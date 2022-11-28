Украина планирует покрывать почти половину дефицита бюджета средствами ЕС
Минфин Украины планирует покрывать почти половину дефицита бюджета за счет средств ЕС
© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Почти половина дефицита бюджета Украины в следующем году будет покрываться за счет средств Евросоюза, сообщила в понедельник замминистра финансов Ольга Зыкова.
"Почти половина дефицита (госбюджета - ред.) будет покрываться именно за счет средств ЕС", - сказал Зыкова в эфире всеукраинского телемарафона.
Кабмин Украины одобрил бюджет на 2023 год с дефицитом на уровне 20% ВВП в сентябре. Премьер Денис Шмыгаль отмечал, что проект госбюджета предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,9 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.
В начале ноября проект бюджета приняла Верховная рада. Как сообщил депутат Ярослав Железняк, дефицит бюджета составит 38 миллиардов долларов. Владимир Зеленский подписал документ на прошлой неделе. Проект бюджета был разработан исходя из того, что боевые действия продлятся весь 2023 год, заявлял глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Юрий Аристов.
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