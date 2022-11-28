https://ria.ru/20221128/swift-1834740708.html

ЕС понимает необходимость доступа Россельхозбанка к SWIFT, заявили в ГД

ЕС понимает необходимость доступа Россельхозбанка к SWIFT, заявили в ГД - РИА Новости, 28.11.2022

ЕС понимает необходимость доступа Россельхозбанка к SWIFT, заявили в ГД

Европа понимает, что Россельхозбанк нужно допустить к системе SWIFT в рамках зерновой сделки, заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T13:27

2022-11-28T13:27

2022-11-28T13:30

экономика

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госдума рф

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Европа понимает, что Россельхозбанк нужно допустить к системе SWIFT в рамках зерновой сделки, заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков."Россия является крупнейшим производителем зерна в мире, этот год рекордный, естественно, мы готовы продавать излишки зерна за рубеж, но в ответ ставим вопрос о том, чтобы также поставки зерна могли финансово обслуживаться профильным банком… Мы видим, что жизнь берет свое и в Европе есть понимание, что надо принимать решение о допуске Россельхозбанка к системе SWIFT", - сказал Аксаков в интервью "Парламентской газете".При этом он добавил, что российский аналог SWIFT - Система передачи финансовых сообщений – по технологичности ничем не хуже. "И чем дольше нас будут отсекать от использования SWIFT, тем больше банков будет подключаться к Системе передачи финансовых сообщений, потому что жизнь будет брать свое", - добавил глава комитета Госдумы.Банк был отключен от международной межбанковской системы совершения платежей SWIFT в рамках очередного пакета антироссийских санкций.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. Накануне в МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москве нужны "четкие юридические исключения из санкций" для российских компаний, а также гарантии свободного захода российских судов в европейские порты и иностранных судов - в российские. Одна из ключевых проблем, как отмечал министр, это нахождение под санкциями Россельхозбанка, который является основным финансовым учреждением, обслуживающим поставки российских удобрений и зерна на мировые рынки.

https://ria.ru/20221128/rosselkhozbank-1834653451.html

https://ria.ru/20221111/zerno-1830836645.html

https://ria.ru/20221128/front-1834601038.html

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экономика, анатолий аксаков, европа, россия, swift, россельхозбанк, госдума рф