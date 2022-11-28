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Жителя Омска заподозрили в убийстве сына сожительницы - РИА Новости, 28.11.2022
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Жителя Омска заподозрили в убийстве сына сожительницы
Жителя Омска заподозрили в убийстве сына сожительницы - РИА Новости, 28.11.2022
Жителя Омска заподозрили в убийстве сына сожительницы
Омича подозревают в убийстве сына своей сожительницы, рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Омской области. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T20:34
2022-11-28T20:34
происшествия
омск
россия
омская область
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ОМСК, 28 ноя - РИА Новости. Омича подозревают в убийстве сына своей сожительницы, рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.В погребе на территории частного дома на улице 1 Тюкалинский проезд в Омске 25 ноября нашли тело 41-летнего мужчины с ножевыми ранениями и следами горения. Ранее о пропаже мужчины в полицию сообщила его мать."В результате проведенных следственных действий следователями совместно с сотрудниками полиции установлено, что к преступлению причастен ранее неоднократно судимый 51-летний сожитель женщины. Подозреваемый задержан. По инициативе следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - пояснили в пресс-службе.Следователи считают, что 16 ноября подозреваемый поссорился с мужчиной и решил убить его, а тело спрятать."Он нанес находившемуся в состоянии алкогольного опьянения сыну сожительницы ножевые ранения, от которых потерпевший через два часа скончался, а подозреваемый с целью сокрытия следов преступления спрятал тело в погребе на улице и замыл следы крови на полу и одежде", - добавили в пресс-службе ведомства.Когда женщина обратилась с заявлением о розыске сына в правоохранительные органы, подозреваемый пытался сжечь тело.Следователи продолжают выяснять обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.
https://ria.ru/20221111/ubiystvo-1830825063.html
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происшествия, омск, россия, омская область
Происшествия, Омск, Россия, Омская область
20:34 28.11.2022
 
Жителя Омска заподозрили в убийстве сына сожительницы

В СУСК сообщили, что 51-летнего жителя Омска подозревают в убийстве сына сожительницы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
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ОМСК, 28 ноя - РИА Новости. Омича подозревают в убийстве сына своей сожительницы, рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.
В погребе на территории частного дома на улице 1 Тюкалинский проезд в Омске 25 ноября нашли тело 41-летнего мужчины с ножевыми ранениями и следами горения. Ранее о пропаже мужчины в полицию сообщила его мать.
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"В результате проведенных следственных действий следователями совместно с сотрудниками полиции установлено, что к преступлению причастен ранее неоднократно судимый 51-летний сожитель женщины. Подозреваемый задержан. По инициативе следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - пояснили в пресс-службе.
Следователи считают, что 16 ноября подозреваемый поссорился с мужчиной и решил убить его, а тело спрятать.
"Он нанес находившемуся в состоянии алкогольного опьянения сыну сожительницы ножевые ранения, от которых потерпевший через два часа скончался, а подозреваемый с целью сокрытия следов преступления спрятал тело в погребе на улице и замыл следы крови на полу и одежде", - добавили в пресс-службе ведомства.
Когда женщина обратилась с заявлением о розыске сына в правоохранительные органы, подозреваемый пытался сжечь тело.
Следователи продолжают выяснять обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.
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