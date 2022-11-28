https://ria.ru/20221128/trevoga-1834901996.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.11.2022

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Сирены воздушной тревоги звучат в трех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T23:29

2022-11-28T23:29

2022-11-28T23:45

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в трех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны.Согласно карте, тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.Украинские издание "Страна.ua" сообщило, что взрывы произошли в Днепропетровске и Полтаве.Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены. Ведомство подчеркнуло, что ударов по Киеву не было, а разрушения в городе стали следствием падения ракет ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

https://ria.ru/20221128/energetika-1834883589.html

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в мире, украина, денис шмыгаль, россия, харьковская область