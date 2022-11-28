Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 28 ноября: в Запорожской области предотвратили серию терактов - РИА Новости, 28.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221128/spetsoperatsiya-1834894653.html
Спецоперация, 28 ноября: в Запорожской области предотвратили серию терактов
Спецоперация, 28 ноября: в Запорожской области предотвратили серию терактов - РИА Новости, 28.11.2022
Спецоперация, 28 ноября: в Запорожской области предотвратили серию терактов
Российские спецслужбы предотвратили серию терактов в людных местах Запорожской области, злоумышленники выполняли задание украинских спецслужб и планировали... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T22:36
2022-11-28T22:36
специальная военная операция на украине
денис пушилин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
виталий кличко
украина
россия
запорожская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1a/1834410118_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f85446121be32990d52dcaa53dfb23ca.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российские спецслужбы предотвратили серию терактов в людных местах Запорожской области, злоумышленники выполняли задание украинских спецслужб и планировали взрыв на рынке в Мелитополе, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России; врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил об успехах в наступлении российских военных в окрестностях Артемовска; склады военной техники стран НАТО пустеют из-за помощи Украине, заявил посол Польши при НАТО Томаш Шатковский.Ход операцииРоссийские войска в ЛНР за сутки уничтожили около 80 украинских военных, сорвав две попытки наступления, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. Как также сообщили в ведомстве, ВС РФ отразили две украинские контратаки на южнодонецком направлении, уничтожено более 50 боевиков и три единицы техники. Также российское Минобороны сообщило, что авиация РФ в Днепропетровской области высокоточным ударом уничтожила более 100 солдат и офицеров противника.Добровольцы, поступившие на службу в Народную милицию ДНР, получили возможность проходить обучение работе с беспилотниками уже на этапе начальной тактической подготовки, рассказал РИА Новости военнослужащий одного из батальонов 1-й Славянской бригады НМ ДНР.Новые территорииПредотвращена серия терактов в людных местах Запорожской области, злоумышленники выполняли задание украинских спецслужб и намеревались устроить взрыв на рынке в Мелитополе, сообщает ЦОС ФСБ России. Один из задержанных по подозрению в подготовке терактов в Запорожской области заявил, что на Украине его предложили "отмазать" от грабежа в обмен на диверсионные действия в Мелитополе.Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об успехах в наступлении российских Вооруженных сил непосредственно в окрестностях Артемовска, ситуация близка к окружению города. "По Артемовску ситуация остается сложной, но наши подразделения, в частности подразделение Вагнера, продвигаются вперед. Это уже не только названные (ранее) населенные пункты, но есть успех еще и в окрестностях самого Артемовска. Ситуация оперативного окружения (города) достаточно близка", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Также днем в понедельник он заявил, что в центре города Марьинка в ближайшем западном пригороде Донецка идут бои, российские военнослужащие эвакуируют мирных жителей.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что существуют признаки намерения России оставить Энергодар и Запорожскую АЭС, посоветовав не искать признаков там, где "где их нет и быть не может".Международная обстановкаВласти США обеспокоены угрозой дефицита вооружений для поставок Тайваню из-за масштабной военной помощи Украине, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Правительство США и представители конгресса боятся, что конфликт на Украине осложнит план по поставкам оружия Тайваню приблизительным объемом в 19 миллиардов долларов, еще дольше отложив усилия по вооружению острова на фоне обострения отношений с Китаем", - говорится в публикации.Склады военной техники стран НАТО пустеют из-за помощи Украине, заявил посол Польши при НАТО Томаш Шатковский в эфире радиостанции RMF FM. Отвечая на вопрос, почему страны НАТО в последнее время не так активно передают Украине вооружение, он отметил, что "это своего рода естественный процесс, так как с одной стороны мы имеем дело с усталостью общественного мнения, а общественное мнение было решающим фактором во многих странах, если речь идет о политике по поддержке Украины".Ситуация на УкраинеМэр Киева Виталий Кличко не исключил частичной эвакуации жителей в пригород в случае худшего сценария развития ситуации с энергоснабжением. Он также заявил, что отключения света в украинской столице могут продлиться до весны, а еще рассказал, что новогодние елки к Новому году установят во многих районах Киева, но массовых гуляний не будет.Аварийные отключения света в понедельник применяются по всей Украине из-за отключения блоков на нескольких электростанциях, дефицит мощности составляет 27%, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
https://ria.ru/20221125/ukraina-1834075817.html
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1a/1834410118_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_922ddc92feebf5c86090c7810cbdf9a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
денис пушилин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), виталий кличко, украина, россия, запорожская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Виталий Кличко, Украина, Россия, Запорожская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО, Запорожская АЭС
22:36 28.11.2022
 
