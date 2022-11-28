https://ria.ru/20221128/ubiystvo-1834877685.html
Жителя Омска заподозрили в убийстве сына сожительницы
Жителя Омска заподозрили в убийстве сына сожительницы - РИА Новости, 28.11.2022
Жителя Омска заподозрили в убийстве сына сожительницы
Омича подозревают в убийстве сына своей сожительницы, рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Омской области. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T20:34
2022-11-28T20:34
2022-11-28T20:34
происшествия
омск
россия
омская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_dccadbf9a754e60da7b5fbffe9a60f74.jpg
ОМСК, 28 ноя - РИА Новости. Омича подозревают в убийстве сына своей сожительницы, рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.В погребе на территории частного дома на улице 1 Тюкалинский проезд в Омске 25 ноября нашли тело 41-летнего мужчины с ножевыми ранениями и следами горения. Ранее о пропаже мужчины в полицию сообщила его мать."В результате проведенных следственных действий следователями совместно с сотрудниками полиции установлено, что к преступлению причастен ранее неоднократно судимый 51-летний сожитель женщины. Подозреваемый задержан. По инициативе следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - пояснили в пресс-службе.Следователи считают, что 16 ноября подозреваемый поссорился с мужчиной и решил убить его, а тело спрятать."Он нанес находившемуся в состоянии алкогольного опьянения сыну сожительницы ножевые ранения, от которых потерпевший через два часа скончался, а подозреваемый с целью сокрытия следов преступления спрятал тело в погребе на улице и замыл следы крови на полу и одежде", - добавили в пресс-службе ведомства.Когда женщина обратилась с заявлением о розыске сына в правоохранительные органы, подозреваемый пытался сжечь тело.Следователи продолжают выяснять обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.
https://ria.ru/20221111/ubiystvo-1830825063.html
https://ria.ru/20221026/altay-1827057604.html
омск
россия
омская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d8cee766e33a3e1bdcd6db2182fb51f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск, россия, омская область
Происшествия, Омск, Россия, Омская область
Жителя Омска заподозрили в убийстве сына сожительницы
В СУСК сообщили, что 51-летнего жителя Омска подозревают в убийстве сына сожительницы
ОМСК, 28 ноя - РИА Новости.
Омича подозревают в убийстве сына своей сожительницы, рассказали
в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.
В погребе на территории частного дома на улице 1 Тюкалинский проезд в Омске 25 ноября нашли тело 41-летнего мужчины с ножевыми ранениями и следами горения. Ранее о пропаже мужчины в полицию сообщила его мать.
"В результате проведенных следственных действий следователями совместно с сотрудниками полиции установлено, что к преступлению причастен ранее неоднократно судимый 51-летний сожитель женщины. Подозреваемый задержан. По инициативе следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - пояснили в пресс-службе.
Следователи считают, что 16 ноября подозреваемый поссорился с мужчиной и решил убить его, а тело спрятать.
"Он нанес находившемуся в состоянии алкогольного опьянения сыну сожительницы ножевые ранения, от которых потерпевший через два часа скончался, а подозреваемый с целью сокрытия следов преступления спрятал тело в погребе на улице и замыл следы крови на полу и одежде", - добавили в пресс-службе ведомства.
Когда женщина обратилась с заявлением о розыске сына в правоохранительные органы, подозреваемый пытался сжечь тело.
Следователи продолжают выяснять обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.