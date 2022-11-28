Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США предали "дружбу" Европы из-за России - РИА Новости, 28.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221128/ssha-1834822047.html
СМИ: США предали "дружбу" Европы из-за России
СМИ: США предали "дружбу" Европы из-за России - РИА Новости, 28.11.2022
СМИ: США предали "дружбу" Европы из-за России
Соединенные Штаты обманули своих европейских союзников, заставив их обсуждать потолок цен на российскую нефть, а сами зарабатывают кучу денег, пишет китайская... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T16:58
2022-11-28T16:58
цены на нефть
генри киссинджер
сша
вашингтон (штат)
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151692/48/1516924816_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_b2bdfa5082c685e08aff2e6eddf1a750.jpg
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты обманули своих европейских союзников, заставив их обсуждать потолок цен на российскую нефть, а сами зарабатывают кучу денег, пишет китайская газета "Хуаньцю шибао".Согласно данным, на которые ссылается издание, чистый доход зарегистрированных на бирже нефтегазовых компаний, работающих в США, во втором и третьем кварталах этого года достиг 200,2 миллиарда долларов.По мнению автора статьи Ци Шэна, "нерыночное" поведение Вашингтона продиктовано двойными стандартами, стремлением к гегемонии, тирании и запугиванию других держав."Это ложь, что США навязали миру установление потолка цен с целью ослабить давление на глобальную стоимость нефтью. В действительности это было сделано, чтобы захватить контроль над ценами и рынком, а также снизить собственную инфляцию", — говорится в статье.При этом, как отметил обозреватель, Вашингтон не забыл подстраховать себя и защитил энергетическое взаимодействие с Москвой, выпустив заявление о продлении срока действия на операции, связанные с энергетикой, с несколькими российскими банками."Американцы упорно работали, чтобы обеспечить собственную безопасность, в то время как их бедные союзники жалко качаются на холодном ветру под злым дождем. Все это действительно иллюстрирует слова Генри Киссинджера: "Быть врагом Америки может быть опасно, но быть другом Америки — фатально", — подчеркнули в издании.В заключение журналист призвал США не использовать нефть в качестве политического оружия, поскольку "пытаясь играть двойными стандартами и считая себя самыми умными, вы в итоге только выстрелите себе в ногу.Ранее Politico сообщила, что США оказывают давление на ЕС и страны-члены, чтобы был введен потолок цен на российскую нефть.На прошлой неделе большинство стран ЕС поддержали идею установить предельную стоимость нефти из России на уровне 65-70 долларов за баррель, но Польша и страны Балтии сочли это предложение "слишком выгодным" для Москвы — по их мнению, цена должна быть в два раза ниже. В результате переговоры зашли в тупик.
https://radiosputnik.ria.ru/20221128/ispaniya-1834747741.html
https://ria.ru/20221128/podgotovka-1834657639.html
https://ria.ru/20221110/es-1830540512.html
сша
вашингтон (штат)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151692/48/1516924816_0:0:1629:1222_1920x0_80_0_0_3a9da138568d0ba9fcfe9f69c87acb3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, генри киссинджер, сша, вашингтон (штат), россия, евросоюз, санкции в отношении россии
Цены на нефть, Генри Киссинджер, США, Вашингтон (штат), Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России
16:58 28.11.2022
 
СМИ: США предали "дружбу" Европы из-за России

Хуаньцю шибао: США обманули Европу, заставив ее ввести потолок цен на нефть из России

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты обманули своих европейских союзников, заставив их обсуждать потолок цен на российскую нефть, а сами зарабатывают кучу денег, пишет китайская газета "Хуаньцю шибао".
"Подстрекаемая Вашингтоном Европа ввела несколько раундов экономических ограничений против России, нацеленных на ее нефть и газ, но с приближением зимы она места себе не находит, пытаясь добыть энергоресурсы в других местах. Тем временем американские энергетические компании получают огромные прибыли", — говорится в публикации.
Согласно данным, на которые ссылается издание, чистый доход зарегистрированных на бирже нефтегазовых компаний, работающих в США, во втором и третьем кварталах этого года достиг 200,2 миллиарда долларов.
По мнению автора статьи Ци Шэна, "нерыночное" поведение Вашингтона продиктовано двойными стандартами, стремлением к гегемонии, тирании и запугиванию других держав.
Флаги стран Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Вчера, 13:46В мире
В Испании назвали "роковую ошибку" Евросоюза в отношении России
"Это ложь, что США навязали миру установление потолка цен с целью ослабить давление на глобальную стоимость нефтью. В действительности это было сделано, чтобы захватить контроль над ценами и рынком, а также снизить собственную инфляцию", — говорится в статье.
При этом, как отметил обозреватель, Вашингтон не забыл подстраховать себя и защитил энергетическое взаимодействие с Москвой, выпустив заявление о продлении срока действия на операции, связанные с энергетикой, с несколькими российскими банками.
"Американцы упорно работали, чтобы обеспечить собственную безопасность, в то время как их бедные союзники жалко качаются на холодном ветру под злым дождем. Все это действительно иллюстрирует слова Генри Киссинджера: "Быть врагом Америки может быть опасно, но быть другом Америки — фатально", — подчеркнули в издании.
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Вчера, 06:49
В Германии рассказали, как США готовились к конфликту с Россией на Украине
В заключение журналист призвал США не использовать нефть в качестве политического оружия, поскольку "пытаясь играть двойными стандартами и считая себя самыми умными, вы в итоге только выстрелите себе в ногу.
Ранее Politico сообщила, что США оказывают давление на ЕС и страны-члены, чтобы был введен потолок цен на российскую нефть.
На прошлой неделе большинство стран ЕС поддержали идею установить предельную стоимость нефти из России на уровне 65-70 долларов за баррель, но Польша и страны Балтии сочли это предложение "слишком выгодным" для Москвы — по их мнению, цена должна быть в два раза ниже. В результате переговоры зашли в тупик.
Демонстранты жгут флаг на акции протеста против принятия проекта соглашения ЕС в Афинах - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 15:49
Будет только хуже. Европе предрекли энергетический кошмар
 
Цены на нефтьГенри КиссинджерСШАВашингтон (штат)РоссияЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала