Рейтинг@Mail.ru
В Приморье погиб студент из Крыма - РИА Новости, 28.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221128/student-1834769888.html
В Приморье погиб студент из Крыма
В Приморье погиб студент из Крыма - РИА Новости, 28.11.2022
В Приморье погиб студент из Крыма
Студент Керченского морского технического колледжа (КМТК) погиб в Приморском крае, заявила РИА Новости директор учебного заведения Ольга Самойлович. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T14:49
2022-11-28T14:49
происшествия
приморский край
россия
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_703af933243ba3e45ad16688787a9263.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя - РИА Новости. Студент Керченского морского технического колледжа (КМТК) погиб в Приморском крае, заявила РИА Новости директор учебного заведения Ольга Самойлович.Ранее "ГТРК "Владивосток" сообщил о получении письма от матери 18-летнего крымчанина Андрея Суханова, рассказавшей о гибели сына при прохождении производственной практики на судне в Приморье. Молодой человек получил по голове удар судовым оборудованием, а своевременная медицинская помощь якобы оказана не была."Это был наш студент... случай произошел на производстве", - сказала Самойлович.По ее словам, расследование гибели молодого человека в Приморье ведут сотрудники Следственного комитета. Комментарием ведомства РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20221128/tyubing-1834735617.html
приморский край
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_6ffa4779c171ce5d5cf638c9805e8e89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, приморский край, россия, республика крым
Происшествия, Приморский край, Россия, Республика Крым
14:49 28.11.2022
 
В Приморье погиб студент из Крыма

Студент из Крыма погиб в Приморском крае на производственной практике

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Скорая помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя - РИА Новости. Студент Керченского морского технического колледжа (КМТК) погиб в Приморском крае, заявила РИА Новости директор учебного заведения Ольга Самойлович.
Ранее "ГТРК "Владивосток" сообщил о получении письма от матери 18-летнего крымчанина Андрея Суханова, рассказавшей о гибели сына при прохождении производственной практики на судне в Приморье. Молодой человек получил по голове удар судовым оборудованием, а своевременная медицинская помощь якобы оказана не была.
"Это был наш студент... случай произошел на производстве", - сказала Самойлович.
По ее словам, расследование гибели молодого человека в Приморье ведут сотрудники Следственного комитета. Комментарием ведомства РИА Новости пока не располагает.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Вчера, 13:09
В Челябинской области девочка погибла во время катания на тюбинге
 
ПроисшествияПриморский крайРоссияРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала