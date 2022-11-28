https://ria.ru/20221128/spetsoperatsiya-1834894653.html
Спецоперация, 28 ноября: в Запорожской области предотвратили серию терактов
Спецоперация, 28 ноября: в Запорожской области предотвратили серию терактов - РИА Новости, 28.11.2022
Спецоперация, 28 ноября: в Запорожской области предотвратили серию терактов
Российские спецслужбы предотвратили серию терактов в людных местах Запорожской области, злоумышленники выполняли задание украинских спецслужб и планировали... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T22:36
2022-11-28T22:36
2022-11-28T22:36
специальная военная операция на украине
денис пушилин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
виталий кличко
украина
россия
запорожская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российские спецслужбы предотвратили серию терактов в людных местах Запорожской области, злоумышленники выполняли задание украинских спецслужб и планировали взрыв на рынке в Мелитополе, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России; врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил об успехах в наступлении российских военных в окрестностях Артемовска; склады военной техники стран НАТО пустеют из-за помощи Украине, заявил посол Польши при НАТО Томаш Шатковский.Ход операцииРоссийские войска в ЛНР за сутки уничтожили около 80 украинских военных, сорвав две попытки наступления, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. Как также сообщили в ведомстве, ВС РФ отразили две украинские контратаки на южнодонецком направлении, уничтожено более 50 боевиков и три единицы техники. Также российское Минобороны сообщило, что авиация РФ в Днепропетровской области высокоточным ударом уничтожила более 100 солдат и офицеров противника.Добровольцы, поступившие на службу в Народную милицию ДНР, получили возможность проходить обучение работе с беспилотниками уже на этапе начальной тактической подготовки, рассказал РИА Новости военнослужащий одного из батальонов 1-й Славянской бригады НМ ДНР.Новые территорииПредотвращена серия терактов в людных местах Запорожской области, злоумышленники выполняли задание украинских спецслужб и намеревались устроить взрыв на рынке в Мелитополе, сообщает ЦОС ФСБ России. Один из задержанных по подозрению в подготовке терактов в Запорожской области заявил, что на Украине его предложили "отмазать" от грабежа в обмен на диверсионные действия в Мелитополе.Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об успехах в наступлении российских Вооруженных сил непосредственно в окрестностях Артемовска, ситуация близка к окружению города. "По Артемовску ситуация остается сложной, но наши подразделения, в частности подразделение Вагнера, продвигаются вперед. Это уже не только названные (ранее) населенные пункты, но есть успех еще и в окрестностях самого Артемовска. Ситуация оперативного окружения (города) достаточно близка", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Также днем в понедельник он заявил, что в центре города Марьинка в ближайшем западном пригороде Донецка идут бои, российские военнослужащие эвакуируют мирных жителей.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что существуют признаки намерения России оставить Энергодар и Запорожскую АЭС, посоветовав не искать признаков там, где "где их нет и быть не может".Международная обстановкаВласти США обеспокоены угрозой дефицита вооружений для поставок Тайваню из-за масштабной военной помощи Украине, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Правительство США и представители конгресса боятся, что конфликт на Украине осложнит план по поставкам оружия Тайваню приблизительным объемом в 19 миллиардов долларов, еще дольше отложив усилия по вооружению острова на фоне обострения отношений с Китаем", - говорится в публикации.Склады военной техники стран НАТО пустеют из-за помощи Украине, заявил посол Польши при НАТО Томаш Шатковский в эфире радиостанции RMF FM. Отвечая на вопрос, почему страны НАТО в последнее время не так активно передают Украине вооружение, он отметил, что "это своего рода естественный процесс, так как с одной стороны мы имеем дело с усталостью общественного мнения, а общественное мнение было решающим фактором во многих странах, если речь идет о политике по поддержке Украины".Ситуация на УкраинеМэр Киева Виталий Кличко не исключил частичной эвакуации жителей в пригород в случае худшего сценария развития ситуации с энергоснабжением. Он также заявил, что отключения света в украинской столице могут продлиться до весны, а еще рассказал, что новогодние елки к Новому году установят во многих районах Киева, но массовых гуляний не будет.Аварийные отключения света в понедельник применяются по всей Украине из-за отключения блоков на нескольких электростанциях, дефицит мощности составляет 27%, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
https://ria.ru/20221125/ukraina-1834075817.html
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис пушилин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), виталий кличко, украина, россия, запорожская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Виталий Кличко, Украина, Россия, Запорожская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО, Запорожская АЭС
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российские спецслужбы предотвратили серию терактов в людных местах Запорожской области, злоумышленники выполняли задание украинских спецслужб и планировали взрыв на рынке в Мелитополе, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России; врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил об успехах в наступлении российских военных в окрестностях Артемовска; склады военной техники стран НАТО пустеют из-за помощи Украине, заявил посол Польши при НАТО Томаш Шатковский.
Российские войска в ЛНР
за сутки уничтожили около 80 украинских военных, сорвав две попытки наступления, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. Как также сообщили в ведомстве, ВС РФ отразили две украинские контратаки на южнодонецком направлении, уничтожено более 50 боевиков и три единицы техники. Также российское Минобороны сообщило, что авиация РФ в Днепропетровской области
высокоточным ударом уничтожила более 100 солдат и офицеров противника.
Добровольцы, поступившие на службу в Народную милицию ДНР, получили возможность проходить обучение работе с беспилотниками уже на этапе начальной тактической подготовки, рассказал РИА Новости военнослужащий одного из батальонов 1-й Славянской бригады НМ ДНР.
Предотвращена серия терактов в людных местах Запорожской области, злоумышленники выполняли задание украинских спецслужб и намеревались устроить взрыв на рынке в Мелитополе, сообщает ЦОС ФСБ России. Один из задержанных по подозрению в подготовке терактов в Запорожской области заявил, что на Украине его предложили "отмазать" от грабежа в обмен на диверсионные действия в Мелитополе.
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об успехах в наступлении российских Вооруженных сил непосредственно в окрестностях Артемовска, ситуация близка к окружению города. "По Артемовску ситуация остается сложной, но наши подразделения, в частности подразделение Вагнера, продвигаются вперед. Это уже не только названные (ранее) населенные пункты, но есть успех еще и в окрестностях самого Артемовска. Ситуация оперативного окружения (города) достаточно близка", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Также днем в понедельник он заявил, что в центре города Марьинка в ближайшем западном пригороде Донецка
идут бои, российские военнослужащие эвакуируют мирных жителей.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
опроверг утверждения о том, что существуют признаки намерения России оставить Энергодар
и Запорожскую АЭС
, посоветовав не искать признаков там, где "где их нет и быть не может".
Власти США
обеспокоены угрозой дефицита вооружений для поставок Тайваню
из-за масштабной военной помощи Украине, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Правительство США и представители конгресса боятся, что конфликт на Украине осложнит план по поставкам оружия Тайваню приблизительным объемом в 19 миллиардов долларов, еще дольше отложив усилия по вооружению острова на фоне обострения отношений с Китаем", - говорится в публикации.
Склады военной техники стран НАТО пустеют из-за помощи Украине, заявил посол Польши при НАТО Томаш Шатковский в эфире радиостанции RMF FM. Отвечая на вопрос, почему страны НАТО в последнее время не так активно передают Украине вооружение, он отметил, что "это своего рода естественный процесс, так как с одной стороны мы имеем дело с усталостью общественного мнения, а общественное мнение было решающим фактором во многих странах, если речь идет о политике по поддержке Украины".
Мэр Киева Виталий Кличко
не исключил частичной эвакуации жителей в пригород в случае худшего сценария развития ситуации с энергоснабжением. Он также заявил, что отключения света в украинской столице могут продлиться до весны, а еще рассказал, что новогодние елки к Новому году установят во многих районах Киева, но массовых гуляний не будет.
Аварийные отключения света в понедельник применяются по всей Украине из-за отключения блоков на нескольких электростанциях, дефицит мощности составляет 27%, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго
".