23:29 28.11.2022 (обновлено: 23:45 28.11.2022)
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖилой район
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Жилой район. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в трех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны.
Согласно карте, тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.
27 ноября, 08:00Тьма пришла на Украину надолго
Украинские издание "Страна.ua" сообщило, что взрывы произошли в Днепропетровске и Полтаве.
Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.
По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены. Ведомство подчеркнуло, что ударов по Киеву не было, а разрушения в городе стали следствием падения ракет ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.