https://ria.ru/20221128/sunak-1834836304.html

Британцы назвали Сунака посмешищем из-за угроз России и Китаю

Британцы назвали Сунака посмешищем из-за угроз России и Китаю - РИА Новости, 28.11.2022

Британцы назвали Сунака посмешищем из-за угроз России и Китаю

Обещание премьер-министра Риши Сунака противостоять Китаю и России вызвало возмущение читателей Daily Mail. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T17:45

2022-11-28T17:45

2022-11-28T18:34

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Обещание премьер-министра Риши Сунака противостоять Китаю и России вызвало возмущение читателей Daily Mail.В своей речи во время банкета в лондонском Сити британский лидер заявил о намерении бороться с глобальными противниками в лице Пекина и Москвы при помощи политики "жесткого прагматизма".В ответ британцы потребовали от лидера консервативной партии сосредоточиться на внутренних проблемах, обвинив нынешнее правительство в усиливающемся кризисе в стране."Типичная политическая стратегия: попытаться привлечь внимание к внешней политике, чтобы отвлечь от серьезных проблем внутри страны", — заявил читатель."А может сначала нужно разобраться с проблемами граждан у себя дома, прежде чем выходить на мировую арену? Вам пока еще очень далеко до глобального государственного деятеля", — поинтересовался второй."Это даже звучит смешно, он не в состоянии противостоять даже потоку мигрантов в проливе", — напомнил другой."Может быть уже хватит? Наша страна на грани банкротства, сначала разберись с тем бардаком в стране, который охватил Великобританию по вашей вине", — возмутился еще один пользователь."Вы и есть тот глобальный противник, с которым мы должны бороться в первую очередь", — заявил комментатор."Девяносто процентов всех правительственных систем зависят от технологий из Китая. Наш враг не КНР, а британское правительство", — обвинил шестой.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20221128/london-1834674066.html

https://ria.ru/20221128/britaniya-1834652127.html

https://ria.ru/20221124/nato-1834036543.html

https://ria.ru/20221124/vizy-1833969317.html

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риши сунак, китай, россия, москва, в мире