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Бастрыкин поручил доложить ему о проверке после пожара на траулере Sunfish - РИА Новости, 28.11.2022
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Бастрыкин поручил доложить ему о проверке после пожара на траулере Sunfish
Бастрыкин поручил доложить ему о проверке после пожара на траулере Sunfish - РИА Новости, 28.11.2022
Бастрыкин поручил доложить ему о проверке после пожара на траулере Sunfish
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки по факту пожара, который произошел на большом морозильном... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T03:18
2022-11-28T04:10
происшествия
александр бастрыкин
охотское море
москва
магадан
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки по факту пожара, который произошел на большом морозильном траулере Sunfish в Охотском море, сообщается на сайте ведомства."Председатель СК России А.И. Бастрыкин поручил руководителю Восточного межрегионального СУ на транспорте А.А. Александрову доложить о ходе проведения проверки и обстоятельствах произошедшего", – говорится в сообщении.О начале своей проверки сообщила и Дальневосточная транспортная прокуратура.Ранее пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко сообщал РИА Новости, что экипаж судна Sunfish, на борту которого произошло возгорание, борется с огнём и находится в Охотском море на пути следования в штормовое убежище в Усть-Хайрюзово на Камчатке.По его словам, сообщение о возгорании судна от капитана поступило оперативному дежурному около 8 утра по Москве ранее 27 ноября, всем судам, находящимся вблизи Sunfish в Охотском море в 110 милях от порта Магадан, было дано указание последовать к месту происшествия для оказания помощи. Пожар удалось потушить.На борту большого морозильного рыболовного траулера Sunfish находятся 104 человека. Судно приписано к порту Невельск, владельцем является ООО "Меркурий".
https://ria.ru/20221121/donbass-1833069855.html
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происшествия, александр бастрыкин, охотское море, москва, магадан
Происшествия, Александр Бастрыкин, Охотское море, Москва, Магадан
03:18 28.11.2022 (обновлено: 04:10 28.11.2022)
 
Бастрыкин поручил доложить ему о проверке после пожара на траулере Sunfish

Бастрыкин поручил доложить ему о проверке после пожара на траулере Sunfish в Охотском море

© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
Глава СК РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки по факту пожара, который произошел на большом морозильном траулере Sunfish в Охотском море, сообщается на сайте ведомства.
"Председатель СК России А.И. Бастрыкин поручил руководителю Восточного межрегионального СУ на транспорте А.А. Александрову доложить о ходе проведения проверки и обстоятельствах произошедшего", – говорится в сообщении.
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О начале своей проверки сообщила и Дальневосточная транспортная прокуратура.
Ранее пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко сообщал РИА Новости, что экипаж судна Sunfish, на борту которого произошло возгорание, борется с огнём и находится в Охотском море на пути следования в штормовое убежище в Усть-Хайрюзово на Камчатке.
По его словам, сообщение о возгорании судна от капитана поступило оперативному дежурному около 8 утра по Москве ранее 27 ноября, всем судам, находящимся вблизи Sunfish в Охотском море в 110 милях от порта Магадан, было дано указание последовать к месту происшествия для оказания помощи. Пожар удалось потушить.
На борту большого морозильного рыболовного траулера Sunfish находятся 104 человека. Судно приписано к порту Невельск, владельцем является ООО "Меркурий".
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ПроисшествияАлександр БастрыкинОхотское мореМоскваМагадан
 
 
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