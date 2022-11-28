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Депутат Госдумы назвал папу римского элементом влияния США
Депутат Госдумы назвал папу римского элементом влияния США - РИА Новости, 28.11.2022
Депутат Госдумы назвал папу римского элементом влияния США
Депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Федоров назвал папу Римского Франциска элементом влияния США после его слов о бурятах и чеченцах. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T21:01
2022-11-28T21:01
2022-11-28T21:01
религия
папа римский
россия
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украина
единая россия
госдума рф
франциск (хорхе марио бергольо)
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Федоров назвал папу Римского Франциска элементом влияния США после его слов о бурятах и чеченцах.Папа Римский Франциск в интервью иезуитскому журналу "Америка" заявил, что наибольшую жестокость при проведении специальной военной операции на Украине проявляют солдаты, воспитанные вне "русской традиции". В качестве примера он назвал бурятов и чеченцев."Американцы делают в России ставку на сепаратизм, как англичане это делали в 1917 году, (аналогично было) и в 1991 году. Сепаратизм - это такое основное направление удара по России, как считают в США, слабое место. И в рамках этого плана работает и Папа Римский - элемент американского влияния на процессы (в России)", - сообщил Федоров.
https://ria.ru/20221128/buryaty-1834872817.html
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папа римский, россия, сша, украина, единая россия, госдума рф, франциск (хорхе марио бергольо)
Религия, Папа Римский, Россия, США, Украина, Единая Россия, Госдума РФ, Франциск (Хорхе Марио Бергольо)
Депутат Госдумы назвал папу римского элементом влияния США
Депутат Федоров назвал папу римского после слов о бурятах и чеченцах элементом влияния США