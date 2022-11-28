https://ria.ru/20221128/svet-1834716605.html

В Европейской России почти 230 тысяч человек лишались света из-за непогоды

В Европейской России почти 230 тысяч человек лишались света из-за непогоды - РИА Новости, 28.11.2022

В Европейской России почти 230 тысяч человек лишались света из-за непогоды

Свыше 970 населенных пунктов, в которых проживают почти 230 тысяч человек, остались на прошлой неделе без энергоснабжения в семи регионах Центрального и... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T12:09

2022-11-28T12:09

2022-11-28T12:16

происшествия

россия

нижегородская область

курская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Свыше 970 населенных пунктов, в которых проживают почти 230 тысяч человек, остались на прошлой неделе без энергоснабжения в семи регионах Центрального и Приволжского федеральных округов из-за ледяного дождя и сильного ветра, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Он добавил, что для восстановления энергоснабжения в Нижегородской и Курской областях привлекались бригады специалистов из 16 регионов страны.По его словам, в одном муниципальном образовании Нижегородской области без электроэнергии еще остаются свыше 1 тысячи человек. Аварийно-восстановительные работы планируется завершить к исходу понедельника.

https://ria.ru/20221123/dozhd-1833561381.html

россия

нижегородская область

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, нижегородская область, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода, жкх, электричество