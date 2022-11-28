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Депутат Госдумы назвал папу римского элементом влияния США

Депутат Госдумы назвал папу римского элементом влияния США - РИА Новости, 28.11.2022

Депутат Госдумы назвал папу римского элементом влияния США

Депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Федоров назвал папу Римского Франциска элементом влияния США после его слов о бурятах и чеченцах. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T21:01

2022-11-28T21:01

2022-11-28T21:01

религия

папа римский

россия

сша

украина

единая россия

госдума рф

франциск (хорхе марио бергольо)

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Федоров назвал папу Римского Франциска элементом влияния США после его слов о бурятах и чеченцах.Папа Римский Франциск в интервью иезуитскому журналу "Америка" заявил, что наибольшую жестокость при проведении специальной военной операции на Украине проявляют солдаты, воспитанные вне "русской традиции". В качестве примера он назвал бурятов и чеченцев."Американцы делают в России ставку на сепаратизм, как англичане это делали в 1917 году, (аналогично было) и в 1991 году. Сепаратизм - это такое основное направление удара по России, как считают в США, слабое место. И в рамках этого плана работает и Папа Римский - элемент американского влияния на процессы (в России)", - сообщил Федоров.

https://ria.ru/20221128/buryaty-1834872817.html

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папа римский, россия, сша, украина, единая россия, госдума рф, франциск (хорхе марио бергольо)