https://ria.ru/20221128/sotrudnichestvo-1834812464.html
Россия и Казахстан планируют создавать условия для сотрудничества бизнеса
Россия и Казахстан планируют создавать условия для сотрудничества бизнеса - РИА Новости, 28.11.2022
Россия и Казахстан планируют создавать условия для сотрудничества бизнеса
Москва и Астана намерены создавать условия для сотрудничества бизнеса, развития промышленной кооперации и транспортного потенциала, сказано в 28-м пункте... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T16:34
2022-11-28T16:34
2022-11-28T16:34
экономика
владимир путин
казахстан
россия
москва
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Москва и Астана намерены создавать условия для сотрудничества бизнеса, развития промышленной кооперации и транспортного потенциала, сказано в 28-м пункте декларации.Текст Декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между РФ и Казахстаном опубликован на сайте Кремля."Российская Федерация и Республика Казахстан продолжат уделять внимание производственной специализации и кооперации своих предприятий... взаимному привлечению инвестиционных ресурсов, созданию совместных финансово-промышленных групп, совместной работе по максимальному устранению барьеров во внешнеторговой деятельности и созданию наиболее благоприятной среды для ведения бизнеса", - говорится в декларации, подписанной президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
https://ria.ru/20221128/diplomatiya-1834224238.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, казахстан, россия, москва, касым-жомарт токаев
Экономика, Владимир Путин, Казахстан, Россия, Москва, Касым-Жомарт Токаев
Россия и Казахстан планируют создавать условия для сотрудничества бизнеса
Россия и Казахстан хотят создать условия для сотрудничества бизнеса и развития кооперации