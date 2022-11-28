https://ria.ru/20221128/ubiystvo-1834877685.html

Жителя Омска заподозрили в убийстве сына сожительницы

Жителя Омска заподозрили в убийстве сына сожительницы - РИА Новости, 28.11.2022

Жителя Омска заподозрили в убийстве сына сожительницы

Омича подозревают в убийстве сына своей сожительницы, рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Омской области. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T20:34

2022-11-28T20:34

2022-11-28T20:34

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ОМСК, 28 ноя - РИА Новости. Омича подозревают в убийстве сына своей сожительницы, рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.В погребе на территории частного дома на улице 1 Тюкалинский проезд в Омске 25 ноября нашли тело 41-летнего мужчины с ножевыми ранениями и следами горения. Ранее о пропаже мужчины в полицию сообщила его мать."В результате проведенных следственных действий следователями совместно с сотрудниками полиции установлено, что к преступлению причастен ранее неоднократно судимый 51-летний сожитель женщины. Подозреваемый задержан. По инициативе следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - пояснили в пресс-службе.Следователи считают, что 16 ноября подозреваемый поссорился с мужчиной и решил убить его, а тело спрятать."Он нанес находившемуся в состоянии алкогольного опьянения сыну сожительницы ножевые ранения, от которых потерпевший через два часа скончался, а подозреваемый с целью сокрытия следов преступления спрятал тело в погребе на улице и замыл следы крови на полу и одежде", - добавили в пресс-службе ведомства.Когда женщина обратилась с заявлением о розыске сына в правоохранительные органы, подозреваемый пытался сжечь тело.Следователи продолжают выяснять обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.

https://ria.ru/20221111/ubiystvo-1830825063.html

https://ria.ru/20221026/altay-1827057604.html

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происшествия, омск, россия, омская область