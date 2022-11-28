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В Челябинской области девочка погибла во время катания на тюбинге

В Челябинской области девочка погибла во время катания на тюбинге - РИА Новости, 28.11.2022

В Челябинской области девочка погибла во время катания на тюбинге

Восьмилетняя девочка скончалась в медучреждении в Челябинской области, куда была доставлена с травмами после катания на тюбинге с горки, сообщил в понедельник... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T13:09

2022-11-28T13:09

2022-11-28T13:09

происшествия

челябинская область

россия

верхнеуральский район

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ЧЕЛЯБИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Восьмилетняя девочка скончалась в медучреждении в Челябинской области, куда была доставлена с травмами после катания на тюбинге с горки, сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры региона.По данным прокуратуры, 26 ноября днем в поселке Петропавловский девочка получила травму при катании на тюбинге со снежной горки, образовавшейся после чистки снега. От полученных травм она в тот же день скончалась в лечебном учреждении."Прокуратурой Верхнеуральского района поставлен на контроль ход доследственной проверки, проводимой следственными органами СУСК РФ по Челябинской области по факту гибели 8-летней девочки", - говорится в сообщении.В настоящее время следственными органами устанавливаются все обстоятельства произошедшего, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20221121/vatrushka-1833045027.html

челябинская область

россия

верхнеуральский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, челябинская область, россия, верхнеуральский район