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Архангельские медики получили сроки по делу о гибели младенца - РИА Новости, 28.11.2022
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Архангельские медики получили сроки по делу о гибели младенца
Архангельские медики получили сроки по делу о гибели младенца - РИА Новости, 28.11.2022
Архангельские медики получили сроки по делу о гибели младенца
Вельский суд Архангельской области приговорил к 1,5 годам ограничения свободы фельдшера и педиатра по уголовному делу о гибели младенца, сообщает в понедельник... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T10:30
2022-11-28T10:43
происшествия
здоровье - общество
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МУРМАНСК, 28 ноя – РИА Новости. Вельский суд Архангельской области приговорил к 1,5 годам ограничения свободы фельдшера и педиатра по уголовному делу о гибели младенца, сообщает в понедельник прокуратура региона.Трагедия произошла в марте прошлого года. Как установили следователи, родители семимесячного ребенка обратились на станцию скорой помощи, а на следующий день в приемное отделение Вельской центральной районной больницы с жалобами на недомогание у малыша.У ребенка была острая хирургическая патология органов брюшной полости - заболевание, при котором показано исключительно проведение операции.По мнению следствия, фельдшер скорой помощи и врач – педиатр, заведующий отделением, недооценили степень тяжести состояния ребенка, не собрали подробный анамнез, установили неверный диагноз и избрали неверную тактику лечения.Выяснилось, что медики не приняли решение немедленно госпитализировать ребенка в стационар больницы для срочной операции, а отправили его в резервное инфекционное отделение больницы.Спустя 34 часа после обращения родителей за помощью ребенок был переведен в реанимацию, ему сделали срочную операцию, однако малыш скончался.Так 34-летнего фельдшера скорой медицинской помощи и 51-летнего заведующего детским отделением обвинили в "причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей"."Приговором суда виновным назначено наказание в виде одного года шести месяцев ограничения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью на два года каждому. Приговор суда пока не вступил в законную силу", - говорится в релизе.Как сообщил РИА Новости источник в суде, сами медики заявляли, что сделали все возможное и в свое оправдание отмечали, что родители ребенка поздно обратились за помощью.
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происшествия, здоровье - общество, архангельское, архангельская область, россия
Происшествия, Здоровье - Общество, Архангельское, Архангельская область, Россия
10:30 28.11.2022 (обновлено: 10:43 28.11.2022)
 
Архангельские медики получили сроки по делу о гибели младенца

В Архангельской области дали сроки фельдшеру и педиатру по делу о гибели младенца

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МУРМАНСК, 28 ноя – РИА Новости. Вельский суд Архангельской области приговорил к 1,5 годам ограничения свободы фельдшера и педиатра по уголовному делу о гибели младенца, сообщает в понедельник прокуратура региона.
Трагедия произошла в марте прошлого года. Как установили следователи, родители семимесячного ребенка обратились на станцию скорой помощи, а на следующий день в приемное отделение Вельской центральной районной больницы с жалобами на недомогание у малыша.
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У ребенка была острая хирургическая патология органов брюшной полости - заболевание, при котором показано исключительно проведение операции.
По мнению следствия, фельдшер скорой помощи и врач – педиатр, заведующий отделением, недооценили степень тяжести состояния ребенка, не собрали подробный анамнез, установили неверный диагноз и избрали неверную тактику лечения.
Выяснилось, что медики не приняли решение немедленно госпитализировать ребенка в стационар больницы для срочной операции, а отправили его в резервное инфекционное отделение больницы.
Спустя 34 часа после обращения родителей за помощью ребенок был переведен в реанимацию, ему сделали срочную операцию, однако малыш скончался.
Так 34-летнего фельдшера скорой медицинской помощи и 51-летнего заведующего детским отделением обвинили в "причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей".
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"Приговором суда виновным назначено наказание в виде одного года шести месяцев ограничения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью на два года каждому. Приговор суда пока не вступил в законную силу", - говорится в релизе.
Как сообщил РИА Новости источник в суде, сами медики заявляли, что сделали все возможное и в свое оправдание отмечали, что родители ребенка поздно обратились за помощью.
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