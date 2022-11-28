Рейтинг@Mail.ru
NYT узнала о тяжелых потерях ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 28.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221128/ukraina-1834667359.html
NYT узнала о тяжелых потерях ВСУ под Артемовском
NYT узнала о тяжелых потерях ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 28.11.2022
NYT узнала о тяжелых потерях ВСУ под Артемовском
Украинские войска понесли большие потери в боях под Артемовском в Донецкой Народной Республике, пишет The New York Times. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T09:00
2022-11-28T13:06
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
владимир путин
донецкая народная республика
россия
артемовск
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831144797_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ae1ee6b1fcc1b1abbf1d535a6134c1ff.jpg
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Украинские войска понесли большие потери в боях под Артемовском в Донецкой Народной Республике, пишет The New York Times.По информации газеты, 25 ноября число убитых и раненых солдат ВСУ постоянно росло.Как отмечает издание со ссылкой на солдат, местных жителей и представителя Пентагона, киевский режим направил под Артемовск новые потоки подкреплений, в том числе спецназ и менее подготовленных бойцов территориальной обороны.Город Артемовск (Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки украинских войск в Донбассе. Как заявлял 19 ноября временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, ситуация в Артемовске остается сложной, но "дом за домом, улица за улицей освобождаются".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221128/podgotovka-1834657639.html
https://ria.ru/20221116/peregovory-1831723841.html
донецкая народная республика
россия
артемовск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831144797_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f48b385fbe8037b1671950d778a963ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, россия, артемовск, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Россия, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
09:00 28.11.2022 (обновлено: 13:06 28.11.2022)
 
NYT узнала о тяжелых потерях ВСУ под Артемовском

NYT сообщила о больших потерях ВСУ под Артемовском, насчитано около 240 раненых в сутки

© AP Photo / LibkosРаненый украинский военный в Артемовске
Раненый украинский военный в Артемовске - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© AP Photo / Libkos
Раненый украинский военный в Артемовске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Украинские войска понесли большие потери в боях под Артемовском в Донецкой Народной Республике, пишет The New York Times.
По информации газеты, 25 ноября число убитых и раненых солдат ВСУ постоянно росло.

"К полудню пятницы врачи насчитали 50 раненых, а накануне через двери госпиталя прошли 240 человек с огнестрельными и осколочными ранениями и сотрясением мозга", — говорится в публикации.

Как отмечает издание со ссылкой на солдат, местных жителей и представителя Пентагона, киевский режим направил под Артемовск новые потоки подкреплений, в том числе спецназ и менее подготовленных бойцов территориальной обороны.
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Вчера, 06:49
В Германии рассказали, как США готовились к конфликту с Россией на Украине
Город Артемовск (Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки украинских войск в Донбассе. Как заявлял 19 ноября временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, ситуация в Артемовске остается сложной, но "дом за домом, улица за улицей освобождаются".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Человек держит флаги США и Украины перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 08:00
Вашингтон гонит Киев на переговоры
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ПушилинВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияАртемовскВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала