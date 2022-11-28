https://ria.ru/20221128/ukraina-1834667359.html
NYT узнала о тяжелых потерях ВСУ под Артемовском
NYT узнала о тяжелых потерях ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 28.11.2022
NYT узнала о тяжелых потерях ВСУ под Артемовском
Украинские войска понесли большие потери в боях под Артемовском в Донецкой Народной Республике, пишет The New York Times. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T09:00
2022-11-28T09:00
2022-11-28T13:06
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
владимир путин
донецкая народная республика
россия
артемовск
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Украинские войска понесли большие потери в боях под Артемовском в Донецкой Народной Республике, пишет The New York Times.По информации газеты, 25 ноября число убитых и раненых солдат ВСУ постоянно росло.Как отмечает издание со ссылкой на солдат, местных жителей и представителя Пентагона, киевский режим направил под Артемовск новые потоки подкреплений, в том числе спецназ и менее подготовленных бойцов территориальной обороны.Город Артемовск (Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки украинских войск в Донбассе. Как заявлял 19 ноября временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, ситуация в Артемовске остается сложной, но "дом за домом, улица за улицей освобождаются".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221128/podgotovka-1834657639.html
https://ria.ru/20221116/peregovory-1831723841.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, россия, артемовск, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Россия, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
09:00 28.11.2022 (обновлено: 13:06 28.11.2022)
NYT узнала о тяжелых потерях ВСУ под Артемовском
NYT сообщила о больших потерях ВСУ под Артемовском, насчитано около 240 раненых в сутки