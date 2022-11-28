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В Европейской России почти 230 тысяч человек лишались света из-за непогоды - РИА Новости, 28.11.2022
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В Европейской России почти 230 тысяч человек лишались света из-за непогоды
В Европейской России почти 230 тысяч человек лишались света из-за непогоды - РИА Новости, 28.11.2022
В Европейской России почти 230 тысяч человек лишались света из-за непогоды
Свыше 970 населенных пунктов, в которых проживают почти 230 тысяч человек, остались на прошлой неделе без энергоснабжения в семи регионах Центрального и... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T12:09
2022-11-28T12:16
происшествия
россия
нижегородская область
курская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
погода
жкх
электричество
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Свыше 970 населенных пунктов, в которых проживают почти 230 тысяч человек, остались на прошлой неделе без энергоснабжения в семи регионах Центрального и Приволжского федеральных округов из-за ледяного дождя и сильного ветра, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Он добавил, что для восстановления энергоснабжения в Нижегородской и Курской областях привлекались бригады специалистов из 16 регионов страны.По его словам, в одном муниципальном образовании Нижегородской области без электроэнергии еще остаются свыше 1 тысячи человек. Аварийно-восстановительные работы планируется завершить к исходу понедельника.
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россия
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происшествия, россия, нижегородская область, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода, жкх, электричество
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Курская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Погода, ЖКХ, Электричество
12:09 28.11.2022 (обновлено: 12:16 28.11.2022)
 
В Европейской России почти 230 тысяч человек лишались света из-за непогоды

Почти тысяча населенных пунктов лишались света из-за непогоды в Европейской части России

© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в медиабанкОпора высоковольтной ЛЭП
Опора высоковольтной ЛЭП - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Свыше 970 населенных пунктов, в которых проживают почти 230 тысяч человек, остались на прошлой неделе без энергоснабжения в семи регионах Центрального и Приволжского федеральных округов из-за ледяного дождя и сильного ветра, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В семи субъектах Центрального и Приволжского федеральных округов произошли нарушения электроснабжения в более 970 населенных пунктах с населением свыше 226 тысяч человек", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что для восстановления энергоснабжения в Нижегородской и Курской областях привлекались бригады специалистов из 16 регионов страны.
По его словам, в одном муниципальном образовании Нижегородской области без электроэнергии еще остаются свыше 1 тысячи человек. Аварийно-восстановительные работы планируется завершить к исходу понедельника.
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ПроисшествияРоссияНижегородская областьКурская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПогодаЖКХЭлектричество
 
 
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