https://ria.ru/20221128/tsb-1834734431.html

ЦБ не будет менять ключевую ставку на заседании в декабре, считают в ГД

ЦБ не будет менять ключевую ставку на заседании в декабре, считают в ГД - РИА Новости, 28.11.2022

ЦБ не будет менять ключевую ставку на заседании в декабре, считают в ГД

Ключевая ставка Банка России на предстоящем заседании совета директоров в декабре останется на уровне 7,5%, считает глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T13:04

2022-11-28T13:04

2022-11-28T13:06

экономика

анатолий аксаков

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

россия

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Ключевая ставка Банка России на предстоящем заседании совета директоров в декабре останется на уровне 7,5%, считает глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков."Я думаю, что ключевая не изменится, останется на уровне 7,5%, потому что в конце года мы всегда замечаем инфляционный всплеск, он даже в спокойные годы происходит, потому что люди начинают больше покупать, больше тратиться. Соответственно продавцы начинают "подкручивать" цены, пытаясь подзаработать на новогоднем ажиотаже", - сказал он в интервью "Парламентской газете".По его словам, после праздников ситуация стабилизируется и даже просадка цен произойдет."Но при этом ничего не предвещает, чтобы надо было поднимать ключевую ставку, потому что ситуация стабильная. Цены растут, но все в регулируемом и понятном масштабе, поэтому ключевая сохранится", - добавил Аксаков.В октябре регулятор ожидаемо прервал цикл снижения ключевой ставки, оставив ее без изменений - на уровне 7,5% годовых. Следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоится 16 декабря.

https://ria.ru/20221124/inflyatsiya-1833978169.html

https://ria.ru/20221123/sbp-1833593334.html

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Владимир Лаврентьев

экономика, анатолий аксаков, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, россия