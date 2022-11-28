https://ria.ru/20221128/ssha-1834822047.html

СМИ: США предали "дружбу" Европы из-за России

СМИ: США предали "дружбу" Европы из-за России - РИА Новости, 28.11.2022

СМИ: США предали "дружбу" Европы из-за России

Соединенные Штаты обманули своих европейских союзников, заставив их обсуждать потолок цен на российскую нефть, а сами зарабатывают кучу денег, пишет китайская... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T16:58

2022-11-28T16:58

2022-11-28T16:58

цены на нефть

генри киссинджер

сша

вашингтон (штат)

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151692/48/1516924816_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_b2bdfa5082c685e08aff2e6eddf1a750.jpg

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты обманули своих европейских союзников, заставив их обсуждать потолок цен на российскую нефть, а сами зарабатывают кучу денег, пишет китайская газета "Хуаньцю шибао".Согласно данным, на которые ссылается издание, чистый доход зарегистрированных на бирже нефтегазовых компаний, работающих в США, во втором и третьем кварталах этого года достиг 200,2 миллиарда долларов.По мнению автора статьи Ци Шэна, "нерыночное" поведение Вашингтона продиктовано двойными стандартами, стремлением к гегемонии, тирании и запугиванию других держав."Это ложь, что США навязали миру установление потолка цен с целью ослабить давление на глобальную стоимость нефтью. В действительности это было сделано, чтобы захватить контроль над ценами и рынком, а также снизить собственную инфляцию", — говорится в статье.При этом, как отметил обозреватель, Вашингтон не забыл подстраховать себя и защитил энергетическое взаимодействие с Москвой, выпустив заявление о продлении срока действия на операции, связанные с энергетикой, с несколькими российскими банками."Американцы упорно работали, чтобы обеспечить собственную безопасность, в то время как их бедные союзники жалко качаются на холодном ветру под злым дождем. Все это действительно иллюстрирует слова Генри Киссинджера: "Быть врагом Америки может быть опасно, но быть другом Америки — фатально", — подчеркнули в издании.В заключение журналист призвал США не использовать нефть в качестве политического оружия, поскольку "пытаясь играть двойными стандартами и считая себя самыми умными, вы в итоге только выстрелите себе в ногу.Ранее Politico сообщила, что США оказывают давление на ЕС и страны-члены, чтобы был введен потолок цен на российскую нефть.На прошлой неделе большинство стран ЕС поддержали идею установить предельную стоимость нефти из России на уровне 65-70 долларов за баррель, но Польша и страны Балтии сочли это предложение "слишком выгодным" для Москвы — по их мнению, цена должна быть в два раза ниже. В результате переговоры зашли в тупик.

https://radiosputnik.ria.ru/20221128/ispaniya-1834747741.html

https://ria.ru/20221128/podgotovka-1834657639.html

https://ria.ru/20221110/es-1830540512.html

сша

вашингтон (штат)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

цены на нефть, генри киссинджер, сша, вашингтон (штат), россия, евросоюз, санкции в отношении россии