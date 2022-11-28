https://ria.ru/20221128/tovarooborot-1834835350.html

Товарооборот России и Казахстана вырос до рекордного уровня

Товарооборот России и Казахстана вырос до рекордного уровня - РИА Новости, 28.11.2022

Товарооборот России и Казахстана вырос до рекордного уровня

Товарооборот РФ и Казахстана, несмотря на сложную геополитическую и экономическую ситуацию, вырос в 2022 году до рекордного уровня, заявил премьер-министр... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T17:41

2022-11-28T17:41

2022-11-28T18:55

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михаил мишустин

экономика

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Товарооборот РФ и Казахстана, несмотря на сложную геополитическую и экономическую ситуацию, вырос в 2022 году до рекордного уровня, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, во внешнеэкономической конъюнктуре тоже не все просто, но в январе-октябре этого года наш товарооборот вырос более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - и составил 22 миллиарда 200 миллионов долларов, что рекорд", - сказал Мишустин на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.Мишустин выразил уверенность, что при сохранении этой тенденции до конца года страны выйдут на новые рекордные показатели взаимной торговли."Мы ускоряем все проекты, которые есть между нами: в промышленности, машиностроении, в мирном атоме, в сельском хозяйстве, в цифровизации", - добавил он.

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цены на нефть, россия, казахстан, михаил мишустин, экономика, касым-жомарт токаев