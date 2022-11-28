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Россия и Казахстан выступили за сбалансированную торговлю - РИА Новости, 28.11.2022
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Россия и Казахстан выступили за сбалансированную торговлю
Россия и Казахстан выступили за сбалансированную торговлю - РИА Новости, 28.11.2022
Россия и Казахстан выступили за сбалансированную торговлю
Москва и Астана выступают за сбалансированную международную торговую и валютно-финансовую системы, отражающие реалии многополярного мира. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T16:12
2022-11-28T16:13
владимир путин
россия
казахстан
москва
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Москва и Астана выступают за сбалансированную международную торговую и валютно-финансовую системы, отражающие реалии многополярного мира.Текст Декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между РФ и Казахстаном опубликован на сайте Кремля."Российская Федерация и Республика Казахстан заинтересованы в формировании более справедливой, сбалансированной и прозрачной международной торговой и валютно-финансовой системы, отражающей реалии многополярного мира, свободной от односторонних ограничительных мер экономического давления и принуждения", - говорится в декларации, подписанной президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
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владимир путин, россия, казахстан, москва, касым-жомарт токаев
Владимир Путин, Россия, Казахстан, Москва, Касым-Жомарт Токаев
16:12 28.11.2022 (обновлено: 16:13 28.11.2022)
 
Россия и Казахстан выступили за сбалансированную торговлю

Россия и Казахстан выступили за сбалансированную торговлю, отражающую многополярный мир

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкФлаги Казахстана и России
Флаги Казахстана и России - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Москва и Астана выступают за сбалансированную международную торговую и валютно-финансовую системы, отражающие реалии многополярного мира.
Текст Декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между РФ и Казахстаном опубликован на сайте Кремля.
"Российская Федерация и Республика Казахстан заинтересованы в формировании более справедливой, сбалансированной и прозрачной международной торговой и валютно-финансовой системы, отражающей реалии многополярного мира, свободной от односторонних ограничительных мер экономического давления и принуждения", - говорится в декларации, подписанной президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Вчера, 16:00
Россия и Казахстан планируют развитие в качестве равноправных государств
 
Владимир ПутинРоссияКазахстанМоскваКасым-Жомарт Токаев
 
 
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