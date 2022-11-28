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В Челябинской области девочка погибла во время катания на тюбинге
В Челябинской области девочка погибла во время катания на тюбинге - РИА Новости, 28.11.2022
В Челябинской области девочка погибла во время катания на тюбинге
Восьмилетняя девочка скончалась в медучреждении в Челябинской области, куда была доставлена с травмами после катания на тюбинге с горки, сообщил в понедельник... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T13:09
2022-11-28T13:09
2022-11-28T13:09
происшествия
челябинская область
россия
верхнеуральский район
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Восьмилетняя девочка скончалась в медучреждении в Челябинской области, куда была доставлена с травмами после катания на тюбинге с горки, сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры региона.По данным прокуратуры, 26 ноября днем в поселке Петропавловский девочка получила травму при катании на тюбинге со снежной горки, образовавшейся после чистки снега. От полученных травм она в тот же день скончалась в лечебном учреждении."Прокуратурой Верхнеуральского района поставлен на контроль ход доследственной проверки, проводимой следственными органами СУСК РФ по Челябинской области по факту гибели 8-летней девочки", - говорится в сообщении.В настоящее время следственными органами устанавливаются все обстоятельства произошедшего, уточняется в сообщении.
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челябинская область
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, челябинская область, россия, верхнеуральский район
Происшествия, Челябинская область, Россия, Верхнеуральский район
В Челябинской области девочка погибла во время катания на тюбинге
В Челябинской области восьмилетняя девочка погибла, получив травмы при катании на тюбинге