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Украина планирует покрывать почти половину дефицита бюджета средствами ЕС - РИА Новости, 28.11.2022
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Украина планирует покрывать почти половину дефицита бюджета средствами ЕС
Украина планирует покрывать почти половину дефицита бюджета средствами ЕС - РИА Новости, 28.11.2022
Украина планирует покрывать почти половину дефицита бюджета средствами ЕС
Почти половина дефицита бюджета Украины в следующем году будет покрываться за счет средств Евросоюза, сообщила в понедельник замминистра финансов Ольга Зыкова. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T12:31
2022-11-28T12:31
экономика
украина
евросоюз
верховная рада украины
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Почти половина дефицита бюджета Украины в следующем году будет покрываться за счет средств Евросоюза, сообщила в понедельник замминистра финансов Ольга Зыкова."Почти половина дефицита (госбюджета - ред.) будет покрываться именно за счет средств ЕС", - сказал Зыкова в эфире всеукраинского телемарафона.Кабмин Украины одобрил бюджет на 2023 год с дефицитом на уровне 20% ВВП в сентябре. Премьер Денис Шмыгаль отмечал, что проект госбюджета предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,9 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.В начале ноября проект бюджета приняла Верховная рада. Как сообщил депутат Ярослав Железняк, дефицит бюджета составит 38 миллиардов долларов. Владимир Зеленский подписал документ на прошлой неделе. Проект бюджета был разработан исходя из того, что боевые действия продлятся весь 2023 год, заявлял глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Юрий Аристов.
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экономика, украина, евросоюз, верховная рада украины
Экономика, Украина, Евросоюз, Верховная Рада Украины
12:31 28.11.2022
 
Украина планирует покрывать почти половину дефицита бюджета средствами ЕС

Минфин Украины планирует покрывать почти половину дефицита бюджета за счет средств ЕС

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Почти половина дефицита бюджета Украины в следующем году будет покрываться за счет средств Евросоюза, сообщила в понедельник замминистра финансов Ольга Зыкова.
"Почти половина дефицита (госбюджета - ред.) будет покрываться именно за счет средств ЕС", - сказал Зыкова в эфире всеукраинского телемарафона.
Кабмин Украины одобрил бюджет на 2023 год с дефицитом на уровне 20% ВВП в сентябре. Премьер Денис Шмыгаль отмечал, что проект госбюджета предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,9 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.
В начале ноября проект бюджета приняла Верховная рада. Как сообщил депутат Ярослав Железняк, дефицит бюджета составит 38 миллиардов долларов. Владимир Зеленский подписал документ на прошлой неделе. Проект бюджета был разработан исходя из того, что боевые действия продлятся весь 2023 год, заявлял глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Юрий Аристов.
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