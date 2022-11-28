https://ria.ru/20221128/ukraina-1834722044.html

Украина планирует покрывать почти половину дефицита бюджета средствами ЕС

Украина планирует покрывать почти половину дефицита бюджета средствами ЕС - РИА Новости, 28.11.2022

Украина планирует покрывать почти половину дефицита бюджета средствами ЕС

Почти половина дефицита бюджета Украины в следующем году будет покрываться за счет средств Евросоюза, сообщила в понедельник замминистра финансов Ольга Зыкова. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T12:31

2022-11-28T12:31

2022-11-28T12:31

экономика

украина

евросоюз

верховная рада украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833677697_0:27:3072:1755_1920x0_80_0_0_2cc62001b13a41913dffdf4fe393c656.jpg

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Почти половина дефицита бюджета Украины в следующем году будет покрываться за счет средств Евросоюза, сообщила в понедельник замминистра финансов Ольга Зыкова."Почти половина дефицита (госбюджета - ред.) будет покрываться именно за счет средств ЕС", - сказал Зыкова в эфире всеукраинского телемарафона.Кабмин Украины одобрил бюджет на 2023 год с дефицитом на уровне 20% ВВП в сентябре. Премьер Денис Шмыгаль отмечал, что проект госбюджета предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,9 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.В начале ноября проект бюджета приняла Верховная рада. Как сообщил депутат Ярослав Железняк, дефицит бюджета составит 38 миллиардов долларов. Владимир Зеленский подписал документ на прошлой неделе. Проект бюджета был разработан исходя из того, что боевые действия продлятся весь 2023 год, заявлял глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Юрий Аристов.

https://ria.ru/20221127/grivna-1834522479.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, украина, евросоюз, верховная рада украины