СМИ: США предали "дружбу" Европы из-за России
Хуаньцю шибао: США обманули Европу, заставив ее ввести потолок цен на нефть из России
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе . Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты обманули своих европейских союзников, заставив их обсуждать потолок цен на российскую нефть, а сами зарабатывают кучу денег, пишет китайская газета "Хуаньцю шибао".
"Подстрекаемая Вашингтоном Европа ввела несколько раундов экономических ограничений против России, нацеленных на ее нефть и газ, но с приближением зимы она места себе не находит, пытаясь добыть энергоресурсы в других местах. Тем временем американские энергетические компании получают огромные прибыли", — говорится в публикации.
Согласно данным, на которые ссылается издание, чистый доход зарегистрированных на бирже нефтегазовых компаний, работающих в США, во втором и третьем кварталах этого года достиг 200,2 миллиарда долларов.
По мнению автора статьи Ци Шэна, "нерыночное" поведение Вашингтона продиктовано двойными стандартами, стремлением к гегемонии, тирании и запугиванию других держав.
"Это ложь, что США навязали миру установление потолка цен с целью ослабить давление на глобальную стоимость нефтью. В действительности это было сделано, чтобы захватить контроль над ценами и рынком, а также снизить собственную инфляцию", — говорится в статье.
При этом, как отметил обозреватель, Вашингтон не забыл подстраховать себя и защитил энергетическое взаимодействие с Москвой, выпустив заявление о продлении срока действия на операции, связанные с энергетикой, с несколькими российскими банками.
"Американцы упорно работали, чтобы обеспечить собственную безопасность, в то время как их бедные союзники жалко качаются на холодном ветру под злым дождем. Все это действительно иллюстрирует слова Генри Киссинджера: "Быть врагом Америки может быть опасно, но быть другом Америки — фатально", — подчеркнули в издании.
В заключение журналист призвал США не использовать нефть в качестве политического оружия, поскольку "пытаясь играть двойными стандартами и считая себя самыми умными, вы в итоге только выстрелите себе в ногу.
Ранее Politico сообщила, что США оказывают давление на ЕС и страны-члены, чтобы был введен потолок цен на российскую нефть.
На прошлой неделе большинство стран ЕС поддержали идею установить предельную стоимость нефти из России на уровне 65-70 долларов за баррель, но Польша и страны Балтии сочли это предложение "слишком выгодным" для Москвы — по их мнению, цена должна быть в два раза ниже. В результате переговоры зашли в тупик.
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