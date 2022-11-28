https://ria.ru/20221128/torgovlya-1834802295.html

Россия и Казахстан выступили за сбалансированную торговлю

Россия и Казахстан выступили за сбалансированную торговлю - РИА Новости, 28.11.2022

Россия и Казахстан выступили за сбалансированную торговлю

Москва и Астана выступают за сбалансированную международную торговую и валютно-финансовую системы, отражающие реалии многополярного мира. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T16:12

2022-11-28T16:12

2022-11-28T16:13

владимир путин

россия

казахстан

москва

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Москва и Астана выступают за сбалансированную международную торговую и валютно-финансовую системы, отражающие реалии многополярного мира.Текст Декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между РФ и Казахстаном опубликован на сайте Кремля."Российская Федерация и Республика Казахстан заинтересованы в формировании более справедливой, сбалансированной и прозрачной международной торговой и валютно-финансовой системы, отражающей реалии многополярного мира, свободной от односторонних ограничительных мер экономического давления и принуждения", - говорится в декларации, подписанной президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

https://ria.ru/20221128/deklaratsiya-1834797043.html

россия

казахстан

москва

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владимир путин, россия, казахстан, москва, касым-жомарт токаев