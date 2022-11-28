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На Урале возбудили уголовное дело после стрельбы в бизнес-центре
На Урале возбудили уголовное дело после стрельбы в бизнес-центре - РИА Новости, 28.11.2022
На Урале возбудили уголовное дело после стрельбы в бизнес-центре
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после стрельбы в одном из бизнес-центров в Екатеринбурге, нападавшие разыскиваются, сообщает... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T16:29
2022-11-28T16:29
2022-11-28T16:41
происшествия
валерий горелых
екатеринбург
россия
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после стрельбы в одном из бизнес-центров в Екатеринбурге, нападавшие разыскиваются, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.По данным ведомства, вечером 25 ноября в помещении бизнес-центра по улице Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге неустановленные лица произвели несколько выстрелов, в результате два человека получили ранения."По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух человек, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении.По данным руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, личности предполагаемых подозреваемых установлены, в настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на их задержание.
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происшествия, валерий горелых, екатеринбург, россия, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Валерий Горелых, Екатеринбург, Россия, Свердловская область, Следственный комитет России (СК РФ)
16:29 28.11.2022 (обновлено: 16:41 28.11.2022)
На Урале возбудили уголовное дело после стрельбы в бизнес-центре
На Урале возбудили уголовное дело о покушении на убийство после стрельбы в бизнес-центре