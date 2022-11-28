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Депутат Госдумы назвал папу римского элементом влияния США - РИА Новости, 28.11.2022
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20221128/ssha-1834882078.html
Депутат Госдумы назвал папу римского элементом влияния США
Депутат Госдумы назвал папу римского элементом влияния США - РИА Новости, 28.11.2022
Депутат Госдумы назвал папу римского элементом влияния США
Депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Федоров назвал папу Римского Франциска элементом влияния США после его слов о бурятах и чеченцах. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T21:01
2022-11-28T21:01
религия
папа римский
россия
сша
украина
единая россия
госдума рф
франциск (хорхе марио бергольо)
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Федоров назвал папу Римского Франциска элементом влияния США после его слов о бурятах и чеченцах.Папа Римский Франциск в интервью иезуитскому журналу "Америка" заявил, что наибольшую жестокость при проведении специальной военной операции на Украине проявляют солдаты, воспитанные вне "русской традиции". В качестве примера он назвал бурятов и чеченцев."Американцы делают в России ставку на сепаратизм, как англичане это делали в 1917 году, (аналогично было) и в 1991 году. Сепаратизм - это такое основное направление удара по России, как считают в США, слабое место. И в рамках этого плана работает и Папа Римский - элемент американского влияния на процессы (в России)", - сообщил Федоров.
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папа римский, россия, сша, украина, единая россия, госдума рф, франциск (хорхе марио бергольо)
Религия, Папа Римский, Россия, США, Украина, Единая Россия, Госдума РФ, Франциск (Хорхе Марио Бергольо)
21:01 28.11.2022
 
Депутат Госдумы назвал папу римского элементом влияния США

Депутат Федоров назвал папу римского после слов о бурятах и чеченцах элементом влияния США

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Папа Римский Франциск. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Федоров назвал папу Римского Франциска элементом влияния США после его слов о бурятах и чеченцах.
Папа Римский Франциск в интервью иезуитскому журналу "Америка" заявил, что наибольшую жестокость при проведении специальной военной операции на Украине проявляют солдаты, воспитанные вне "русской традиции". В качестве примера он назвал бурятов и чеченцев.
"Американцы делают в России ставку на сепаратизм, как англичане это делали в 1917 году, (аналогично было) и в 1991 году. Сепаратизм - это такое основное направление удара по России, как считают в США, слабое место. И в рамках этого плана работает и Папа Римский - элемент американского влияния на процессы (в России)", - сообщил Федоров.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Вчера, 20:05Религия
Захарова прокомментировала слова папы римского о бурятах и чеченцах
 
РелигияПапа РимскийРоссияСШАУкраинаЕдиная РоссияГосдума РФФранциск (Хорхе Марио Бергольо)
 
 
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