https://ria.ru/20221128/student-1834769888.html
В Приморье погиб студент из Крыма
В Приморье погиб студент из Крыма - РИА Новости, 28.11.2022
В Приморье погиб студент из Крыма
Студент Керченского морского технического колледжа (КМТК) погиб в Приморском крае, заявила РИА Новости директор учебного заведения Ольга Самойлович. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T14:49
2022-11-28T14:49
2022-11-28T14:49
происшествия
приморский край
россия
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_703af933243ba3e45ad16688787a9263.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя - РИА Новости. Студент Керченского морского технического колледжа (КМТК) погиб в Приморском крае, заявила РИА Новости директор учебного заведения Ольга Самойлович.Ранее "ГТРК "Владивосток" сообщил о получении письма от матери 18-летнего крымчанина Андрея Суханова, рассказавшей о гибели сына при прохождении производственной практики на судне в Приморье. Молодой человек получил по голове удар судовым оборудованием, а своевременная медицинская помощь якобы оказана не была."Это был наш студент... случай произошел на производстве", - сказала Самойлович.По ее словам, расследование гибели молодого человека в Приморье ведут сотрудники Следственного комитета. Комментарием ведомства РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20221128/tyubing-1834735617.html
приморский край
россия
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_6ffa4779c171ce5d5cf638c9805e8e89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приморский край, россия, республика крым
Происшествия, Приморский край, Россия, Республика Крым
В Приморье погиб студент из Крыма
Студент из Крыма погиб в Приморском крае на производственной практике
ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя - РИА Новости. Студент Керченского морского технического колледжа (КМТК) погиб в Приморском крае, заявила РИА Новости директор учебного заведения Ольга Самойлович.
Ранее "ГТРК "Владивосток" сообщил о получении письма от матери 18-летнего крымчанина Андрея Суханова, рассказавшей о гибели сына при прохождении производственной практики на судне в Приморье. Молодой человек получил по голове удар судовым оборудованием, а своевременная медицинская помощь якобы оказана не была.
"Это был наш студент... случай произошел на производстве", - сказала Самойлович.
По ее словам, расследование гибели молодого человека в Приморье ведут сотрудники Следственного комитета. Комментарием ведомства РИА Новости пока не располагает.