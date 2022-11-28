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Личный кабинет на сайте ФНС временно недоступен
Личный кабинет на сайте ФНС временно недоступен - РИА Новости, 28.11.2022
Личный кабинет на сайте ФНС временно недоступен
Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России недоступен из-за технических работ, заплатить налоги через него, а также через мобильное приложение пока... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T11:48
2022-11-28T11:48
2022-11-28T11:54
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
общество
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России недоступен из-за технических работ, заплатить налоги через него, а также через мобильное приложение пока нельзя, выяснил корреспондент РИА Новости."Сервис временно недоступен по причине проведения технических работ. Приносим свои извинения в связи с доставленными неудобствами", - говорится в сообщении при попытке войти в личный кабинет.Также не удается оплатить выставленный налоговый счет с помощью QR-кода через приложение Сбербанка.Срок уплаты налогов на имущество физических лиц в России в 2022 году истекает 1 декабря: до окончания этого дня необходимо заплатить транспортный, земельный налог, налог на недвижимость, а в ряде случаев - и НДФЛ.РИА Новости направило запрос в ФНС.
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россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество
Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Общество
11:48 28.11.2022 (обновлено: 11:54 28.11.2022)
Личный кабинет на сайте ФНС временно недоступен
Личный кабинет на сайте ФНС временно недоступен из-за проведения технических работ