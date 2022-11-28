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В Одессе электротранспорт возобновил свою работу - РИА Новости, 28.11.2022
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В Одессе электротранспорт возобновил свою работу
В Одессе электротранспорт возобновил свою работу - РИА Новости, 28.11.2022
В Одессе электротранспорт возобновил свою работу
Городской электротранспорт в Одессе возобновил свою работу, сообщили в понедельник городские власти. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T08:38
2022-11-28T08:38
одесса
одесский городской совет
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Городской электротранспорт в Одессе возобновил свою работу, сообщили в понедельник городские власти."Городской электротранспорт возобновил работу, 28 ноября трамваи и троллейбусы вышли на маршруты по графику", - сказано в Telegram-канале Одесского городского совета.Электротранспорт Одессы был остановлен 25 ноября для снижения потребления электроэнергии.
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одесса, одесский городской совет
Одесса, Одесский городской совет
08:38 28.11.2022
 
В Одессе электротранспорт возобновил свою работу

В Одессе электротранспорт после трех дней простоя возобновил свою работу

CC BY-SA 3.0 / Fursov Andrey / Троллейбус
Троллейбус - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
CC BY-SA 3.0 / Fursov Andrey /
Троллейбус. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Городской электротранспорт в Одессе возобновил свою работу, сообщили в понедельник городские власти.
"Городской электротранспорт возобновил работу, 28 ноября трамваи и троллейбусы вышли на маршруты по графику", - сказано в Telegram-канале Одесского городского совета.
Электротранспорт Одессы был остановлен 25 ноября для снижения потребления электроэнергии.
Полтава - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября, 08:55
В Полтаве общественный транспорт не вышел на маршруты
 
ОдессаОдесский городской совет
 
 
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