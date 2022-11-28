https://ria.ru/20221128/transport-1834665045.html

В Одессе электротранспорт возобновил свою работу

В Одессе электротранспорт возобновил свою работу - РИА Новости, 28.11.2022

В Одессе электротранспорт возобновил свою работу

Городской электротранспорт в Одессе возобновил свою работу, сообщили в понедельник городские власти. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T08:38

2022-11-28T08:38

2022-11-28T08:38

одесса

одесский городской совет

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Городской электротранспорт в Одессе возобновил свою работу, сообщили в понедельник городские власти."Городской электротранспорт возобновил работу, 28 ноября трамваи и троллейбусы вышли на маршруты по графику", - сказано в Telegram-канале Одесского городского совета.Электротранспорт Одессы был остановлен 25 ноября для снижения потребления электроэнергии.

https://ria.ru/20221125/poltava-1834112634.html

одесса

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одесса, одесский городской совет