения света

По всей Украине снова начались аварийные отключения света - РИА Новости, 28.11.2022

По всей Украине снова начались аварийные отключения света

Аварийные отключения электроэнергии продолжаются практически по всей Украине из-за дефицита мощности, сообщается в Telegram-канале национальной энергетической... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T12:31

2022-11-28T12:31

2022-11-28T13:14

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии продолжаются практически по всей Украине из-за дефицита мощности, сообщается в Telegram-канале национальной энергетической компании "Укрэнерго"."Причиной увеличения дефицита мощности стали аварийные отключения блоков на нескольких электростанциях. В то же время потребление продолжает расти из-за ухудшения погодных условий. Сейчас дефицит мощности составляет 27 процентов", — говорится в публикации.Так, по информации местных властей, в Волынской области свет есть только у 30 процентов жителей, Черновицкая область получает менее 40 процентов от потребности в энергии. Мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что отключения света в городе могут продлиться до весны.Кличко призвал киевлян запастись едой, водой, теплой одеждой, зарядить телефоны и пауэрбанки. При этом он допустил возможность худшего сценария, при котором некоторых жителей могут на время вывезти в пригород. Но о полной эвакуации речи не идет, заверил он.Российская армия начала наносить ракетные удары по украинской инфраструктуре 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Целями становятся объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Воздушную тревогу в регионах Украины объявляют каждый день, зачастую по всей стране.Очередной массированный удар состоялся 23 ноября. В Киеве заявили, что все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС оказались обесточенными, а подавляющее большинство населения осталось без света. По оценкам украинского правительства на середину ноября, из строя выведена почти половина энергетической системы страны.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

https://ria.ru/20221127/svet-1834611895.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, харьков, киев, укрэнерго, вооруженные силы рф