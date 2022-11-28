https://ria.ru/20221128/tekhraboty-1834709179.html

Личный кабинет на сайте ФНС временно недоступен

Личный кабинет на сайте ФНС временно недоступен - РИА Новости, 28.11.2022

Личный кабинет на сайте ФНС временно недоступен

Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России недоступен из-за технических работ, заплатить налоги через него, а также через мобильное приложение пока... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T11:48

2022-11-28T11:48

2022-11-28T11:54

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834132880_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9ea5963fa2930d9217547419d5d3d74c.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России недоступен из-за технических работ, заплатить налоги через него, а также через мобильное приложение пока нельзя, выяснил корреспондент РИА Новости."Сервис временно недоступен по причине проведения технических работ. Приносим свои извинения в связи с доставленными неудобствами", - говорится в сообщении при попытке войти в личный кабинет.Также не удается оплатить выставленный налоговый счет с помощью QR-кода через приложение Сбербанка.Срок уплаты налогов на имущество физических лиц в России в 2022 году истекает 1 декабря: до окончания этого дня необходимо заплатить транспортный, земельный налог, налог на недвижимость, а в ряде случаев - и НДФЛ.РИА Новости направило запрос в ФНС.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество