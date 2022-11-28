https://ria.ru/20221128/spetsoperatsiya-1834894653.html

Спецоперация, 28 ноября: в Запорожской области предотвратили серию терактов

Спецоперация, 28 ноября: в Запорожской области предотвратили серию терактов - РИА Новости, 28.11.2022

Спецоперация, 28 ноября: в Запорожской области предотвратили серию терактов

Российские спецслужбы предотвратили серию терактов в людных местах Запорожской области, злоумышленники выполняли задание украинских спецслужб и планировали... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T22:36

2022-11-28T22:36

2022-11-28T22:36

специальная военная операция на украине

денис пушилин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

виталий кличко

украина

россия

запорожская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российские спецслужбы предотвратили серию терактов в людных местах Запорожской области, злоумышленники выполняли задание украинских спецслужб и планировали взрыв на рынке в Мелитополе, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России; врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил об успехах в наступлении российских военных в окрестностях Артемовска; склады военной техники стран НАТО пустеют из-за помощи Украине, заявил посол Польши при НАТО Томаш Шатковский.Ход операцииРоссийские войска в ЛНР за сутки уничтожили около 80 украинских военных, сорвав две попытки наступления, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. Как также сообщили в ведомстве, ВС РФ отразили две украинские контратаки на южнодонецком направлении, уничтожено более 50 боевиков и три единицы техники. Также российское Минобороны сообщило, что авиация РФ в Днепропетровской области высокоточным ударом уничтожила более 100 солдат и офицеров противника.Добровольцы, поступившие на службу в Народную милицию ДНР, получили возможность проходить обучение работе с беспилотниками уже на этапе начальной тактической подготовки, рассказал РИА Новости военнослужащий одного из батальонов 1-й Славянской бригады НМ ДНР.Новые территорииПредотвращена серия терактов в людных местах Запорожской области, злоумышленники выполняли задание украинских спецслужб и намеревались устроить взрыв на рынке в Мелитополе, сообщает ЦОС ФСБ России. Один из задержанных по подозрению в подготовке терактов в Запорожской области заявил, что на Украине его предложили "отмазать" от грабежа в обмен на диверсионные действия в Мелитополе.Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об успехах в наступлении российских Вооруженных сил непосредственно в окрестностях Артемовска, ситуация близка к окружению города. "По Артемовску ситуация остается сложной, но наши подразделения, в частности подразделение Вагнера, продвигаются вперед. Это уже не только названные (ранее) населенные пункты, но есть успех еще и в окрестностях самого Артемовска. Ситуация оперативного окружения (города) достаточно близка", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Также днем в понедельник он заявил, что в центре города Марьинка в ближайшем западном пригороде Донецка идут бои, российские военнослужащие эвакуируют мирных жителей.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что существуют признаки намерения России оставить Энергодар и Запорожскую АЭС, посоветовав не искать признаков там, где "где их нет и быть не может".Международная обстановкаВласти США обеспокоены угрозой дефицита вооружений для поставок Тайваню из-за масштабной военной помощи Украине, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Правительство США и представители конгресса боятся, что конфликт на Украине осложнит план по поставкам оружия Тайваню приблизительным объемом в 19 миллиардов долларов, еще дольше отложив усилия по вооружению острова на фоне обострения отношений с Китаем", - говорится в публикации.Склады военной техники стран НАТО пустеют из-за помощи Украине, заявил посол Польши при НАТО Томаш Шатковский в эфире радиостанции RMF FM. Отвечая на вопрос, почему страны НАТО в последнее время не так активно передают Украине вооружение, он отметил, что "это своего рода естественный процесс, так как с одной стороны мы имеем дело с усталостью общественного мнения, а общественное мнение было решающим фактором во многих странах, если речь идет о политике по поддержке Украины".Ситуация на УкраинеМэр Киева Виталий Кличко не исключил частичной эвакуации жителей в пригород в случае худшего сценария развития ситуации с энергоснабжением. Он также заявил, что отключения света в украинской столице могут продлиться до весны, а еще рассказал, что новогодние елки к Новому году установят во многих районах Киева, но массовых гуляний не будет.Аварийные отключения света в понедельник применяются по всей Украине из-за отключения блоков на нескольких электростанциях, дефицит мощности составляет 27%, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".

https://ria.ru/20221125/ukraina-1834075817.html

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

денис пушилин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), виталий кличко, украина, россия, запорожская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, запорожская аэс