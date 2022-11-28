https://ria.ru/20221128/student-1834769888.html

В Приморье погиб студент из Крыма

В Приморье погиб студент из Крыма - РИА Новости, 28.11.2022

В Приморье погиб студент из Крыма

Студент Керченского морского технического колледжа (КМТК) погиб в Приморском крае, заявила РИА Новости директор учебного заведения Ольга Самойлович. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T14:49

2022-11-28T14:49

2022-11-28T14:49

происшествия

приморский край

россия

республика крым

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ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя - РИА Новости. Студент Керченского морского технического колледжа (КМТК) погиб в Приморском крае, заявила РИА Новости директор учебного заведения Ольга Самойлович.Ранее "ГТРК "Владивосток" сообщил о получении письма от матери 18-летнего крымчанина Андрея Суханова, рассказавшей о гибели сына при прохождении производственной практики на судне в Приморье. Молодой человек получил по голове удар судовым оборудованием, а своевременная медицинская помощь якобы оказана не была."Это был наш студент... случай произошел на производстве", - сказала Самойлович.По ее словам, расследование гибели молодого человека в Приморье ведут сотрудники Следственного комитета. Комментарием ведомства РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20221128/tyubing-1834735617.html

приморский край

россия

республика крым

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, приморский край, россия, республика крым