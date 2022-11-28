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ЦБ не будет менять ключевую ставку на заседании в декабре, считают в ГД - РИА Новости, 28.11.2022
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ЦБ не будет менять ключевую ставку на заседании в декабре, считают в ГД
ЦБ не будет менять ключевую ставку на заседании в декабре, считают в ГД - РИА Новости, 28.11.2022
ЦБ не будет менять ключевую ставку на заседании в декабре, считают в ГД
Ключевая ставка Банка России на предстоящем заседании совета директоров в декабре останется на уровне 7,5%, считает глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T13:04
2022-11-28T13:06
экономика
анатолий аксаков
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
россия
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Ключевая ставка Банка России на предстоящем заседании совета директоров в декабре останется на уровне 7,5%, считает глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков."Я думаю, что ключевая не изменится, останется на уровне 7,5%, потому что в конце года мы всегда замечаем инфляционный всплеск, он даже в спокойные годы происходит, потому что люди начинают больше покупать, больше тратиться. Соответственно продавцы начинают "подкручивать" цены, пытаясь подзаработать на новогоднем ажиотаже", - сказал он в интервью "Парламентской газете".По его словам, после праздников ситуация стабилизируется и даже просадка цен произойдет."Но при этом ничего не предвещает, чтобы надо было поднимать ключевую ставку, потому что ситуация стабильная. Цены растут, но все в регулируемом и понятном масштабе, поэтому ключевая сохранится", - добавил Аксаков.В октябре регулятор ожидаемо прервал цикл снижения ключевой ставки, оставив ее без изменений - на уровне 7,5% годовых. Следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоится 16 декабря.
https://ria.ru/20221124/inflyatsiya-1833978169.html
https://ria.ru/20221123/sbp-1833593334.html
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экономика, анатолий аксаков, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, россия
Экономика, Анатолий Аксаков, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ, Россия
13:04 28.11.2022 (обновлено: 13:06 28.11.2022)
 
ЦБ не будет менять ключевую ставку на заседании в декабре, считают в ГД

Депутат Аксаков предположил, что ЦБ не будет менять ключевую ставку на заседании в декабре

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Ключевая ставка Банка России на предстоящем заседании совета директоров в декабре останется на уровне 7,5%, считает глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
"Я думаю, что ключевая не изменится, останется на уровне 7,5%, потому что в конце года мы всегда замечаем инфляционный всплеск, он даже в спокойные годы происходит, потому что люди начинают больше покупать, больше тратиться. Соответственно продавцы начинают "подкручивать" цены, пытаясь подзаработать на новогоднем ажиотаже", - сказал он в интервью "Парламентской газете".
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По его словам, после праздников ситуация стабилизируется и даже просадка цен произойдет.
"Но при этом ничего не предвещает, чтобы надо было поднимать ключевую ставку, потому что ситуация стабильная. Цены растут, но все в регулируемом и понятном масштабе, поэтому ключевая сохранится", - добавил Аксаков.
В октябре регулятор ожидаемо прервал цикл снижения ключевой ставки, оставив ее без изменений - на уровне 7,5% годовых. Следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоится 16 декабря.
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ЭкономикаАнатолий АксаковЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФРоссия
 
 
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