Спецоперация, 28 ноября: в Запорожской области предотвратили серию терактов

Российские спецслужбы предотвратили серию терактов в людных местах Запорожской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкШеврон на рукаве форменной одежды военнослужащего морской пехоты Черноморского флота на боевой позиции на Херсонском направлении
Шеврон на рукаве форменной одежды военнослужащего морской пехоты Черноморского флота на боевой позиции на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Шеврон на рукаве форменной одежды военнослужащего морской пехоты Черноморского флота на боевой позиции на Херсонском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российские спецслужбы предотвратили серию терактов в людных местах Запорожской области, злоумышленники выполняли задание украинских спецслужб и планировали взрыв на рынке в Мелитополе, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России; врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил об успехах в наступлении российских военных в окрестностях Артемовска; склады военной техники стран НАТО пустеют из-за помощи Украине, заявил посол Польши при НАТО Томаш Шатковский.

Ход операции

Российские войска в ЛНР за сутки уничтожили около 80 украинских военных, сорвав две попытки наступления, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. Как также сообщили в ведомстве, ВС РФ отразили две украинские контратаки на южнодонецком направлении, уничтожено более 50 боевиков и три единицы техники. Также российское Минобороны сообщило, что авиация РФ в Днепропетровской области высокоточным ударом уничтожила более 100 солдат и офицеров противника.
Добровольцы, поступившие на службу в Народную милицию ДНР, получили возможность проходить обучение работе с беспилотниками уже на этапе начальной тактической подготовки, рассказал РИА Новости военнослужащий одного из батальонов 1-й Славянской бригады НМ ДНР.

Новые территории

Предотвращена серия терактов в людных местах Запорожской области, злоумышленники выполняли задание украинских спецслужб и намеревались устроить взрыв на рынке в Мелитополе, сообщает ЦОС ФСБ России. Один из задержанных по подозрению в подготовке терактов в Запорожской области заявил, что на Украине его предложили "отмазать" от грабежа в обмен на диверсионные действия в Мелитополе.
Памятник российской императрице Екатерине II — центральная фигура скульптурной композиции, изображающей основателей Одессы - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября, 08:00Специальная военная операция на Украине
Остановить саморазрушение Украины невозможно
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об успехах в наступлении российских Вооруженных сил непосредственно в окрестностях Артемовска, ситуация близка к окружению города. "По Артемовску ситуация остается сложной, но наши подразделения, в частности подразделение Вагнера, продвигаются вперед. Это уже не только названные (ранее) населенные пункты, но есть успех еще и в окрестностях самого Артемовска. Ситуация оперативного окружения (города) достаточно близка", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Также днем в понедельник он заявил, что в центре города Марьинка в ближайшем западном пригороде Донецка идут бои, российские военнослужащие эвакуируют мирных жителей.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что существуют признаки намерения России оставить Энергодар и Запорожскую АЭС, посоветовав не искать признаков там, где "где их нет и быть не может".

Международная обстановка

Власти США обеспокоены угрозой дефицита вооружений для поставок Тайваню из-за масштабной военной помощи Украине, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Правительство США и представители конгресса боятся, что конфликт на Украине осложнит план по поставкам оружия Тайваню приблизительным объемом в 19 миллиардов долларов, еще дольше отложив усилия по вооружению острова на фоне обострения отношений с Китаем", - говорится в публикации.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 08:00
Тьма пришла на Украину надолго
Склады военной техники стран НАТО пустеют из-за помощи Украине, заявил посол Польши при НАТО Томаш Шатковский в эфире радиостанции RMF FM. Отвечая на вопрос, почему страны НАТО в последнее время не так активно передают Украине вооружение, он отметил, что "это своего рода естественный процесс, так как с одной стороны мы имеем дело с усталостью общественного мнения, а общественное мнение было решающим фактором во многих странах, если речь идет о политике по поддержке Украины".

Ситуация на Украине

Мэр Киева Виталий Кличко не исключил частичной эвакуации жителей в пригород в случае худшего сценария развития ситуации с энергоснабжением. Он также заявил, что отключения света в украинской столице могут продлиться до весны, а еще рассказал, что новогодние елки к Новому году установят во многих районах Киева, но массовых гуляний не будет.
Аварийные отключения света в понедельник применяются по всей Украине из-за отключения блоков на нескольких электростанциях, дефицит мощности составляет 27%, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Виталий КличкоУкраинаРоссияЗапорожская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НАТОЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала