Рейтинг@Mail.ru
На Урале возбудили уголовное дело после стрельбы в бизнес-центре - РИА Новости, 28.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221128/strelba-1834810967.html
На Урале возбудили уголовное дело после стрельбы в бизнес-центре
На Урале возбудили уголовное дело после стрельбы в бизнес-центре - РИА Новости, 28.11.2022
На Урале возбудили уголовное дело после стрельбы в бизнес-центре
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после стрельбы в одном из бизнес-центров в Екатеринбурге, нападавшие разыскиваются, сообщает... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T16:29
2022-11-28T16:41
происшествия
валерий горелых
екатеринбург
россия
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21239/65/212396545_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_02a12da568b3776b68fcc4c32b9c9100.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после стрельбы в одном из бизнес-центров в Екатеринбурге, нападавшие разыскиваются, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.По данным ведомства, вечером 25 ноября в помещении бизнес-центра по улице Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге неустановленные лица произвели несколько выстрелов, в результате два человека получили ранения."По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух человек, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении.По данным руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, личности предполагаемых подозреваемых установлены, в настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на их задержание.
https://ria.ru/20221128/prigovor-1834720913.html
https://ria.ru/20221128/dtp-1834765100.html
екатеринбург
россия
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21239/65/212396545_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_eac192fcfaba82800790f2bf172313be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, валерий горелых, екатеринбург, россия, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Валерий Горелых, Екатеринбург, Россия, Свердловская область, Следственный комитет России (СК РФ)
16:29 28.11.2022 (обновлено: 16:41 28.11.2022)
 
На Урале возбудили уголовное дело после стрельбы в бизнес-центре

На Урале возбудили уголовное дело о покушении на убийство после стрельбы в бизнес-центре

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в медиабанк
Судебный молоток. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после стрельбы в одном из бизнес-центров в Екатеринбурге, нападавшие разыскиваются, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
По данным ведомства, вечером 25 ноября в помещении бизнес-центра по улице Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге неустановленные лица произвели несколько выстрелов, в результате два человека получили ранения.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Вчера, 12:28
Жителю Новосибирска дали 16 лет колонии за убийство из-за девушки
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух человек, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении.
По данным руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, личности предполагаемых подозреваемых установлены, в настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на их задержание.
На улице Свободы водитель автомобиля Киа не справилась с управлением, выехала на тротуар и совершила наезд на пешеходов — женщину с двумя детьми - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Вчера, 14:36
Водитель, сбившая мать и ребенка в Москве, была в наркотическом опьянении
 
ПроисшествияВалерий ГорелыхЕкатеринбургРоссияСвердловская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала