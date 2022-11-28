https://ria.ru/20221128/trud-1834833162.html

На Украине безработных привлекли к общественно полезному труду

На Украине безработных привлекли к общественно полезному труду - РИА Новости, 28.11.2022

На Украине безработных привлекли к общественно полезному труду

Более двух тысяч безработных украинцев привлекли к общественно полезным работам в шести регионах страны в рамках проекта "Армия восстановления", сообщила в... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T17:33

2022-11-28T17:33

2022-11-28T17:33

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Более двух тысяч безработных украинцев привлекли к общественно полезным работам в шести регионах страны в рамках проекта "Армия восстановления", сообщила в понедельник заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.Ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что уровень безработицы в стране к концу года ожидается на уровне 30%. По ее словам, безработных украинцев будут привлекать к общественно полезным работам, в том числе в интересах военных."Более двух тысяч безработных привлечены к выполнению общественно полезных работ в шести областях в рамках проекта "Армия восстановления". На сегодняшний день такие работы проводятся в Сумской, Черниговской, Киевской, Донецкой, Полтавской и Ровненской областях", - приводит слова Бережной сайт министерства.По ее словам, с декабря они будут организованы в Волынской и в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Чиновник отметила, что задействованные в работах граждане, которые потеряли работу, уже получили статус "занятых" и ежемесячную зарплату в размере 6700 гривен (около 183 долларов США). По информации ведомства, в настоящее время государство им выплатило уже 8,5 миллиона гривен (230 тысяч долларов США). Чаще всего людей привлекают к укреплению дамб, расчистке побережья у водоемов и рек, к заготовке дров, разгрузке гуманитарной помощи, обустройству подвальных помещений в многоэтажных домах, школах под укрытие, к восстановлению и благоустройству городов, проведению ремонтно-восстановительных работ.Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов ранее заявил, что правительство условно разделило все области страны на четыре типа - фронтовые, тыловые, опорные и освобожденные. Так в тыловые регионы вошли Волынская, Ровненская. К опорным регионам, по его словам, зачислили Полтавскую, к освобожденным регионами власти отнесли Сумскую и Черниговскую области. При этом фронтовыми регионами остаются подконтрольная Киеву часть ДНР и часть Запорожской области.

https://ria.ru/20221128/ukraina-1834779082.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, украина, запорожская область, киев