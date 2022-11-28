https://ria.ru/20221128/tashkent-1834706216.html
В Ташкенте понимают, чем может грозить сотрудничество с США, заявил Володин
В Ташкенте понимают, чем может грозить сотрудничество с США, заявил Володин - РИА Новости, 28.11.2022
В Ташкенте понимают, чем может грозить сотрудничество с США, заявил Володин
Результат отношений между США и их стратегическими партнерами в Европе стал примером для Узбекистана при оценке возможных последствий сотрудничества с... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T11:39
2022-11-28T11:39
2022-11-28T11:41
в мире
узбекистан
ташкент
европа
сша
госдума рф
вячеслав володин
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ТАШКЕНТ, 28 ноя - РИА Новости. Результат отношений между США и их стратегическими партнерами в Европе стал примером для Узбекистана при оценке возможных последствий сотрудничества с Вашингтоном, американцы приходят "в овечьей шкуре", но "виден волчий оскал", заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин."Люди здесь живут мудрые, грамотные, понимают, к чему эти посылы могут привести", - сказал Володин в понедельник журналистам в ходе визита в Ташкент, комментируя участившиеся визиты представителей США в регион.Спикер Госдумы отметил, что уровень отношений между США и Европой носит более чем стратегический характер, но "чем это все закончилось для Европы: проблемами, безработицей, закрытием предприятий"."Для себя американцы берут энергоресурсы по одной цене, а для Европы поставляют в четыре раза дороже, но при этом втянули в санкционные войны против РФ, свернули наши программы, которые позволяли использовать дешевую энергию, а она была именно фундаментом развития промышленности в Германии, во Франции, в других государствах", - сказал Володин.По его словам, "сейчас главы государств Евросоюза, наконец, стали признавать, что именно российские энергоресурсы были основой благополучия европейцев, но именно США были инициаторами, чтобы эти ресурсы перестали поступать в Европу, а они своими дорогими ресурсами стали их замещать"."Результат мы с вами видим. Это все понимают те, кто проживают в странах Азии, особенно те, кто с нами выстраивали отношения всегда на принципах взаимного уважения, дружбы и невмешательства во внутренние дела", - считает спикер Думы.Он также сообщил, что в ходе визита в Узбекистан обсуждается "самый разный спектр вопросов, в том числе коснулись таких тем, как общая история, наши традиционные ценности, вопросы культуры"."У нас много общего, для нас, допустим, неприемлемо, что пытаются навязать в сфере отношений, пытаясь разрушить семью, навязать новые ценности, поэтому, когда американцы приходят, понятно, в овечьей шкуре, но волчий оскал, он виден, потому что все принимают, кто пришел", -сказал Володин.
https://ria.ru/20221124/lgbt-1833904986.html
https://ria.ru/20221127/volodin-1834563090.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, узбекистан, ташкент, европа, сша, госдума рф, вячеслав володин
В мире, Узбекистан, Ташкент, Европа, США, Госдума РФ, Вячеслав Володин
11:39 28.11.2022 (обновлено: 11:41 28.11.2022)
В Ташкенте понимают, чем может грозить сотрудничество с США, заявил Володин
Володин заявил, что отношения США и их партнеров в Европе стали примером для Узбекистана
ТАШКЕНТ, 28 ноя - РИА Новости. Результат отношений между США и их стратегическими партнерами в Европе стал примером для Узбекистана при оценке возможных последствий сотрудничества с Вашингтоном, американцы приходят "в овечьей шкуре", но "виден волчий оскал", заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Люди здесь живут мудрые, грамотные, понимают, к чему эти посылы могут привести", - сказал Володин в понедельник журналистам в ходе визита в Ташкент, комментируя участившиеся визиты представителей США в регион.
Спикер Госдумы отметил, что уровень отношений между США и Европой носит более чем стратегический характер, но "чем это все закончилось для Европы: проблемами, безработицей, закрытием предприятий".
"Для себя американцы берут энергоресурсы по одной цене, а для Европы поставляют в четыре раза дороже, но при этом втянули в санкционные войны против РФ
, свернули наши программы, которые позволяли использовать дешевую энергию, а она была именно фундаментом развития промышленности в Германии
, во Франции
, в других государствах", - сказал Володин.
По его словам, "сейчас главы государств Евросоюза, наконец, стали признавать, что именно российские энергоресурсы были основой благополучия европейцев, но именно США были инициаторами, чтобы эти ресурсы перестали поступать в Европу, а они своими дорогими ресурсами стали их замещать".
"Результат мы с вами видим. Это все понимают те, кто проживают в странах Азии
, особенно те, кто с нами выстраивали отношения всегда на принципах взаимного уважения, дружбы и невмешательства во внутренние дела", - считает спикер Думы.
Он также сообщил, что в ходе визита в Узбекистан обсуждается "самый разный спектр вопросов, в том числе коснулись таких тем, как общая история, наши традиционные ценности, вопросы культуры".
"У нас много общего, для нас, допустим, неприемлемо, что пытаются навязать в сфере отношений, пытаясь разрушить семью, навязать новые ценности, поэтому, когда американцы приходят, понятно, в овечьей шкуре, но волчий оскал, он виден, потому что все принимают, кто пришел", -сказал Володин.