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На Урале возбудили уголовное дело после стрельбы в бизнес-центре

На Урале возбудили уголовное дело после стрельбы в бизнес-центре - РИА Новости, 28.11.2022

На Урале возбудили уголовное дело после стрельбы в бизнес-центре

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после стрельбы в одном из бизнес-центров в Екатеринбурге, нападавшие разыскиваются, сообщает... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T16:29

2022-11-28T16:29

2022-11-28T16:41

происшествия

валерий горелых

екатеринбург

россия

свердловская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после стрельбы в одном из бизнес-центров в Екатеринбурге, нападавшие разыскиваются, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.По данным ведомства, вечером 25 ноября в помещении бизнес-центра по улице Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге неустановленные лица произвели несколько выстрелов, в результате два человека получили ранения."По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух человек, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении.По данным руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, личности предполагаемых подозреваемых установлены, в настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на их задержание.

https://ria.ru/20221128/prigovor-1834720913.html

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екатеринбург

россия

свердловская область

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происшествия, валерий горелых, екатеринбург, россия, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)